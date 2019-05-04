Демарш президента Грузии или что стоит за провокацией - КОММЕНТАРИЙ

Главе семьи и государства непозволительно допускать ошибки, слишком многое зависит от их решения. И если ошибка главы семьи в какой-то степени поправима, то оплошность главы государства может оказаться роковой, могущая запятнать и обесславить правителя.

Прошло всего полгода с момента избрания Саломе Зурабишвили президентом Грузии, но она уже успела отличиться провокационными выходками и заявлениями в адрес Азербайджана. Правда, и в бытность министром иностранных дел Зурабишвили позволяла себе нечто подобное. Напомним, что Саломе Зурабишвили занимала пост главы внешнеполитического ведомства с 20 марта 2004 года по 19 октября 2005 года. Недолгий срок на этом посту продиктован ее оскорбительными заявлениями в адрес властей и лично тогдашнего спикера парламента Нино Бурджанадзе. В ту пору Зурабишвили обвинила Единое Национальное Движение, составляющее парламентское большинство, и Н.Бурджанадзе в попытке создания «клановой диктатуры», назвав оппонентов «дикарями» и «варварами». То есть провокационные выпады издавна водятся за нынешним президентом Грузии.

20 января нынешнего года в селе Бугашен Ахалкалакского района Грузии был установлен бюст Михеила Авагяна, чьи руки обагрены кровью грузин и азербайджанцев. Он был одним из армянских палачей в Ходжалы и сражался против грузин в Абхазии. Примечательна и дата открытия бюста – 20 января, что указывает на очевидное намерение задеть азербайджанцев за живое, что, по сути, является морально-психологической провокацией.

В ходе предвыборной кампании Саломе Зурабишвили бывала в Ахалкалаки и, желая заручиться поддержкой армянских избирателей, сделала множество обещаний, в том числе и заветных. А желания, как и аппетиты армян, общеизвестны. Так что, видимо, открытие бюста было одним из предвыборных обещаний нынешнего президента Грузии. Очевидно, так госпожа Зурабишвили выместила свой гнев на борчалинских азербайджанцев, голосовавших на выборах за Саакашвили. Не утихла, видать, в ее душе злость на наших соотечественников. Очередным провокационным выпадом Саломе Зурабишвили явилось ее категоричное заявление в одном из последних интервью о спорных участках на азербайджано-грузинской границе. Она посетила пещерно-храмовый комплекс “Кешикчидаг” и, пытаясь оправдать содеянное, заявила: “Было бы неверным говорить, что произошло что-то новое. Я и раньше посещала комплекс. Я очень удивлена заявлению лиц, выдающих себя за патриотов с исторической сознательностью, о том, что мое посещение храма является составной частью определенной провокации. Президент не должен посещать какое-либо место в стране?”

Нет, госпожа Зурабишвили, если это касается спорной территории. Согласно Конституции Грузии, страну возглавляет президент, являющийся Верховным Главнокомандующим и представителем государства в международных отношениях. А посещение спорных территорий считается, как известно, нарушением международного права. Визит главы государства на такие земли позволителен лишь после разрешения спорных вопросов, иначе это может быть расценено территориальным посягательством.

Хотелось бы вкратце поведать о пещерно-храмовом комплексе “Кешикчидаг” (храм Гараджа, Давидо-Гареджийский монастырь). Это албанский храм, расположенный на спорном участке азербайджано-грузинской границы. Комплекс возвышается на высоте 850 метров над уровнем моря. Одна его часть охватывает Сагареджийский район Грузии, а другая располагается в Агстафинском районе Азербайджана. Грузины начали посещать этот монастырь лишь во время правления Давида IV Строителя (1089-1125), а при царице Тамаре (1184-1207) храм подпал под влияние грузинской церкви. В ту пору ни государство Атабеков, ни ширваншахи не проявляли интерес к христианским монастырям и не покровительствовали им. Албанцы, составлявшие тогда численное меньшинство, подались в горы, оставив монастырь. Согласно проведенным исследованиям, фрески и грузинские надписи на стенах монастыря значительно моложе, собственно, возраста самого храма.

2 мая патриархия грузинской православной церкви выступила с заявлением о Давидо-Гареджийской лавре. “Данный комплекс является великой святыней, одним из древнейших памятников грузинской культуры, и грузинская церковь сделает все для его защиты”, - подчеркивалось в заявлении. Вместе с тем, грузинская православная церковь призвала воздержаться от высказываний, оскорбляющих чувства мусульман, и попыток вбить клин в дружеские отношения между Грузией и Азербайджаном. “Патриархия Грузии категорически дистанцируется от всяческих попыток любого, пусть то религиозного или светского лица, обострить дружеские отношения между нашими государствами и народами, а также оскорбительных высказываний в отношении мусульман, и считает их сознательной или неосознанной провокацией, как в отношении других наций, так и в адрес грузинских мусульман”, - говорится в заявлении. В этом смысле заявление патриархии констатирует провокационность действий Саломе Зурабишвили.

Отметим, что неразрешенным остается и церковный спор между Грузией и Арменией. Речь идет о статусе церквей Ахтала, Кобайр, Хневанк, Хучап и Киранц на армяно-грузинской границе. Грузия считает их неотъемлемой частью грузинского наследия, требуя присвоения этим церквям официального статуса. Армянская апостольская церковь поддержала просьбу грузинских коллег об официальной регистрации, однако выступила против перехода монастырей под полный контроль Грузии. Армянская церковь подтверждает, что в XI-XII веках эти монастыри функционировали именно как грузинские, но считает, что они должны относиться к ведению армянской церкви, поскольку были построены как апостольские.

Как известно, президент Грузии не является исполнительной властью в стране, эти полномочия принадлежат правительству. Поэтому в вопросе о Кешикчидаг гораздо важнее мнение членов правительства Грузии. Так, министр иностранных дел Давид Залкалиани заявил: “Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Естественно, из-за деликатности вопроса, мы подходим к теме с особой осторожностью, мы договорились с азербайджанской стороной, что в ближайшее время состоится заседание совместной делимитационной комиссии. Необходимо было обновить состав комиссии, и в ближайшее время комиссия возобновит деятельность с целью достижения соглашения о демаркации и делимитации границы”.

Уместно поведать еще и вот о чем. Недавно участники гражданского движения “Россия-оккупант!” провели в здании парламента акцию протеста под лозунгом “Красная карточка президенту”, потребовав импичмента Саломе Зурабишвили. По их убеждению, заявления президента Грузии наносят ущерб имиджу страны. Данная акция наглядно демонтрирует отношение грузинской общественности к нынешнему президенту страны. Организаторы акции считают, что президент Саломе Зурабишвили допускает антигрузинские заявления, льющие воду на мельницу оккупационной политики России. Ранее в интервью грузинской редакции “Голос Америки” Зурабишвили отметила нецелесообразность размещения американской военной базы в Грузии.

Не красит Саломе Зурабишвили и радушное отношение к армянским сепаратистам в оккупированном Нагорном Карабахе. В феврале текущего года 12 представителей оккупационного режима приняли участие в международном турнире по ушу, наряду с российскими и турецкими спортсменами. И уж тем более непонятны такие действия со стороны Грузии, переживающей проблему сепаратизма. Или официальный Тбилиси смирился с утратой своих территорий?! Разумеется, мы не намерены вмешиваться во внутренние дела Грузии, но в контексте международных отношений позиция соседа, переживающего схожую с нашей проблему, представляет для Азербайджана большую значимость.

Демарш президента Грузии против нашей страны и территориальные притязания, схожие с армянскими претензиями, имеют глубокие корни. Дело в том, что Саломе Зурабишвили родилась во Франции, с 1974 по 2004 годы работала в системе МИД Франции, в 1980-84 годах была сотрудницей французского Центра стратегического планирования, в 1990-93 годах возглавляла дипмиссию Франции в Чаде, в 1993-96 годах была первым секретарем постпредства Франции в НАТО, в 1996-2003 годах работала в МИД Франции. В 2003-2004 годах Зурабишвили была послом Франции в Грузии, а с 2004 по 2005 годы по предложению тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили возглавила внешнеполитическое ведомство страны. Она руководила процессом вывода российских войск из Грузии. В ноябре 2005 года Зурабишвили основала оппозиционную партию “Путь Грузии”.

Как бы то ни было, антироссийские настроения Саломе Зурабишвили не дают права притязать на территории Азербайджана, а посещение спорных участков на грузино-азербайджанской границе и вовсе не делает чести президенту соседней Грузии. Очевидно, лояльность Зурабишвили к армянам проистекает из ее многолетнего пребывания во Франции, известной проармянскими взглядами, возводимыми подчас до уровня государственной политики. Нынешний президент Грузии родилась во Франции, долгие годы жила и работала в этой стране, одним словом, прониклась симпатией к армянам. В этом смысле ее личное отношение к Азербайджану отчасти объяснимо, но совершенно недопустимо на посту президента Грузии, насчитывающей многовековые дружественные и добрососедские отношения с нашей страной.