Дипломатический кулак Ильхама Алиева разбил очередную антиазербайджанскую провокацию в СБ ООН - АНАЛИЗ

Новость о провале попытки протащить в Совете Безопасности ООН армяно-французское заявление, направленное против мирной акции азербайджанских эко-активистов на дороге Лачын-Ханкенди, в очередной раз доказала влияние Азербайджана на мировой арене.

Новость о провале попытки протащить в Совете Безопасности ООН армяно-французское заявление, направленное против мирной акции азербайджанских эко-активистов на дороге Лачын-Ханкенди, в очередной раз доказала влияние Азербайджана на мировой арене.

Как известно, 20-21 декабря на самой престижной международной площадке состоялось обсуждение ситуации в связи с акцией эко-активистов, требующих прекращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана в Карабахском регионе страны. Естественно, не без помощи Франции. Но официальный Париж решил не ограничиваться только лишь обсуждениями и подготовил абсолютно проармянское заявление, в котором ситуация на дороге Лачын-Ханкенди была представлена как гуманитарная катастрофа. Причем прицел Франции, которая, кстати, является на данный период председателем Совбеза ООН, был направлен на последующее принятие резолюции против Азербайджана.

Однако официальный Баку активными дипломатическими действиями смог предотвратить подобное развитие ситуации, пользуясь как противоречиями между членами Совбеза, так и своим влиянием в мировом масштабе. Как итог, в проект заявления были внесены несколько правок, которые превратили документ из проармянского в проазербайджанский. А точнее, в отражающее объективную реальность заявление. Но Францию подобное развитие абсолютно не устраивало, в итоге Париж снял документ с повестки СБ ООН.

При этом активную позицию по документу выразили Россия, Великобритания, ОАЭ и Албания.

Естественно, что в условиях полного прекращения всех связей с Западом, было бы странно, если Россия поддержала бы подобную инициативу. Плюс, лейтмотив Московской декларации о союзническом взаимодействии Азербайджана и России, подписанной в начале 2022 года предписывает не выступать друг против друга на международных площадках. Антиазербайджанское заявление о ситуации на дороге Лачын-Ханкенди также полностью подорвало бы роль миротворческого контингента РФ, временно размещенного в Карабахском регионе Азербайджана. Франция преследовала, в том числе, и эту цель, чтобы попытаться вновь вклиниться в процесс урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. Но Париж никак не может понять одну простую истину – все, что происходит на суверенной территории Азербайджана, которая, кстати, признана и ООН, никак не касается любой другой страны.

Российские миротворцы лишь временно обеспечивают порядок на отдельной части Карабахского региона для того, чтобы помочь армянскому населению интегрироваться в азербайджанское общество. И срок миссии миротворцев ограничивается 2025 годом. Чем быстрее отдельные акторы, такие как Франция, перестанут поддерживать сепаратистские и террористические силы в регионе, тем быстрее наступит мир на Южном Кавказе.



Великобритания традиционно остается партнером Азербайджана на международной арене. Это связано как с тесным сотрудничеством в экономической и особенно энергетической сферах, так и интересами Лондона в регионе, который, как известно, ориентируется прагматичными целями.



Также весьма тесные отношения официальный Баку имеет и с Объединенными Арабскими Эмиратами. Фактически начавшиеся с развития туризма отношения обрели весьма тесный характер как в политическом, так и экономическом плане. Высокий статус Азербайджана был подтвержден и на 31-м саммите Лиги арабских государств, на котором выступил президент Ильхам Алиев. А ОАЭ является активным участником этой организации. Ну и естественно, никак не стоит сбрасывать со счетов и председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, членом которого также является ОАЭ.

Особо хотелось бы подчеркнуть роль Албании в поддержке изменений в проекте заявления СБ ООН. Тут важно отметить прокладку Трансадриатического газопровода по территории Албании, активную экономическую политику Баку в этой балканской стране. В итоге Азербайджан и Албания последние годы нарастили всестороннее сотрудничество. В ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тирану 15 ноября 2022 года президент Албании Байрам Бегай отметил поддержку со стороны Баку в ходе избрания балканской страны в непостоянные члены СБ ООН. Вслед за визитом в Тирану президента Алиева, в Баку 9 декабря прибыл премьер-министр Албании Эди Рама для практической конкретизации договоренностей президентов двух стран. Кроме того, в ноябре 2022 года Милли Меджлис утвердил документ об открытии посольства Азербайджана в Тиране.

Таким образом, активная дипломатия президента Ильхама Алиева возвела Азербайджан в число влиятельных акторов международного масштаба.

Став в 2011 году полноценным членом Движения неприсоединения Азербайджан, обеспечил себе выход на крупнейшую после ООН международную площадку, так как членами ДН являются более 120 государств.



И членство в ДН оказало значимую поддержку при избрании Азербайджана в состав Совета безопасности ООН на 2012-2013 года.

Став в 2019 году председателем в Движении неприсоединения, Азербайджан смог реализовать несколько важных инициатив по борьбе с пандемией коронавируса. По инициативе Президента Ильхама Алиева в качестве председателя ДН в декабре 2020 года был проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН для искоренения неравенства в борьбе с пандемией COVID-19.

И это только наиболее крупные и важные шаги азербайджанской дипломатии во главе с Президентом Ильхамом Алиевым по продвижению интересов Азербайджана.

Не стоит забывать насколько важна работа в культурном и общество-социальном плане для формирования имиджа страны. И в этом контексте можно вспомнить победу в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2011 году, последующее проведение конкурса в Баку, о котором еще долгое время восторженно говорили в европейских столицах, проведение первых Европейских игр в 2015 году, задавших очень высокую организационную планку этих соревнований, успешное проведение Игр Исламской солидарности в 2017 году, Бакинский глобальный форум, проводимый ежегодно с 2013 года и собирающий в столице Азербайджана политиков мирового масштаба.Президент Ильхам Алиев планомерно шел к цели по формированию имиджа Азербайджана в качестве актора международного масштаба.В итоге, сейчас официальный Баку активно использует свое влияние для предотвращения предвзятых провокаций, в том числе и на площадке СБ ООН.Таким образом, Азербайджан активной дипломатической работой под руководством Президента Ильхама Алиева может добиться нужного результата на любой площадке. Полноценный задел для этого у нас уже есть.