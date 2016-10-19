Динамика изменения цен облигаций SOCAR на рынке - АНАЛИТИКА

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ После завершения 10 октября процесса первичного размещения облигаций SOCAR на рынке Азербайджана, 18 октября дан старт процессу обращения облигаций на вторичном рынке.

Как передает Report, срок обращения облигаций номиналом 1 000 долларов и доходностью 5% годовых составляет 5 лет. Проценты выплачиваются каждые 3 месяца. То есть владельцы облигаций уже 10 января могут получить свои проценты у андеррайтера и маркет-мейкера эмиссии – Инвестиционной компании PSG Capital. Доход с каждой облигации за этот период составит 12,5 долларов, а годовая доходность – 50 долларов.

Цена облигаций SOCAR на вторичном рынке будет меняться в зависимости от приближения срока выплаты по процентам. Так, облигации обеспечат доходность 50/365, то есть примерно 0,137 долларов в день или 0,96 долларов в неделю. Стоимость облигаций на развитых финансовых рынках складывается под воздействием различных факторов.

По мнению аналитической группы Report, с учетом того, что финансовый рынок Азербайджана находится на стадии формирования, цена облигаций может меняться только в зависимости от даты выплат: "Необходимо иметь в виду, что облигации SOCAR в долларовом эквиваленте являются более стабильным финансовым инструментом. В манатном эквиваленте они находились бы под воздействием изменений учетной ставки Центробанка и курса пары манат/доллар".

"То есть через неделю после выпуска в обращение облигация будет стоить 1 001 доллар, через 5 недель - 1 005 долларов, через 3 месяца - 1 012,5 долларов. Со дня получения процентов этот процесс будет повторяться", - отмечают аналитики.