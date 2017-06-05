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    Доллар продолжит падение до конца года

    Прогноз: Курс евро/доллар может вырасти до 1,15 USD/EUR

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Опубликованный 2 июня показатель занятости в несельскохозяйственном секторе США вызвал падение стоимости доллара. 

    Как сообщает Report, не оправдавшие ожиданий данные по занятости, а также отсутствие роста заработной платы разочаровали инвесторов. Даже если Федеральная резервная система США (ФРС) повысит ставку рефинансирования на заседании 13-14 июня, вероятность следующих одного или двух повышений упала даже ниже 50%. Некоторые аналитики полагают, что ФРС и в июне не повысит ставку. Поэтому доллар начал падать в цене на глобальном валютном рынке, и этот процесс, как ожидается, будет продолжаться некоторое время.

    Отметим, что сейчас курс основной валютной пары евро/доллар достиг максимума последних 7 месяцев - 1,1270 USD/EUR. Не исключено, что на первоначальном этапе курс повысится до 1,1320 USD/EUR, затем до 1,1470 USD/EUR. Однако со следующего года доллар вновь начнет укрепляться и курс пары упадет ниже паритета. 

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