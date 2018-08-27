Доллар подешевеет и на этой неделе - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ На прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл выступил с речью на симпозиуме в Джексон Хоул, заявив, что курс на повышение ставок, как и планировалось, сохранится. Из его выступления напрашивается вывод, что интенсивно растущая процентная ставка препятствует экономическому росту, а промедление в ее повышении создает риски для экономики. Чтобы предотвратить это, процентная ставка будет повышаться постепенно. Более того, превышение целевой инфляции не ожидается. Таким образом, в ближайшем будущем ожидается рост ставок. Пошаговое повышение считается целесообразным также с учетом глобальной торговой войны.

Президент США Дональд Трамп заявил Reuters на прошлой неделе, что он недоволен повышением ставки: "ФРС должен был помочь мне построить сильную экономику. Я надеюсь, что глава ФРС станет сторонником политики более дешевого доллара. В случае постепенного роста процентной ставки я буду критиковать главу ФРС".

Аналитическая группа Report полагает, что Д.Трамп хочет тем самым показать свою непричастность к резкому росту доллара. Трамп хочет отвлечь внимание от себя в связи с тем, что в последние дни в авторитетных СМИ упоминается слово "импичмент". Укрепление доллара негативно влияет на экспорт из США и приводит к росту импорта в страну. Этот способ хоть и способствует росту притока инвестиций в страну, однако негативно сказывается на торговле. С этой позиции дорогой доллар оказывается невыгодным.

Индекс доллара на рынке снизился на фоне данных заявлений, а курс пары EUR/USD повысился. Евро, двумя неделями ранее упавший до 1.1295, сейчас подорожал на 3%, до 1,1650. Курс других основных пар валют также повысился.

К примеру:

GBP/USD - с 1.2650 до 1.2850 (+1.5%)

AUD/USD – с 0.7195 до 0.7315 (+1.7%)

Доллар обесценился и на азиатском рынке:

USD/JPY – с 113.17 до 111.06 (-2%)

Аналитическая группа Report прогнозирует следующий курс доллара по итогам текущей недели:

EUR/USD - 1.1780

GBP/USD - 1.3056

USD/JPY - 110.75

AUD/USD - 0.7380