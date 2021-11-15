Деятельность российских миротворцев – от комитетов до Ходжалы, от Пермякова до Мирзояна 

Россия пытается управлять территориями, которые держит под временным или долгосрочным контролем, по неписаным законам, при этом не придавая особого значения нормам международного права и законам государства, на территории которого пребывают ее военнослужащие.
Так, 13 ноября в селе Дашалты Шушинского района Норайр Мирзоян 1975 г.р. совершил теракт, бросив гранату в пост, где находились азербайджанские и российские военные. В результате получили ранение трое азербайджанских солдат. Российские миротворцы задержали террориста, но впоследствии передали его армянам. Такое поведение России, несомненно, считается серьезным нарушением закона. Поскольку инцидент произошел в Шуше и пострадали азербайджанские военные, было бы логичным проведение судебного процесса над Норайром Мирзояном в Азербайджане. Однако Россия поступила иначе, нарушив договоренности.
Фактически, это событие напоминает преступление, совершенное российским военным в Армении 12 января 2015 года. В тот день военнослужащий российской военной базы №102 в Гюмри Валерий Пермяков застрелил 6 членов армянской семьи Аветисян, одному из которых было 2 года. Раненый шестимесячный малыш тоже скончался впоследствии от полученных ранений. Тогда председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, посетив по данному вопросу Ереван и встретившись с тогдашним президентом Армении Сержем Саргсяном, заявил, что суд над Валерием Пермяковым пройдет в Армении в открытом порядке. Россия была обеспокоена политизацией этого события.
Кстати, это не первое преступление российских военных в Армении. В 1999 году российские военнослужащие Денис Попов и Александр Каменев открыли огонь из огнестрельного оружия возле городского рынка в Армении. В результате этого инцидента погибли 2 человека, 10 человек получили ранения. Суд Гюмри приговорил А.Каменева к 15, а Дениса Попова - к 14 годам лишения свободы. Виновный в убийстве целой семьи В.Пермяков был приговорен к пожизненному сроку. Официальный Ереван пытался наказать российского военного, но безрезультатно. Согласно Московской конвенции, заключенной между Россией и Арменией, Пермяков был передан российской стороне. Однако до сих пор неизвестно, где он отбывает наказание. Действия России в отношении Армении вызывают негодование армянской общественности. В прошлом месяце в Ереване прошел марш протеста против России.
Хотелось бы напомнить, что во времена бывшего СССР Москва оказывала содействие армянскому сепаратизму, создавая комитеты на территории Азербайджана. 6 декабря 1989 года Верховным Советом Азербайджанской ССР был создан Республиканский Оргкомитет по Нагорному Карабаху, председателем которого был назначен второй секретарь ЦК Виктор Поляничко. А 12 января 1989 года Президиум Верховного Совета бывшего СССР сохранил за Нагорным Карабахом статус автономной области в составе Азербайджанской ССР. Вместе с тем был подписан указ о введении в автономной области особой формы управления. Этим же указом в НКАО был создан специальный комитет по управлению, подчинявшийся непосредственно Москве. Комитет возглавлял Аркадий Вольский. Эти комитеты содействовали оккупации азербайджанских земель, совершению геноцида в Ходжалы и других районах Азербайджана. Неоспоримо и участие 366-го мотострелкового полка России, дислоцированного в Карабахе под именем миротворцев, в Ходжалинском геноциде.
Тот факт, что российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана, после задержания передали террориста Мирзояна армянам, во многом усиливает подозрения в том, что они действовали не в соответствии со своим мандатом. Передача российскими военными террориста Мирзояна армянской стороне, тут же объявившего его “героем”, напоминает деятельность комитетов Вольского и Поляничко, действия 366-го полка, экстрадицию в Россию детоубийцы Пермякова.