​"Деловое" заявление представителей ОБСЕ - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ На прошлой неделе представители ОБСЕ сделали ряд заявлений, связанных с оккупированным карабахским регионом Азербайджана и уделили данному вопросу особое внимание.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, действующий председатель организации, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выступили с совместным заявлением.

В заявлении посредники призвали конфликтующие стороны продемонстрировать политическую выдержку и активизировать переговорный процесс.

Сопредседатели выразили готовность внести свой вклад в переговорный процесс и отметили важность ликвидации напряженности в регионе.

Было отмечено, что растущая в зоне конфликта напряженность представляет серьезную опасность для региона в целом, и в особенности для мирного населения.

Согласно заявлению, в январе 2015 года погибли 12, были ранены 18 человек. Это самый высокий показатель со дня объявления режима прекращения огня в 1994 году: "В 2014 году статистика погибших составила 60 человек. Мы обеспокоены продолжением этой опасной тенденции и призываем стороны прекратить открывать огонь по мирным гражданам и принять дополнительные меры на пути сокращения напряженности и усиления режима прекращения огня".

Аналогичные заявления звучали и ранее. Вместо того, чтобы осуждать официальный Ереван в связи с присутствием армянских боевиков на оккупированных азербайджанских территориях, Минская группа вновь призывает стороны к спокойствию и соблюдению режима прекращения огня.

Вместо того, чтобы уделять этому вопросу особое внимание, сопредседатели Минской группы демонстрируют к сторонам одинаковое отношение.

Азербайджанская сторона заявляет о готовности освободить свои оккупированные земли как путем переговоров, так и другими путями. Происходящие в последнее время в мире процессы и процессы в Украине подтверждают правоту Азербайджана в данном вопросе.

С этой точки зрения, после критики официального Баку относительно бездеятельности ОБСЕ, структура стала демонстрировать некую "обеспокоенность" и, чтобы выйти из положения, начала делать традиционные заявления. Однако и здесь организация продемонстрировала ошибочность своей позиции. Другими словами, вместо того, чтобы внести коррективы в свою деятельность, показать оккупанту должное место, выдвинуть инициативу о применении санкций в отношении армян-оккупантов, структура пытается "успокоить" Азербайджан.

Как видно из заявлений председателя ОБСЕ и сопредседателей, основная линия состоит в упреках в адрес обеих стран. Таким образом, выступления представителей структуры немногим отличались от прежних выступлений. В своем выступлении ОБСЕ в очередной раз продемонстрировал свой традиционный подход к решению нагорно-карабахского конфликта.

С помощью указанного документа они попытались доказать, что "прилагают усилия" в данном направлении.