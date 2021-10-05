Дипломат, не осознающий своей ответственности – глава МИД Ирана и неподобающая его рангу риторика

Исполняется годовщина трагедии, учиненной Арменией и ее покровителями в Гяндже. По окончании войны, увенчавшейся победой азербайджанской армии, Армения продолжает вести подрывную деятельность на границе. К этой деятельности примкнул и Иран, нарушающий меж

Исполняется годовщина трагедии, учиненной Арменией и ее покровителями в Гяндже. По окончании войны, увенчавшейся победой азербайджанской армии, Армения продолжает вести подрывную деятельность на границе. К этой деятельности примкнул и Иран, нарушающий международные нормы и допускающий откровенно антиазербайджанские действия, нагнетая тем самым напряженность в отношениях с нашей страной. Обычно в подобных ситуациях дипломаты пускают в ход все свои умения и красноречие, пытаясь сгладить углы. Однако главы военных и дипломатических ведомств Ирана ведут себя конвульсивно, допуская выражения, не подобающие их рангу и не отвечающие духу добрососедских отношений.

В одном из недавних интервью министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан прокомментировал отношения с Азербайджаном, еще больше подлив масла в огонь. Министр отметил, что отношения между народами двух стран находятся на высшем уровне. Примечательно, что министр упомянул именно народы, а не государства, как подобает протоколу. Стоит отметить, что отношения между народами Ирана и Израиля, на который иранские власти ежечасно насылают проклятия, тоже находятся на высоком уровне. Враждуют не народы, и кому, как ни министру иностранных дел, знать об этом…

Фитилем, готовым сдетонировать ирано-азербайджанские отношения стали незаконные грузоперевозки иранской стороны на территорию Азербайджана, где временно базируется российский миротворческий контингент.

С момента начала 44-дневной войны вплоть до подписания 10 ноября трехстороннего заявления официальные лица Ирана и местные СМИ развернули очернительную кампанию в отношении Азербайджана. Власти Ирана в ту пору утверждали о том, что на стороне нашей страны воюют "террористы". Откуда взялись и куда потом подевались эти самые террористы?! Подобной риторикой официальные представители Ирана проявили откровенное неуважение к военнослужащим Азербайджана, павшим в Отечественной войне. Какими доказательствами располагают они, утверждая подобное? Почему не предъявляют их, ограничиваясь голословными обвинениями?! Очевидно, что за неимением оных. Иранские клеветники и кликуши идут по стопам своих армянских коллег, допуская риторику, присущую в период Отечественной войны французским, российским и греческим СМИ. Между тем, азербайджанская сторона доказала, что в ходе Отечественной войны на стороне Армении воевали террористы-наемники, некоторые из которых предстали перед судом и признались в содеянном.

Чтобы избавить министра от такого рода фальсификаций, хочется напомнить события 27-летней давности. 17 марта 1994 года близ азербайджанского города Ханкенди был сбит военно-транспортный самолет “С-1230” Военно-воздушных сил Ирана, на борту которого находились члены семей иранских дипломатов. В результате этого трагического события погибли 19 пассажиров, в том числе 9 детей. На борту находились члены семей дипломатов, работающих в посольстве Ирана в России, которые направлялись в Тегеран отмечать Новруз. Было подтверждено, что этот самолет был сбит армянским оккупационным режимом в Карабахе. Об этом заявил тогдашний первый заместитель министра иностранных дел Армении Жирайр Липаритян: “Самолет следовал в Иран через воздушное пространство России и Грузии. Однако, отклонившись от курса на 100 км к востоку, борт покинул воздушное пространство Грузии, оказавшись в зоне военных действий вокруг Нагорного Карабаха”. Иран в ту пору создал специальную комиссию для расследования этого трагического инцидента.

Глава комиссии Абдат Аминиан опроверг версию вице-президента Армении Гагика Арутюняна о том, что самолет потерял управление из-за сбоя в системе управления: “Самолет взорвался в воздухе по неизвестным причинам после того, как отклонился от курса”. Тогдашнее Министерство национальной безопасности Азербайджана представило Ирану сводку радиосигналов, записанных азербайджанской разведкой в день крушения самолета.

Таким образом, освободив свои земли от оккупации, Азербайджан не только восстановил свою территориальную целостность, но и обезопасил Иран от такого рода трагедий, о которой, впрочем, власти Ирана ни разу так и не обмолвились и старательно замалчивают до сих пор. Несмотря на провокации армянской стороны, власти Ирана старательно поддерживали сепаратистов и террористов в Карабахе. Так кто же подпевал террористам, кто действовал заодно с ними? Разумеется, те, кто старательно замалчивает факт гибели 19 мирных жителей.

Официальные лица Ирана упрекают Азербайджан в сотрудничестве с Израилем. Вправе ли Иран допускать подобную риторику в отношении суверенного государства?! Разумеется, нет. На территории Азербайджана нет военных баз третьих стран. Однако Армения имеет самую большую военную базу России в регионе. Кстати, базирующуюся неподалеку от границы с Ираном. Сотрудничество Ирана с Арменией само по себе является вопросом отношений между этими странами, однако их откровенная антиазербайджанская направленность вызывает упреки.

Министр выразил обеспокоенность арестом в Азербайджане двух иранцев, которых он называет водителями. На наш взгляд, повода для беспокойства нет. Если они действительно являются водителями и занимаются грузоперевозками, их отпустят на свободу. И как тут не вспомнить арест в Иране ученого, являющегося гражданином Азербайджана. В августе 2010 года азербайджанский ученый Рашид Алиев, арестованный в Иране, был выпущен на свободу. В 2006-2008 годах он работал в иранской компании “Sazan Electronics Industry Company” с согласия БГУ. Руководство иранской компании неоднократно предлагало азербайджанскому ученому остаться работать в Иране, но он не принял этих предложений и вернулся на Родину.

После настойчивых просьб главы иранской компании Р.Алиев прибыл в Иран 5 октября 2005 года, а 6 октября был арестован. Впоследствии его приговорили в Иране к трем годам лишения свободы по надуманным обвинениям. А теперь вернемся к ситуации с задержанными в Азербайджане иранскими водителями, незаконно провозившими грузы на территорию Азербайджана, проявив тем самым неуважение к территориальной целостности Азербайджана. На протяжении 30 лет иранские компании вели незаконные действия на оккупированных азербайджанских землях. Это подтверждено фактами. Министру прекрасно известно о том, что дорога Горис-Кафан пролегает через территорию Азербайджана. Так почему же иранские водители и бизнесмены, вопреки очевидному, действуют противозаконно? Почему провозят грузы, демонстрируя неуважительное отношение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана?!

13-е правительство Ирана во главе с президентом Ибрагимом Раиси и все его члены заявляют о своем намерении развивать добрососедские отношения, в том числе с Азербайджаном. Однако мало декларировать добрые намерения, необходимо подкреплять слова делами. Так вот слова главы МИД Ирана грешат пережитками прошлого, что говорит о неких комплексах. Раньше в Иране во всем искали "перст Британии", потом перст преобразился в "руку Америки". После революции 1979 года к "врагам" исламского режима приплюсовалась "рука сионистов". В каждом поступке инакомыслящих в Иране, их манере одеваться и вести себя иранские власти видят одного из "трех бесов".

Само существование Израиля расценивается Ираном как потенциальный источник опасности. Доказательством этому является лозунг "Смерть Израилю!". В Армении тоже действует посольство Израиля, а в Израиле - посольство Армении. Армения тоже граничит с Ираном. Так вот если Тегеран видит проблему именно в отношениях соседей с Израилем, так почему же не обрушивается с критикой на Ереван? Выходит, в контексте отношений с Азербайджаном это лишь предлог обострить ситуацию...

К тому же есть определенная дипломатическая риторика, которой придерживаются дипломаты, тем более ранга главы внешнеполитического ведомства. Вызывают сожаление надуманные обвинения, звучащие из уст иранского министра и отнюдь не подобающие его рангу.