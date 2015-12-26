​Детали нанесенного Джахангиром Гаджиевым Азербайджану ущерба в размере 3 млрд. долларов - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch вчера обнародовало рейтинг азербайджанских банков. Аналитическая группа Report провела отдельное расследование по представленным рейтинговым агентством показателям Международного банка Азербайджана.

Агентство подтвердило кредитный рейтинг Международного банка Азербайджана (МБА) на уровне "BB" и поместило рейтинг под наблюдение с пометкой "позитивный". Fitch обосновало подтверждение рейтинга Международного банка Азербайджана (МБА) и помещение его под наблюдение с пометкой "позитивный" помощью правительства Азербайджана банку в регулировании плохих активов и компенсацией колебаний маната.

Перед тем как перейти к результатам последней оценки Fitch, следует вспомнить отчет агентства о финансовом состоянии МБА, сделанный в июле этого года, согласно которому размер проблемных кредитов банка является значительным. По оценкам агентства, высокорисковые кредиты в числе крупнейших кредитов банка составляли около 1 млрд. манатов (11% валовых кредитов) в конце 1 квартала 2015 года. Дополнительные сложности с качеством активов и корпоративного управления связаны со старым портфелем векселей (около 700 млн. манатов, за вычетом резервов под обесценение кредитов), наибольшая часть которого связана со строительными проектами в России с высокими рисками незавершения. Покрытие проблемных кредитов резервами находилось на приемлемом уровне в 135% в конце 2014 года, однако пролонгированные кредиты, крупные высокорисковые кредиты и портфель векселей вместе в три раза превышали основной капитала по методологии Fitch в конце 2014 года.

Именно вследствие неэффективного управления банком правительство Азербайджана вынуждено было выделить средства в объеме 3 млрд. манатов на выкуп проблемных кредитов МБА. Так, в последнем отчете Fitch отмечает, что выкуп правительством Азербайджана кредитов МБА в объеме 2 млрд. манатов снизит давление на капитал банка. По полученной агентством из МБА информации, правительство до конца года планирует выкупить еще 1 млрд. долларов проблемных кредитов банка, а также использовать дополнительно другие средства для сохранения платежеспособности банка. Агентство указывает на вероятность повышения рейтинга на одну ступень в случае, если будет решен вопрос с оставшейся частью проблемных кредитов банка после девальвации.

Fitch напоминает, что активы МБА составляют 15% ВВП Азербайджана, а удельный вес в банковском секторе по данному показателю равен 36%. Кредитный портфель банка по государственным учреждениям составляет 1,5 млрд. долларов.

Таким образом, два отчета, обнародованные международным рейтинговым агентством в 2015 году, наглядно подтверждают плачевное состояние, в котором в начале года находился возглавляемый Джахангиром Гаджиевым банк, и восстановленный имидж банка в результате вмешательства правительства Азербайджана.

Напомним, что председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев был арестован 5 декабря. Наримановский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Дж.Гаджиев обвиняется по ст. 179.1 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.