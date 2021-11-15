Деятельность российских миротворцев – от комитетов до Ходжалы, от Пермякова до Мирзояна

Россия пытается управлять территориями, которые держит под временным или долгосрочным контролем, по неписаным законам, при этом не придавая особого значения нормам международного права и законам государства, на территории которого пребывают ее военнослужа

Россия пытается управлять территориями, которые держит под временным или долгосрочным контролем, по неписаным законам, при этом не придавая особого значения нормам международного права и законам государства, на территории которого пребывают ее военнослужащие.

Так, 13 ноября в селе Дашалты Шушинского района Норайр Мирзоян 1975 г.р. совершил теракт, бросив гранату в пост, где находились азербайджанские и российские военные. В результате получили ранение трое азербайджанских солдат. Российские миротворцы задержали террориста, но впоследствии передали его армянам. Такое поведение России, несомненно, считается серьезным нарушением закона. Поскольку инцидент произошел в Шуше и пострадали азербайджанские военные, было бы логичным проведение судебного процесса над Норайром Мирзояном в Азербайджане. Однако Россия поступила иначе, нарушив договоренности.

Фактически, это событие напоминает преступление, совершенное российским военным в Армении 12 января 2015 года. В тот день военнослужащий российской военной базы №102 в Гюмри Валерий Пермяков застрелил 6 членов армянской семьи Аветисян, одному из которых было 2 года. Раненый шестимесячный малыш тоже скончался впоследствии от полученных ранений. Тогда председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, посетив по данному вопросу Ереван и встретившись с тогдашним президентом Армении Сержем Саргсяном, заявил, что суд над Валерием Пермяковым пройдет в Армении в открытом порядке. Россия была обеспокоена политизацией этого события.

Кстати, это не первое преступление российских военных в Армении. В 1999 году российские военнослужащие Денис Попов и Александр Каменев открыли огонь из огнестрельного оружия возле городского рынка в Армении. В результате этого инцидента погибли 2 человека, 10 человек получили ранения. Суд Гюмри приговорил А.Каменева к 15, а Дениса Попова - к 14 годам лишения свободы. Виновный в убийстве целой семьи В.Пермяков был приговорен к пожизненному сроку. Официальный Ереван пытался наказать российского военного, но безрезультатно. Согласно Московской конвенции, заключенной между Россией и Арменией, Пермяков был передан российской стороне. Однако до сих пор неизвестно, где он отбывает наказание. Действия России в отношении Армении вызывают негодование армянской общественности. В прошлом месяце в Ереване прошел марш протеста против России.

Хотелось бы напомнить, что во времена бывшего СССР Москва оказывала содействие армянскому сепаратизму, создавая комитеты на территории Азербайджана. 6 декабря 1989 года Верховным Советом Азербайджанской ССР был создан Республиканский Оргкомитет по Нагорному Карабаху, председателем которого был назначен второй секретарь ЦК Виктор Поляничко. А 12 января 1989 года Президиум Верховного Совета бывшего СССР сохранил за Нагорным Карабахом статус автономной области в составе Азербайджанской ССР. Вместе с тем был подписан указ о введении в автономной области особой формы управления. Этим же указом в НКАО был создан специальный комитет по управлению, подчинявшийся непосредственно Москве. Комитет возглавлял Аркадий Вольский. Эти комитеты содействовали оккупации азербайджанских земель, совершению геноцида в Ходжалы и других районах Азербайджана. Неоспоримо и участие 366-го мотострелкового полка России, дислоцированного в Карабахе под именем миротворцев, в Ходжалинском геноциде.

Тот факт, что российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана, после задержания передали террориста Мирзояна армянам, во многом усиливает подозрения в том, что они действовали не в соответствии со своим мандатом. Передача российскими военными террориста Мирзояна армянской стороне, тут же объявившего его “героем”, напоминает деятельность комитетов Вольского и Поляничко, действия 366-го полка, экстрадицию в Россию детоубийцы Пермякова.