Дым без огня: Электронные сигареты - дань моде или источник опасности? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Как известно, дыма без огня не бывает. Однако технологический прогресс последних 15 лет доказал обратное. Речь идет об электронных сигаретах.

По исследованию Report, работа над созданием электронной альтернативы традиционным сигаретам началась еще на заре прошлого века. Первый патент на изготовление электронных сигарет был получен в 1930 году в США, однако нет ни единого факта о том, что подобные технологии создавались по аналогиям или прототипам. У истоков выпуска электронных сигарет стоял американец Герберт А.Гилберт. Изобретение, сделанное им в 1965 году, походило на современные электронные сигареты. Это было новшество, значительно опередившее свое время.

В 1990-2000 годах было проведено множество исследований и испытаний электронных сигарет, но все они оказались неэффективными. Оборудование и технологии все еще не позволяли достичь желаемого результата. Тем не менее, были и успехи. Так, например, была разработана технология "heat-not-burn", широко применяемая в электронных сигаретах.

Первая рабочая модель электронных сигарет вышла на рынок спустя 73 года, то есть в 2003 году. Это произошло в Пекине. Автором устройства стал 52-летний фармацевт и изобретатель Хон Лик. На создание электронной сигареты его подвигла смерть заядлого курильщика - отца от рака легких. Лик прозвал свое изобретение "Руян" (дымоподобный).

Изначально концепцией создания электронных сигарет было избавление курильщиков от никотиновой зависимости. Под таким девизом была выпущена первая партия электронных сигарет. И по сей день лейтмотивом выпуска электронных сигарет является избавление курильщиков от никотиновой зависимости. С той поры особо ничего не изменилось. Компании, производящие и поставляющие на рынок электронные сигареты твердят о безвредности продукта. И немудрено, ведь подобные заявления напрямую влияют на уровень продаж и популярность.

Рынок электронных сигарет, обзор за 2011-2017 годы:

Источник: tobaccocontrol

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 19 лет наблюдается снижение числа курильщиков - с 1,14 млрд в 2000 году до 1,1 миллиарда. Однако статистика пользователей электронных сигарет говорит о совершенно иной тенденции. Так, по данным аналитической компании "Euromonitor", в 2011 году число курильщиков электронных сигарет составляло 7 миллионов, а всего за 7 лет увеличилось в 6 раз, составив 41 миллион человек. По оценкам компании, в 2021 году эта цифра достигнет 55 миллионов. Тем временем, стоимость глобального рынка электронных сигарет за последние пять лет выросла с 6,9 млрд долларов до 19,3 млрд долларов, и, как ожидается, к 2023 году достигнет 26,84 млрд долларов. Учитывая перспективы рынка и стремление людей к здоровому образу жизни, табачные компании бьют на безопасность электронных сигарет, вкладывая в эту сферу огромные средства. Примером тому является приобретение за 12,8 млрд долларов 35% акций крупнейшего производителя электронных сигарет на американском рынке - компании "Juul Labs" производителем сигарет "Marlboro" и "Philip Morris" - компанией "Altria Group".

Так каков же состав электронных сигарет, принесший им такую бешеную популярность, и какие опасности таят в себе эти внешне безобидные устройства?

Основным компонентом электронных сигарет является жидкость с примесью различных вкусовых добавок (ментол, ваниль, кофе, шоколад и пр.). В ее составе может присутствовать пропиленгликоль, глицерол, ароматизатор и никотин. Первый компонент играет связующую роль. Глицерол придает сигаретному дыму плотность и насыщенность. Ароматизатор придает вкус жидкости. Единственным вредным веществом в составе электронных сигарет является никотин, призванный уменьшить мучения человека, страдающего от никотиновой зависимости. Никотин раздражает нервные окончания в верхних дыхательных путях и это ощущение дает наслаждение от выкуривания электронной сигареты.

Специалисты утверждают о колоссальных различиях между обычными и электронными сигаретами. Так, скажем, в электронных сигаретах нет бензола, аммиака, цианида и канцерогенов (в обычных сигаретах их более 60). Зубы и пальцы от электронных сигарет не желтеют, к тому же не распространяется навязчивый запах табака.

Отмечается, что использование электронных сигарет во многом продиктовано психологическим фактором. Производители электронных сигарет утверждают, что в данном случае речь идет вовсе не о курении. Таким образом, курильщикам подсознательно внушается мысль о безопасности курения электронных сигарет, и они прибегают к ним чаще, чем к папиросам. Постоянное потребление никотина и иных веществ наносит серьезный вред организму. В результате выходит из строя система кровообращения, страдают нервная система, сосуды, почки и печень. Организм человека реагирует на электронную сигарету точно так же, как и на обычную. При употреблении электронной сигареты курильщик вдыхает вещества, вызывающие оксидативный стресс и рак. Разумеется, их количество меньше, чем в обычных сигаретах, но достаточно, чтобы спровоцировать болезнь. Согласно исследованиям, проведенным на беременных животных, влияние электронных сигарет на плод столь же велико, как и традиционных сигарет. В парах электронных сигарет были обнаружены частицы различных металлов, таких как железо, серебро, никель, алюминий, медь, свинец и хром. Результаты исследований свидетельствуют о том, что объем никотина в электронных сигаретах превышает изначально заявленный.

Еще одним немаловажным фактором является отсутствие сертификации электронных сигарет со стороны ВОЗ. Ни картриджи, ни сигареты не проходят обязательную сертификацию, тем самым создаются возможности для производства подделок, наносящих непоправимый вред организму. Подобные контрамарки производятся, к примеру, в Китае. Не случайно, участились случаи взрыва электронных сигарет в процессе курения и нанесения людям телесных повреждений. В 2015-2017 гг. в США было зафиксировано 2035 случаев вызова скорой помощи в связи с взрывом электронных сигарет. Большинство взрывов произошло в момент выкуривания сигарет, дважды это оборачивалось летальным исходом. На прошлой неделе стало известно о запрете на электронные сигареты со вкусовыми добавками в американском штате Нью-Йорк. А спустя пару месяцев власти США запретят продажу электронных сигарет с ароматизаторами, пока не будут утверждены все компоненты. Ранее Центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) зафиксировал рост числа легочных и респираторных заболеваний среди любителей электронных сигарет. В целом было засвидетельствовано 450 случаев, 5 из которых привели к летальному исходу. Вероятной причиной заболеваемости называется маслянистое вещество с содержанием витамина Е.

Правительство Индии запретило импорт, продажу, рекламу и производство всех видов электронных сигарет. Причина кроется в росте популярности электронных сигарет среди молодежи и участившихся случаев заболеваний дыхательных путей.

Оториноларинголог Эльнур Акперов, комментируя данный вопрос Report, заявил, что электронные сигареты отнюдь не безобидны: "Начнем с того, что электронные сигареты не считаются табачными изделиями, поскольку в их составе присутствует никотин, но нет табака. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьет тревогу в связи с ошибочными заявлениями о том, что электронные сигареты не наносят вред здоровью, являются альтернативой курению и ориентированы на молодежь. Применение молодежью и беременными женщинами никотиносодержащих веществ в любых формах, в том числе в составе электронных сигарет, не безопасно. По мнению ВОЗ, в составе дыма содержатся токсичные вещества, повышающие риск развития у курильщика электронных сигарет онкологических, сердечных и легочных заболеваний. Дым, исходящий в процессе курения, негативно воздействует и на окружающих, подвергая их воздействию токсичных веществ.

Оториноларинголог Эльнур Акперов "Любое поступающее в организм вещество, всасываясь в кровь, впоследствии выявляется во всех органах".

"В электронных сигаретах используется маслянистая жидкость. В ее составе, наряду с никотином, присутствуют такие вещества, как пропиленгликоль и глицерол, имеющие тяжелую химическую формулу, аналогичную составу нефти. Оба этих вещества являются канцерогенами. Их проникновение в дыхательные пути, воздействие на ткани и всасывание в кровь вызывает большую концентрацию этих веществ во внутренних органах. Любое поступающее в организм вещество, всасываясь в кровь, впоследствии выявляется во всех органах. В случае курения электронных сигарет эти вещества скапливаются в легких. Исследования позволяют судить о небезопасности электронных сигарет. Курение электронных сигарет помолодело, в некоторых зарубежных странах курильщиками электронных сигарет становятся школьники. Так, согласно статистике Центра профилактики и контроля заболеваний (CDC), в сентябре прошлого года 3 млн американских школьников или 20% в процентном эквиваленте стали курильщиками электронных сигарет", - отметил эксперт.

Согласно исследованиям, проведенным в Азербайджане в 2018 году, в нашей стране курят 31,9% населения в возрасте от 15 лет и старше. Электронная сигарета - новшество для нашей страны, спрос на которое полностью погашается за счет импорта. Предварительный анализ информации, размещенной на одном из сайтов, охватывающих широкую аудиторию, свидетельствует о том, что цены на электронные кальяны (vape) и сигареты варьируются в пределах 10-290 манатов. Стоимость 10 мл никотиносодержащей жидкости, используемой в этих устройствах, составляет от 5 манатов и выше.