Дипломатический кризис между США и Турцией - дискриминация Вашингтоном союзника - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Как существование государств сравнивают с жизнью людей, так и отношения между ними похожи на межличностные отношения.

Отношения между людьми называют дружбой, между государствами – союзничеством. Друзья решают недопонимания между собой путем разговора, а союзники любой вопрос решают на основе принципа диалога, взаимного уважения. В обоих случаях предательство считается недопустимым. Если таковое произошло, стороны хотят прощения. Для этого имеются различные пути.

США и Турция относятся друг к другу как государства-союзники. Однако 8 октября США приостановили выдачу виз гражданам Турции. На дипломатическом языке это называют также "мягким эмбарго". Эта санкция связана с арестом сотрудника консульства США в Стамбуле Метина Топуза.

Информации о том, сколько продлится ограничение, нет. Госдеп США даже распространил заявление в связи с этим событием: "Правительство Турции не выполняет взятых на себя обязательств по безопасности в связи с представительствами и сотрудниками США в стране".

В ответ на этот шаг Белого дома Турция приостановила выдачу виз гражданам США.

Отмечается, что в ответ на решение о приостановлении выдачи неиммиграционных виз во всех дипломатических представительствах США в стране официальная Анкара приостановила выдачу всех виз в дипмиссиях на территории Турции. В дипмиссиях сообщают, что посольства и консульства приостановили работу по выдаче виз.

Турция заявила, что США официально не сообщили Анкаре, о том, что М. Топуз является сотрудником консульства.

Согласно правилам, каждая страна должна информировать министерство иностранных дел страны, в которой располагается дипмиссия, о работающих там сотрудниках. В противном случае, впоследствии возникают проблемы.

Также отметим, что несколько дней назад посольство США в Турции распространило заявление в связи с сотрудником Генконсульства страны: "Мы верим в необоснованность обвинений. Необоснованные обвинения против нашего сотрудника подрывают продолжительные партнерские отношения между нами и Турцией".

Отметим, что сотрудник Генконсульства США в Стамбуле был арестован по подозрению в связях с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.

США объявило, что 9 октября посольство и консульства страны в Турции были закрыты в связи с "Днем Христофора Колумба".

Диппредставительства Турции в США также были закрыты 9 октября.

Похожие ситуации между США и их союзниками происходили и раньше. Еще не забыт случай прослушивания США в 2013 году телефонных переговоров между лидерами стран-союзников.

Тогда официальные лица разведывательной службы Германии посетили Белый дом для проведения переговоров. Советник канцлера по внешней политике и координатор разведывательной службы Германии обсудили этот вопрос в Белом доме.

Вместе с тем, руководитель разведывательной службы Германии оправдал прослушку иностранных лидеров как основную цель антитеррористических операций. Известно также, что США наряду с лидерами государств-союзников прослушивают также французских дипломатов в Вашингтоне и ООН, миллионы телефонных звонков из Франции и Испании.

В тот год немецкие СМИ распространили информацию, что США уже более 10 лет прослушивают телефонные разговоры канцлера Ангелы Меркель, и прослушка прекратилась лишь несколько месяцев назад.

Это другой пример отношения США к своему союзнику. Однако тогда ни Берлин, ни Вашингтон не угрожали друг другу. Стороны решили вопрос путем переговоров. Ни одна из сторон не воспользовалась "визовым оружием".

Мы бы хотели довести до вашего сведения еще два примера использования США "визового оружия". Однако эти санкции применялись не в отношении союзников.

Президент США Дональд Трамп 24 сентября текущего года подписал распоряжение о введении новых запретов в связи с визами для граждан Чада, Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

В отношении граждан Судана введены ограничения. Только прибывающие из Ирака подвергаются усиленной проверке, но освобождены от запрета на визит.

Эти правила вступят в силу 18 октября. 10 октября суд проведет слушания по правовым аспектам предыдущего запрета Трампа. В связи с этим он написал в Twitter: "Сделать Америку безопасной — мой приоритет номер один. Мы не будем принимать в нашей стране тех, кого не можем тщательно проверить".

Вмешательство России в предвыборную кампанию Трампа, встреча членов его команды с послом РФ в США Сергеем Кисляком впоследствии стали причиной большого дипломатического скандала. Стороны обвинили сотрудников посольств в шпионаже. В результате количество сотрудников дипломатических представительств было обоюдно сокращено.

Посольство США приостановило в России выдачу неиммиграционных виз. С 1 сентября этого года выдача туристических, рабочих виз будет осуществляться только в Москве.

Напомним, что президент России Владимир Путин 30 июля объявил, что число американских дипломатов в России будет сокращено на 755 человек и сохранено такое же количество, как российских дипломатов в США – 455 человек. Эти меры стали ответом на антироссийские санкции США и выдворение российских дипломатов из страны в начале 2017 года.

Самый большой скандал в связи с диппредставительством США произошел 4 ноября 1979 года в Иране. Иранские студенты напали на посольство США в Тегеране и захватили 99 заложников, включая 66 американцев. Они требовали от США экстрадиции шаха Мохаммед Реза Пехлеви.

США отдалением его от страны желали обойти острые углы с новыми пришедшими к власти силами в Иране. В результате сотрудники посольства 444 дня оставались в заложниках.

Из захваченных в заложники во время атак на посольство США в Тегеране живы 37 человек.

По причине этого дипломатического скандала 7 апреля 1980 года находившийся у власти президент США Джимми Картер прервал связи с Ираном. До сих пор эти связи не восстановлены.

Можно предположить, что дипломатический кризис между Турцией и США связан не только с предъявлением одному сотруднику посольства обвинений в шпионаже.

Это результат, мягко говоря, злости, накапливаемой долгое время США против считающейся его союзником Турции. События в регионе, ввиду того, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не стал отвечающим их желаниям главой государства и развитие внутренней политики Турции в нежелаемом ими направлении, породили на свет претензии в вопросе Метина Топуза.

Турция предъявляет США далеко немало требований. Анкара требует у США выдать нашедшего убежище в США Фетхуллаха Гюлена и его сторонников. Турция требует у Вашингтона не снабжать оружием сирийские крылья террористической РПК - YPG и PYD. Анкара требует уважения к территориальной целостности стран в регионе, включая саму Турцию.

Удивляет и время, на которое пришелся дипломатический кризис между США и Турцией. По инициативе местного правительства на севере Ирака проводится "референдум в связи с независимостью". Турция и Иран готовят совместный план действий в регионе против "объявляемой независимости". Официальные представители Анкары и Тегерана заявляют, что являются сторонниками территориальной целостности Ирака и Сирии и не позволят зародиться в регионе новому государству.

Согласно соглашению, достигнутому между тремя странами-гарантами - Турцией, Ираном и Россией в столице Казахстана Астане, техника и живая сила Вооруженных сил Турции расположилась на границе у входа в сирийскую провинцию Идлиб.

К слову сказать, военнослужащие Турции уже пересекли границу Сирии и вошли на территорию Идлиба.

Сообщается, что уполномоченные тремя странами-гарантами наблюдатели будут следить за бесконфликтными регионами. Их основная задача - предотвратить перестрелку между режимом Башара Асада и оппозиционными силами.

Турция, Иран и Россия отправит в регион по 500 наблюдателей. Турецкие военнослужащие обеспечат безопасность внутри Идлиба, российские – вокруг него.

В Идлиб также вошла и Свободная сирийская армия. В регионе идет война между террористической организацией "Хайат Тахрир аш-Шам" и Свободной сирийской армией. Эта террористическая организация считается крылом Аль-Каиды.

Таким образом, как видно, США разделяет союзников по видам в своем отношении к ним. Например, отношение к союзникам Германии и Турции не одинаковое. Из происходящего можно предположить, что США в отношении Турции приближается к позиции Евросоюза, точнее Германии.

Вместе с тем, Метин Топуз в ближайшее время может быть отпущен на свободу. Однако сделанное из-за одного человека заявление посольства своему союзнику о том, что "необоснованные обвинения против нашего сотрудника подрывают продолжительные партнерские отношения между нами и Турцией", очень резкое. Это говорит о возможности принятия Вашингтоном более жестких шагов против Анкары. Более того, кажется, начинают уточняться стороны, играющие роль в вопросе Ближнего Востока.