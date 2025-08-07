Дипломатия на "американских горках": как менялись отношения Баку и Вашингтона

Дипломатические отношения между Азербайджаном и США, установленные 28 февраля 1992 года, прошли через взлеты и падения, отражая перемены в двусторонней, региональной и глобальной политике.

После обретения Азербайджаном независимости связи между Баку и Вашингтоном начали активно развиваться, охватывая энергетику, безопасность, торговлю и реформы. США одними из первых признали суверенитет Азербайджана, что заложило основу для стратегического партнерства, особенно при реализации энергетических проектов, таких как "Контракт века", создание инфраструктуры для экспорта нефти и газа на международные рынки.

Однако отношения не всегда были безоблачными: смена администраций в Белом доме неизбежно влекла изменения во внешней политике США. Большинство американских лидеров так или иначе испытывали влияние различных лобби. Все наслышаны о возможностях армянского лобби в США, и это не пустые слова. Прямое тому доказательство — пресловутая 907-я поправка к "Акту о поддержке свободы", а также щедрое финансирование армянских политиков в штатах вроде Калифорнии и Нью-Джерси. Неудивительно, ведь около 2 млн армян сосредоточено именно в этих двух штатах, тогда как население самой Армении чуть превышает 3 млн человек. Поэтому политики там подбираются по принципу "свои к своим". Чего стоит одна громкая история с сенатором Робертом Менендесом, ярым антиазербайджанским деятелем, которого в 2025 году осудили за коррупцию. А есть еще ярые армянские лоббисты Адам Шифф, Фрэнк Пеллони.

При этом некоторые американские президенты - такие как Джордж Буш-младший, Барак Обама или Дональд Трамп (в его первый срок), регулярно приостанавливали действие этой поправки, но армянское лобби упорно продолжало ее проталкивать при последующих администрациях. Можно об этом говорить долго, но это уже тема для отдельного разговора.

Несмотря на постоянные попытки армянского лобби испортить отношения Вашингтона и Баку, азербайджано-американские отношения сохраняют прагматичный характер. При этом последние 30 лет Баку постоянно акцентировал внимание Вашингтона на том, что прагматизм должен доминировать в двусторонних отношениях и они должны основываться на интересах двух стран, а не интересных какой-то этнической группы. Тем более, что отношения США и Азербайджана важны для широкой географии. Это касается и обеспечения энергетической безопасности Европы и борьбе с терроризмом, а также вклад Азербайджана в региональную стабильность.



Первый срок Дональда Трампа

Теперь мы плавно переходим к первому сроку президентства Дональда Трампа, когда отношения с Азербайджаном были основаны на этих принципах. Трамп, с его подходом и любовью к большим сделкам, быстро нашел общий язык с Баку. Администрация Трампа активно поддерживала энергетические проекты Азербайджана, особенно Южный газовый коридор, который, как мы сегодня видим, стал значительным козырем для ЕС в снижении зависимости от российского газа. Да, объемы азербайджанского газа могут кому-то показаться небольшими, но как минимум 3 страны ЕС, благодаря ЮГК получили возможность диверсифицировать свои источники поставок газа, а порядка 10 стран сегодня или получают или хотят получать азербайджанский газ, чтобы также добиться диверсификации поставок.

В 2018 году на встрече в Давосе Трамп и Алиев обсуждали не только нефть и газ, но и общие взгляды на прагматичную политику, где интересы страны ставятся во главу угла. Азербайджан, как и Трамп, делает ставку на сильное государство, традиционные ценности и экономическую независимость, что создает определенную общность в подходах. Например, Баку активно продвигал свою роль как надежного партнера в борьбе с терроризмом, предоставляя логистическую поддержку для операций США в Афганистане. Это было в духе Трампа: меньше разговоров, больше действий.

Вторая Карабахская война осенью 2020 года совпала с периодом окончания президентского срока Трампа и предвыборной борьбой. В отличие от ряда других зарубежных лидеров, Трамп не выступал с ангажированными заявлениями по войне на Южном Кавказе, ограничивался нейтральными призывами к миру. Кроме этого, администрация Трампа фактически противостояла армянскому лобби в Конгрессе, пресекая попытки принятия антиазербайджанских резолюций. Трамп, с его акцентом на "Америка прежде всего", не дал этим инициативам ход, сосредоточившись на стратегическом партнерстве с Баку.

Таким образом, при первом президентском сроке Трампе отношения Вашингтона и Баку были рабочими и партнерскими и фактически соответствовали интересам двух стран.

Байден и его команда обнулили все успехи администрации Трампа

2021-2024 года – период президентства Джо Байдена – однозначно можно назвать худшим этапом в отношениях Вашингтона и Баку. Особенно преуспел в том, чтобы испортить эти отношения, госсекретарь Энтони Блинкен. Постоянные вмешательства во внутренние дела Азербайджана, ангажированность в постконфликтной ситуации на Южном Кавказе, откровенная проармянская позиция тандема Байден-Блинкен, фактически обнулили все успехи администрации Трампа.

Дело дошло до того, что руководство Азербайджана открыто заявляло о том, что идеология Байдена-Блинкена ведут к краху двусторонних отношений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил госсекретаря Энтони Блинкена в подрыве доверия. Он напомнил, что Азербайджан был надежным партнером США в Афганистане и Ираке, предоставлял логистику и поддержку, а в ответ получил санкции и критику после вывода войск: "Мы были надежным партнером, но после ухода наших войск нам объявили санкции". В Баку все больше укреплялось мнение, что Вашингтон — ненадежный союзник, чья политика пляшет под дудку армянского лобби и внутриполитических раскладов в США. Особенно раздражала 907-я поправка, которую, несмотря на временные приостановки, армянское лобби продолжало проталкивать, настраивая Конгресс против Азербайджана. В итоге доверие к США как к партнеру в Баку серьезно пошатнулось, и неудивительно — кто захочет дружить с тем, кто тебя хвалит за газ, но тут же тычет санкциями?

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя действия Вашингтона на Южном Кавказе за последние 4 года, заявил, что США оказывали поддержку Армении и подобные действия неприемлемы для стороны, позиционирующей себя посредником.

Второе президентство Трампа

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом появились обнадеживающие сигналы о том, что отношения Вашингтона и Баку вернутся в прагматичное русло. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя развитие отношений с США, отметил, что во времена первого срока Трампа у Азербайджана "не было проблем с Вашингтоном", и выразил надежду на продолжение прагматичного курса. Алиев 19 июля на медиафоруме в Ханкенди заявил, что победа Трампа на выборах в ноябре 2024 года была бы предпочтительней для азербайджанского народа, с учетом того, что он, так же, как и мы, разделяет фундаментальные ценности, в том числе и семейные ценности. Трамп единственный из президентов США, который не начинал войн. Азербайджанский лидер добавил, что Трамп — человек, "который заканчивает войны", и именно это дает надежду на более сбалансированный подход к Южному Кавказу. Более того, Алиев поблагодарил бывшего и нынешнего президента США за стремление содействовать мирному соглашению между Баку и Ереваном, даже несмотря на занятость глобальной повесткой. Трамп, в свою очередь, поделился в соцсетях фрагментом выступления Алиева в Ханкенди, что было расценено экспертами и политологами как жест уважения и интереса к процессам в регионе.

Сегодня мы видим стремление Трампа остановить вооруженные конфликты в мире. Где-то у него это получается, где-то нет.

Кроме этого, за чуть более 6 месяцев, что Трамп находится в Белом доме, президенты Азербайджана и США неоднократно обменивались поздравлениями и посланиями по различным темам. Но каждый раз лидеры подчеркивали стремление к расширению и углублению отношений между двумя странами. Таким образом, можно сказать, что между двумя лидерами выстраивается особый личностный и ценностный диалог, который приведет к новой главе в отношениях Баку и Вашингтона. И личная встреча в Вашингтоне станет четким сигналом к этому.