Демонтаж памятника Нжде в России - Moсква не поддалась на авантюры Еревана - КОММЕНТАРИЙ

Измышления, долгие годы безуспешно навязываемые армянскими властями мировой общественности, не находят отклика, вызывая лишь безразличие. Не самая лучшая реакция правдолюбцев на откровенную ложь, но все же…

Международные структуры и представители авторитетных кругов равнодушно пожимают плечами в ответ на ретивые идеи и инициативы армянской стороны. Иными словами, не придают им особого значения. Между тем, армянские власти и их приспешники по всему миру старательно продвигают эти идеи, пропитанные враждой и ненавистью. Нежелание мириться с реальностью и исторической данностью, враждебное отношение армян к соседям, некогда протянувшим им руку помощи, отчетливо прослеживается в стремлении, во что бы то ни стало, навязать всему миру пресловутый "армянский геноцид", перенося этот вопрос из исторической в политическую плоскость, в территориальных притязаниях и удержании в оккупации азербайджанских земель вопреки здравому смыслу и перспективе выйти из нищенского существования.

Для достижения своих гнусных целей армяне пускают в ход ложь, лесть и деньги. Порой все это доходит до абсурда и даже кощунства. Чего стоит одна только героизация в Армении фашистского пособника Нжде?! Более того, установка мемориальной доски в его честь в России, являющейся правопреемницей Советского Союза, победившей фашистов в Великой Отечественной Войне. Очевидно, армянские власти, поверив в свою безнаказанность, полагали, что и это сойдет им с рук. Но, видно, переступили красную черту.

Не стал молчать и Азербайджан, справедливо назвавший факт установки мемориальной доски Нжде в Краснодаре оскорблением памяти азербайджанских бойцов, доблестно сражавшихся в Великой Отечественной Войне и павших во имя победы, а также бакинских нефтяников, не покладая рук трудившихся в тылу.

Мемориальная доска армянскому пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну, печально известному под псевдонимом Гарегин Нжде, в Армавире была демонтирована. По словам российского конфликтолога Евгения Михайлова, ситуация вокруг мемориальной доски Нжде в Армавире нашла свое логическое завершение: "Это общая победа Азербайджана и России, которые чтят память о Великой Отечественной Войне".

11 ноября депутат Армавирской городской Думы Алексей Виноградов замазал мемориальную доску Нжде черной краской, а местные жители потребовали демонтировать ее. Комментируя свои действия, Виноградов заявил, что власти обещали убрать табличку до 11 ноября, однако этого не произошло, и он решил вопрос самолично.

А депутат Госдумы России Леонид Калашников и вовсе назвал дощечку красной тряпкой, обещав добиться ее демонтажа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в октябре нынешнего года, напомнил о вкладе азербайджанского народа в дело победы в годы Великой Отечественной Войны, подчеркнув, что Азербайджан выступает против героизации фашистов: "К сожалению, подобное на пространстве СНГ наблюдается, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде".

Попытки армянского премьера Никола Пашиняна представить пособника фашистов в образе героя не увенчались успехом. Кремль и российская общественность воспротивились этому. Провалились и намерения Пашиняна выдать Нжде за антикоммуниста, противостоявшего большевикам. Разумеется, Нжде не был антибольшевиком. Он всячески стремился применить фашистскую идеологию в борьбе с тюрками, участвовал в Холокосте. Иными словами, усердствовал в реализации гитлеровской идеологии против всего человечества. Все эти факты общеизвестны. Так в чем же причина столь оголтелого желания армянских властей героизировать пособника фашистов?! Памятник Нжде был возведен в самом сердце Еревана экс-президентом Армении Сержем Саргсяном, участвовавшим в Ходжалинском геноциде. А все потому, что в ту пору официальный Ереван готовился к подписанию Соглашения об ассоциативном членстве с ЕС. Точно флюгеры, армянские власти тут же повернулись спиной к России и раскрыли объятья Западу, пытаясь вести себя подобно прибалтийским странам. То есть всячески выказывали антироссийские настроения. Так возникла идея героизации Нжде.

Но история помнит все, ее не проведешь. Антибольшевики в прибалтийских республиках боролись за восстановление прав своих государств, а деятельность Нжде была направлена против тюрков и евреев. Возведение Саргсяном памятника Нжде и его героизация Пашиняном продиктована ненавистью к тюркам. Это, в частности, объясняет сотрудничество армянских властей с антироссийский группировкой "Сасна Црер". По сути, они являются продолжателями идей Нжде и не имеют ни малейшего отношения к борьбе с фашизмом.

Деятельность участников движения, на волне которого пришел к власти Пашинян, направлена против России. В ходе событий 2018 года "Сасна Црер" заявила буквально следующее: "Наше движение - это национально-освободительное движение против колонизаторской политики России. Мы хотим, чтобы международное сообщество осознало это". Они открыто заявляли, что не желают видеть Армению российской губернией, требуя вывода российской военной базы с территории Армении.

В этом контексте Пашинян мало чем отличается от участников движения "Сасна Црер". И это не случайно. Слова и действия армянского премьера говорят о его приверженности идеям этого движения. Между тем, часть армянской общественности искренне считает эту группировку спасителями Армении. Так, очевидно, полагает и армянский премьер. Поскольку позиции "Дашнакцутюн" в Армении ослабевают, ее нишу заняла "Сасна Црер". Армянские власти внушают идею фашизма целому поколению, прививая ненависть к тюркам чуть ли ни с младенчества. Но все же выступать против России Пашинян и его приспешники не отважились, кишка тонка. И теперь, как побитый пес, Армения виляет хвостом то перед Западом, то перед Россией, пытаясь получить заискиванием хоть какие-то дивиденды. Об отсутствии позиции армянских властей говорит уже то, как Пашинян, с баррикад громогласно утверждавший о необходимости европейской интеграции, теперь, придя к власти и получив пинок от России за свободолюбивые умонастроения, твердит о нежелании вступать в Евросоюз. Все это подрывает остатки доверия к армянским властям как в России, так и на Западе. А у лжи, как известно, ноги коротки. Попытки Пашиняна и иже с ним одурачить весь мир провалились. Армянские власти в очередной раз выставили себя в глупом свете.