Борьбу держав на Среднем Востоке тоже не назовут III Мировой войной - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Нередко употребляют фразу - трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет. С этой точки зрения, уже около двух лет Запад, Россия и Иран ведут в Сирии и Ираке борьбу против ИГ. Где же ИГ? Почему его не слышно? Сейчас, ИГ упоминается в Ливии и Афганистане.

В последнее время начались обсуждения, связанные с режимом прекращения огня и возможными сухопутными военными операциями в Сирии против ИГ.

Однако, все это пока остается на словах.

В Сирии уже более отчетливо слышны голоса крупных держав.

В то время, как США и Россия заявляют о борьбе с ИГ, вполне возможно, что они же поддерживают и снабжают тяжелой военной техникой вооруженные группировки террористического ПКК в Сирии, которые совершают террор в Турции и угрожают территориальной целости этой страны.

Аналогичная картина дает основание предположить, что масштабы интересов в Сирии и регионе более обширны.

Хотелось бы напомнить, что после сокращения Соединенными Штатами числа военнослужащих в регионе, в Сирии появилось ИГ. В прошлом году президент США Барак Обама заявил, что будет вести борьбу с этой террористической группировкой как минимум три года. Сейчас истекает уже половина указанного срока.

Мировые державы активно подключились к "борьбе" с ИГ.

Можно сказать, что регион, где происходят события, во всех смыслах является центром мира с географической, политической, культурной и общественной точек зрения.

Вполне возможно, что с учетом разрешения нынешнего и будущего направлений мира и вероятности изменения политической карты, Средний Восток нам представляется именно таким или же создает подобное впечатление.

Скорее всего, как во время I Мировой войны, так и при II Мировой войне Европа находилась в центре внимания вышеперечисленными нами особенностями.

Прекратились ли войны в мире I и II мировыми войнами?! Очень жаль, но нет! Вслед за этим началась борьба против колониализма. Созданный мировыми державами Карибский кризис, начавшаяся Вьетнамская война, внутренние междоусобицы в Африке, и наконец, нескончаемые внутренние вооруженные противостояния в Афганистане подтверждают наличие войн в мире и то, что ни один день на планете не обходится без огня.

Войны продолжаются и после II Мировой войны. Причина неперечисления войн, скорее всего связана с тем, что крупные державы не ведут открытой борьбы. Если бы пришлось перечислять управляемые ими войны, в которых они принимают хотя бы косвенное участие, вполне возможно, их можно было бы насчитать более 10-ти, и сейчас нам бы пришлось делиться предположениями о возможном начале не III, а X Мировой войны.

Отложим в стороны события, происходящие на севере Африки, Йемене и Афганистане, более четко ситуацию можно охарактеризовать на фоне событий в Ираке, и в особенности Сирии.

Раньше в Сирии шла гибридная война. К примеру, созданные бывшим СССР сирийское крыло террористического ПКК PYD и YPG вооружались Вашингтоном и Москвой и работали на них.

Они же, под видом борьбы за курдов, играли и продолжают играть ведущую роль в нарушении территориальной целостности Сирии и Ирака. Эти наемные боевики России и США представляют угрозу территориальной целостности Турции. При отсутствии покровителей, их боеприпасы уже давно бы иссякли. У них же нет оружейного завода. Известны и те, кто предоставляет им учебные лагеря.

Теперь к борьбе в Сирии могут свободно подключиться не только вооруженные группировки, но и государства.

Во главе с Саудовской Аравией, ряд арабских государств заявили о намерении участвовать в наземных операциях в Сирии.

Хотя Турция и не хочет войны, она не исключает вероятности участия в возможных военных операциях в этой стране с точки зрения безопасности государства.

С первых же дней, точнее, еще до вооруженного столкновения, Иран обосновался в Сирии и Ираке и участвует в войне. Израиль также не остался в стороне. Россия бомбит территорию и этим демонстрирует свою сущность в регионе, стране и войне.

Что же касается Запада, во главе с США, он уже как минимум 20 лет не выходит с данной территории, и напоминает о своем присутствии в Сирии или же регионе.

Значит можно сказать, что кроме таких наемных группировок ПКК как PYD и YPG, в Сирии и Ираке сложно заметить другие формирования. Можно сказать, что в нынешних условиях действующих в Сирии и Ираке формирований ИГ почти не слышно.

Сейчас в моде наемные группировки, действующие под видом PYD и YPG. Наверное, срок их "эксплуатации" еще не истек.

Видимые силы - государства. Это является показателем начала этими государствами прямой борьбы в Сирии.

Сейчас каждый участвует в происходящем под собственным именем. Некоторые из них пытаются спрятать голову в песок.

Это дает основание предположить, что в Сирии идет очередная мировая война или же ведется подготовка к еще более страшным событиям.

Кстати, за 10 лет до начала II Мировой войны мир пережил "Великий кризис, шок" (на английском "Great depression"). Это - продолжавшийся с 1929 по 1939 год мировой экономический кризис. Мир начал выходить из него в 1945 году. 30-е годы прошлого столетия в целом считаются "кризисным периодом" в мире.

Это в большей степени повлияло на США, Германию, Великобританию, Францию и Канаду. От кризиса пострадали крупные промышленные города, строительные работы фактически были остановлены. В те годы сельхозпродукция подешевела на 50-60%, произошли массовые сокращения, цена на нефть упала и т.д.

Скорее всего, ситуация в мире напоминает ситуацию в канун II Мировой войны.

Отголоски ИГ слышны из Африки и Афганистана, в Сирии постепенно стали заметны и сами державы.

Однако, это противостояние не является очередной мировой войной. Это, просто борьба с ИГ или же терроризмом...

Также трудно представить, что силы в открытую станут "избавляться" друг друга. Они снова будут прятаться за каким-либо государством, самопровозглашенным режимом или же наемной террористической группировкой.

Как и в происходящих после II Мировой войны междоусобицах, основные зачинщики войн вновь останутся в тени, снова не будут известны виновники происходящих геноцидов. А обязанные выплачивать контрибуцию завоюют превосходство и будут выступать в качестве справедливых судей конфликтов. Пока ситуация такова.