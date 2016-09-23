Действия центробанков провоцируют финансовый кризис - АНАЛИТИКА

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Дополнительные вливания центробанков мира на финансовые рынки приводят к чрезмерному подорожанию финансовых активов, что спустя определенное время может спровоцировать наступление кризиса.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, 21 сентября Европейский центральный банк (ЕЦБ) в рамках очередного аукциона по выдаче сверхдолгосрочных кредитов TLTRO выделил банкам еще 46,2 млрд евро под нулевую ставку.

В то же время Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила ставку в прежнем диапазоне 0,25-0,5%, что стало причиной перенаправления финансовых средств в сторону рисковых активов. В результате, повысился интерес к финансовым инструментам всех государств во главе с США и странами Европы. В настоящее время инвесторы с учетом текущей политики центробанков готовы вкладываться в рисковые активы всех мировых стран. Однако следует учесть, что темпы роста мировой экономики замедлились. Несмотря на сокращение корпоративной прибыли, фондовые биржи близки к достижению исторического максимума. Это в скором времени может привести к резкому снижению стоимости рисковых активов и, как следствие, к глобальному кризису.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что в связи с исчерпанием лимита монетарной экспансии центробанков в рамках программы экономического стимулирования и в результате начала процесса повышения ключевых ставок мировая экономика столкнется с глобальным кризисом. Напомним, что в Европе, Японии и ряде других стран применяются отрицательные процентные ставки, и это является причиной убыточной деятельности банковской и страховой систем. Эпоха отрицательных процентных ставок не может продолжаться слишком долго. Иными словами, в скором времени ожидается резкое падение стоимости активов фондовых бирж, недвижимого имущества и золота.