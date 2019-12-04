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Демонтаж памятника Нжде в России - Moсква не поддалась на авантюры Еревана - КОММЕНТАРИЙ

Демонтаж памятника Нжде в России -Moсква не поддалась на авантюры Ерев

Измышления, долгие годы безуспешно навязываемые армянскими властями мировой общественности, не находят отклика, вызывая лишь безразличие. Не самая лучшая реакция правдолюбцев на откровенную ложь, но все же… 

Международные структуры и представители авторитетных кругов равнодушно пожимают плечами в ответ на ретивые идеи и инициативы армянской стороны. Иными словами, не придают им особого значения. Между тем, армянские власти и их приспешники по всему миру старательно продвигают эти идеи, пропитанные враждой и ненавистью. Нежелание мириться с реальностью и исторической данностью, враждебное отношение армян к соседям, некогда протянувшим им руку помощи, отчетливо прослеживается в стремлении, во что бы то ни стало, навязать всему миру пресловутый "армянский геноцид", перенося этот вопрос из исторической в политическую плоскость, в территориальных притязаниях и удержании в оккупации азербайджанских земель вопреки здравому смыслу и перспективе выйти из нищенского существования. 

Для достижения своих гнусных целей армяне пускают в ход ложь, лесть и деньги. Порой все это доходит до абсурда и даже кощунства. Чего стоит одна только героизация в Армении фашистского пособника Нжде?! Более того, установка мемориальной доски в его честь в России, являющейся правопреемницей Советского Союза, победившей фашистов в Великой Отечественной Войне. Очевидно, армянские власти, поверив в свою безнаказанность, полагали, что и это сойдет им с рук. Но, видно, переступили красную черту. 

Не стал молчать и Азербайджан, справедливо назвавший факт установки мемориальной доски Нжде в Краснодаре оскорблением памяти азербайджанских бойцов, доблестно сражавшихся в Великой Отечественной Войне и павших во имя победы, а также бакинских нефтяников, не покладая рук трудившихся в тылу.

Мемориальная доска армянскому пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну, печально известному под псевдонимом Гарегин Нжде, в Армавире была демонтирована. По словам российского конфликтолога Евгения Михайлова, ситуация вокруг мемориальной доски Нжде в Армавире нашла свое логическое завершение: "Это общая победа Азербайджана и России, которые чтят память о Великой Отечественной Войне".

11 ноября депутат Армавирской городской Думы Алексей Виноградов замазал мемориальную доску Нжде черной краской, а местные жители потребовали демонтировать ее. Комментируя свои действия, Виноградов заявил, что власти обещали убрать табличку до 11 ноября, однако этого не произошло, и он решил вопрос самолично.

А депутат Госдумы России Леонид Калашников и вовсе назвал дощечку красной тряпкой, обещав добиться ее демонтажа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в октябре нынешнего года, напомнил о вкладе азербайджанского народа в дело победы в годы Великой Отечественной Войны, подчеркнув, что Азербайджан выступает против героизации фашистов: "К сожалению, подобное на пространстве СНГ наблюдается, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде".

Попытки армянского премьера Никола Пашиняна представить пособника фашистов в образе героя не увенчались успехом. Кремль и российская общественность воспротивились этому. Провалились и намерения Пашиняна выдать Нжде за антикоммуниста, противостоявшего большевикам. Разумеется, Нжде не был антибольшевиком. Он всячески стремился применить фашистскую идеологию в борьбе с тюрками, участвовал в Холокосте. Иными словами, усердствовал в реализации гитлеровской идеологии против всего человечества. Все эти факты общеизвестны. Так в чем же причина столь оголтелого желания армянских властей героизировать пособника фашистов?! Памятник Нжде был возведен в самом сердце Еревана экс-президентом Армении Сержем Саргсяном, участвовавшим в Ходжалинском геноциде. А все потому, что в ту пору официальный Ереван готовился к подписанию Соглашения об ассоциативном членстве с ЕС. Точно флюгеры, армянские власти тут же повернулись спиной к России и раскрыли объятья Западу, пытаясь вести себя подобно прибалтийским странам. То есть всячески выказывали антироссийские настроения. Так возникла идея героизации Нжде. 

Но история помнит все, ее не проведешь. Антибольшевики в прибалтийских республиках боролись за восстановление прав своих государств, а деятельность Нжде была направлена против тюрков и евреев. Возведение Саргсяном памятника Нжде и его героизация Пашиняном продиктована ненавистью к тюркам. Это, в частности, объясняет сотрудничество армянских властей с антироссийский группировкой "Сасна Црер". По сути, они являются продолжателями идей Нжде и не имеют ни малейшего отношения к борьбе с фашизмом. 

Деятельность участников движения, на волне которого пришел к власти Пашинян, направлена против России. В ходе событий 2018 года "Сасна Црер" заявила буквально следующее: "Наше движение - это национально-освободительное движение против колонизаторской политики России. Мы хотим, чтобы международное сообщество осознало это". Они открыто заявляли, что не желают видеть Армению российской губернией, требуя вывода российской военной базы с территории Армении.

В этом контексте Пашинян мало чем отличается от участников движения "Сасна Црер". И это не случайно. Слова и действия армянского премьера говорят о его приверженности идеям этого движения. Между тем, часть армянской общественности искренне считает эту группировку спасителями Армении. Так, очевидно, полагает и армянский премьер. Поскольку позиции "Дашнакцутюн" в Армении ослабевают, ее нишу заняла "Сасна Црер". Армянские власти внушают идею фашизма целому поколению, прививая ненависть к тюркам чуть ли ни с младенчества. Но все же выступать против России Пашинян и его приспешники не отважились, кишка тонка. И теперь, как побитый пес, Армения виляет хвостом то перед Западом, то перед Россией, пытаясь получить заискиванием хоть какие-то дивиденды. Об отсутствии позиции армянских властей говорит уже то, как Пашинян, с баррикад громогласно утверждавший о необходимости европейской интеграции, теперь, придя к власти и получив пинок от России за свободолюбивые умонастроения, твердит о нежелании вступать в Евросоюз. Все это подрывает остатки доверия к армянским властям как в России, так и на Западе. А у лжи, как известно, ноги коротки. Попытки Пашиняна и иже с ним одурачить весь мир провалились. Армянские власти в очередной раз выставили себя в глупом свете.

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