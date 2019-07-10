Дистанционное образование в Азербайджане: быть или не быть? - МНЕНИЯ

С развитием современных технологий расширяются и каналы передачи информации, знаний. В таких условиях дистанционное образование имеет более широкие возможности применения. Дистанционная форма обучения позволяет любому человеку, даже в самой отдаленной точке мира, независимо от уровня доходов прослушать курсы в самых престижных университетах. Какие современные тенденции наблюдаются в дистанционном образовании и какие его формы применяются в нашей стране?

Комментируя Report этот вопрос, доктор философии по экономике, декан факультета финансов и бухгалтерского учета Азербайджанского государственного экономического университета Гярай Мусаев отметил, что стремительное развитие телекоммуникационных средств создает широкие возможности для получения знаний и значительно облегчает этот процесс.

Доктор философии по экономике, декан факультета финансов и бухгалтерского учета Гярай Мусаев "К дистанционному образованию надо относиться не как к конкуренту традиционной формы образования, а как к его дополнению".

"Дистанционное образование отвечает велению времени, не требует присутствия, экономит время и силы, чего не может себе позволить традиционное образование. То есть дистанционное образование заполняет бреши традиционной формы получения знаний. Дистанционное образование широко распространено по всему миру, особенно в системе высшего образования, и является неотъемлемой частью современного обучения. С этой точки зрения следует рассматривать дистанционное образование не как замену, конкурента традиционного образования, а как дополнение, открывающее широкие возможности для получения образования", - отметил Г.Мусаев.

Эксперт уверен, что поскольку дистанционное образование преодолевает барьеры времени и расстояния, оперативно предлагая новшества, связанные со специальностями и профессиями, это существенно облегчает процесс получения широкими массами "непрерывного" и "долгосрочного" образования в современных университетах: "Благодаря дистанционному образованию по различным областям предлагаются сертифицированные программы. Некоторые специальности, в частности, в суб-бакалавриате всецело представлены в форме дистанционного образования. Этот опыт широко распространен и позволяет дополнить дистанционное образование новыми специальностями. Для внедрения и развития дистанционного образования в вузах страны следует прояснить ряд аспектов: какие ступени образования будет охватывать дистанционная форма обучения, по каким специальностям это возможно, по каким стандартам будут готовится пособия и в какой форме будут проходить экзамены. Помимо этого, основными моментами являются наличие соответствующей материально-технической базы и кадрового потенциала", - подчеркнул Г.Мусаев.

Эксперт в области образования Кямран Асадов отметил, что согласно международной статистике, большинство выбравших дистанционную форму обучения, это люди, старше 25 лет, желающие учиться без отрыва от работы.

"Дистанционное образование является единственно приемлемой формой обучения людей, уделяющих все свое время семье и работе. Это позволяет людям, желающим получить новые навыки и углубить свои знания, достичь желаемого без отрыва от семьи и работы. Безусловно, это весьма эффективная форма обучения. Такая форма обучения способствует самообразованию и выработке дисциплины. Это процесс обоюдный, то есть предполагающий общение с педагогом, пусть и не в очной форме. Вне всяких сомнений, дистанционное образование, являющееся современной формой обучения, со временем получит еще большее развитие", - отметил эксперт.

Эксперт в области образования Кямран Асадов "Поскольку в Азербайджане механизм получения дистанционного обучения еще не разработан, его нельзя считать формой образования".

По словам К.Асадова, хотя в принятом в 2009 году законе "Об образовании" предусмотрено дистанционное образование как одна из форм получения высшего образования, дипломы лиц, получивших образование за рубежом, до сих пор не признаны, поскольку в Азербайджане не разработаны механизмы получения дистанционного образования:

“Поскольку в Азербайджане механизм получения дистанционного обучения еще не разработан, его нельзя считать формой образования. Подчас лица, набравшие на вступительных экзаменах в вузы недостаточное количество баллов, стремятся, главным образом, в Турцию за получением дистанционного образования или обучения по индивидуальному графику. Здесь следует учесть тот аспект, что порой некоторые из этих университетов или их специальности признаются в Азербайджане, но поскольку форма получения образования не соответствует нашим нормативно-правовым актам, их дипломы у нас не признаются. Следует обратить внимание на еще один аспект. Официальное признание в нашей стране университета какой-то страны вовсе на означает признания формы его образования. В настоящее время признаются дипломы только тех, кто получал образование за рубежом в очной или заочной форме. Следует обратить на это внимание".