Российский эксперт: Американцы не готовы к компромиссу с иранцами - МНЕНИЕ

Президент США Дональд Трамп на данном этапе просто не может отложить ситуацию вокруг Ирана, так как он сам слишком повысил ставку в этой игре. Об этом заявил Report российский политолог, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев, комментируя внесение главы МИД ИРИ М. Зарифа с санкционный список США.

"Мы находимся в начальном этапе нового витка "торговли" между Ираном и США, который начали США, что однозначно говорит о том, что американцы на прошлом витке, который сопровождал неформальные контакты представителей Вашингтона и Тегерана, не смогли добиться выгодных для себя условий компромисса. Скорее всего, там вообще было мало подвижек, судя по тому, как Тегеран ответил "обострением на обострение". Естественно, в таких условиях Вашингтон просто не может не пойти на новый виток обострения", - заявил Д.Евстафьев.

По его мнению, обострение американо-иранских отношений связано с втягиванием Дональда Трамп в предвыборную кампанию - "на него уже начинают действовать понятные ограничения, связанные с внутриамериканским раскладом сил".

"С одной стороны Трамп не может довести дело до по-настоящему серьезного конфликта, поскольку это поставит под угрозу его шансы на переизбрание, а с другой стороны, он не может проявлять и слабость, поскольку это будет тут же подхвачено его противниками", - сказал политолог.

Эксперт указал, что Д.Трамп на данном этапе просто не может "отложить" ситуацию вокруг Ирана, так как он сам "слишком повысил ставку в этой игре".

"Ему нужно довести ситуацию до какого-то хотя бы внешне приемлемого завершения. Такой же "финт", как с КНДР в отношении Ирана у Трампа просто не получится", - добавил Д.Евстафьев.

Российский политолог подчеркнул, что данная ситуация подталкивает США к заявлениям о готовности к диалогу с Ираном.

"Именно поэтому главным переговорщиком от Трампа - я подчеркиваю - становится сенатор Рэнд Пол, который гарантировано не даст ястребам продавливать собственную повестку дня. Это не означает отказа Трампа от силового варианта решения ситуации, более того, в среднесрочной перспективе она становится более реальной, но именно сейчас Трамп хотел бы избежать обострения, тем более, случайного и неконтролируемого", - отметил он.

По словам политолога, усиление санкций в отношении Ирана нацелено на попытки изолировать иранских "консерваторов" и дать пространство для маневра "реформаторов" в лице команды президента Хасана Рухани.

"С другой стороны, "повторение хода" означает, что США утратили уверенность в эскалации и не готовы сейчас переходить на ее новую ступень", - считает российский эксперт.

Д.Евстафьев выразил мнение, что при сегодняшнем раскладе американцы не готовы к компромиссу с иранцами.