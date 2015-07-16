​Договоренность с Ираном может завершиться лозунгом "Да здравствует Америка!" - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Между Тегераном и странами "шестерки" подписано окончательное соглашение по ядерной проблеме Ирана.

В случае выполнения соглашения, 14 июля и данный документ сможет войти в мировую историю и историю дипломатии.

Данное соглашение имеет важное значение и приведет к серьезным изменениям и смещениям.

Кроме того, это может привести к возникновению в регионе новой политической сцены. Данное соглашение также можно воспринимать как теоретическую основу возникновения бескровной революции.

Сначала хотелось бы довести до вашего внимания несколько моментов соглашения на 159 страниц:

- Иран взял на себя обязательство относительно отказа от всех попыток или же всех видов деятельности для приобретения атомного оружия;

- Иран обязался не производить плутоний на ядерном объекте в Араке и использовать данный объект для мирных целей. На центрифугах предприятия займутся производством изотопов для здравоохранения и промышленности;

- Совбез ООН ликвидирует все санкции против Исламской Республики Иран, а также снимет поставленные Ирану в связи с данным вопросом все многосторонние и национальные запреты, в том числе запреты в области торговли и энергетики;

- Аннулируются санкции, примененные Евросоюзом и SWIFT по банковским операциям, платежной и страховой системам;

- В течение 15-ти лет Иран будет предоставлять информацию, отвечающую требованиям Международного агентства по атомной энергии, и позволит инспекторам провести мониторинг на ядерных объектах;

- Иран согласился допустить инспекторов на свои военные объекты;

- Иран обязался не заниматься производством ядерных взрывных устройств и не использовать плутоний в металлургии;

- Тегеран также обещал не заниматься производством тяжелых гидрореакторов в течение ближайших 8 лет;

- Иран также согласился в течение 8 лет ограниченно обогащать изотоп U-235 на 3,67%;

- Иран также обязался в течение 15-ти лет обогащать уран на 3,67%, а также превратить ядерные объекты в Натанзе и Фодро в технологические центры;

- Применяемое в отношении Ирана эмбарго на оружие в течение 5 лет будет оставаться в силе. Поставка оружия в Исламскую Республику может производиться только лишь под контролем Совбеза ООН;

- Примененное в отношении Ирана эмбарго на импорт баллистических ракетных технологий оставлено в силе на ближайшие 8 лет;

- В случае соблюдения Ираном условий соглашения по ядерной программе, Евросоюз ликвидирует санкции на нефть;

- В случае нарушения иранской стороной соглашения в течение 15-ти лет, санкции будут автоматически применены;

- Выполнение договоренности будет контролировать комиссия из представителей Евросоюза и Ирана в составе 8 человек и др.

В ближайшие дни ожидается отмена санкций, примененных Совбезом ООН против Ирана. Соглашение вступит в силу через 90 дней после принятия решения.

Из приведенных в документе примеров видно, что иранские власти взяли на себя слишком серьезные обязательства.

Данное соглашение также является для иранских властей прекрасной возможностью завоевать доверие, так как за 36-летнее существование Исламская Республика постоянно утверждает, что не поддерживает террор и не занимается изготовлением ядерного оружия.

У иранских властей еще есть время для оценки полученной возможности. Вопрос о ядерном оружии и оружии массового поражения стал причиной распада режимов Саддама Хусейна в Ираке и Башара Асада в Сирии.

С этой точки зрения, можно предположить, что на двусторонних встречах между США и представителями Ирана были затронуты и другие вопросы, кроме ядерных программ.

Следует учесть, что решение известной проблемы значительно ускорилось после участия в процессе представителей Белого дома. А это показывает существование между Вашингтоном и Тегераном и других соглашений.

В этой связи можно выдвинуть несколько предположений:

- Власти Тегерана не могут не знать характера переворотов, происшедших в соседних странах и регионах. Еще до событий в Ираке и Сирии, официальные представители Тегерана неоднократно выражали обеспокоенность свержением Соединенными Штатами нынешней власти в Иране.

Представители Белого дома же заявляли, что подобного желания у Вашингтона нет. В прошлом месяце президент США Барак Обама направил очередное письмо высшему духовному лидеру Ирана аятолле Сеиду Али Хаменеи. Распространилась информация о том, что данное письмо касается ядерной программы Ирана. Однако все это может также считаться показателем смягчения ситуации между двумя сторонами. С этой точки зрения, можно предположить, что Иран получил гарантию США на то, что нынешняя власть не будет свергнута.

- Что же касается США, они могут попросить Иран поддержать нормализацию событий в регионе, или иже не оказывать помощь террористическим силам.

К примеру, перед Тегераном могут быть поставлены следующие условия - отказаться от поддержки правительства Башара Асада в Сирии, проявить активность в борьбе с ИГИЛ, повлиять на процессы в Йемене и пр.

- Одним из моментов является предположение о том, что стороны договорятся и в вопросе относительно России.

- В перспективе Ирану также может быть предоставлена роль союзника США по региону. Следует учесть, что с 1953 года до революции 1979 года Иран выполнял роль жандарма и союзника Вашингтона в регионе.

Кроме ядерной программы, от Ирана, безусловно, требуется обеспечить защиту прав человека и провести общественные и политические реформы, так как в 2010 году США применили в отношении группы государственных официальных лиц Ирана санкции из-за нарушения прав человека.

Другим вопросом также является лозунг "Смерть Америке!" - один из главных политических аспектов идеологии Ирана. Откажется ли Тегеран от этого?! Или же скажет: "Да здравствует Америка"?!

Кстати, можно предположить, что посредники международного сообщества также постараются уговорить обиженный Израиль согласиться с решением. Ведь, за исключением США, Иран ни к одной из стран "шестерки" не относится столь негативно. Выдвигается не только лозунг "Смерть Израилю!", но и постоянно звучат мысли о том, что это государство будет стерто с лица земли.

Одним из интересующих мир вопросов является также спад цен на нефть. Технологические возможности Ирана и ликвидация санкций дают основание предположить, что так быстро цены не упадут. Правда, Тегеран заявляет, что в течение долгих лет из-за санкций занимается незначительной добычей и экспортом нефти, и отмечает о намерении усилить свою деятельность по ликвидации последствий нанесенного за это время ущерба.

По этому поводу он даже обратился в ОПЕК.

Таким образом, удается погасить еще один возможный очаг войны, или же возникшая проблема может решиться в ближайшее время.

Если страны "шестерки" - США, Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия - всегда будут рядом, так же как и в Вене, решить конфликты в мире будет проще.