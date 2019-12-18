Daily Wire: Фонд Армении далек от образа безобидной гуманитарной организации

Поддержка демократами "Фонда Армении" в США может привести к скандалу с иностранным вмешательством.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье американского эксперта, генерального директора Haym Salomon Center Пола Миллера, опубликованной The Daily Wire.

Он отмечает, что ряд американских конгрессменов, призывающих к объявлению импичмента президенту США Дональду Трампу за якобы связи с агентами иностранного влияния, на самом деле сами теснейшим образом связаны с иноагентом – Всеармянским фондом "Айастан", лоббирующим интересы Еревана в Вашингтоне и должны быть осуждены по той статье, по которой пытаются осудить президента.

"Несмотря на то, что "Фонд Армении" представляет свою работу по инфраструктурным проектам, такими как "строительство школ, дорог, больниц и общественных центров", он далек от образа безобидной "гуманитарной" организации, на который он претендует. Филиалы фонда включают Армянскую Ассамблею Америки и Армянский национальный комитет Америки (АНКА), два политических лобби, которые проводят кампанию в Конгрессе для увеличения американского финансирования Армении и Нагорного Карабаха", - говорится в статье.

По словам П. Миллера, деятельность армянского лобби направлена на то, чтобы отдалить Армению и Азербайджан от мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в частности "путем отказа АНКА от Мадридских принципов" (в процессе урегулирования).

Он также обращает внимание на коррупционный скандал вокруг фонда и его поддержу со стороны некоторых сенаторов-демократов: "Демократы не оказали армянскому народу никакой поддержку (услуги), поддержав Фонд Армении и АНКА. Теперь, когда они выдвигают обвинение в импичменте (в отношении президента Трампа - ред.), было бы справедливо назвать их лицемерами. Как они могут противостоять предполагаемой президентской коррупции, когда в течение многих лет они поддерживали телемарафон армянской диаспоры, который был разоблачен за его коррупцию?"

Он также отмечает, что сторонниками фонда и гостями его телемарафона на протяжении многих лет являются такие демократы, как Адам Шифф, Джеки Шпейер , Фрэнк Паллоне, Тулси Габбард и Брэд Шерман, и что они активно и красноречиво выступают за импичмент Дональда Трампа.

"Их поддержка Фонда Армении может привести к скандалу с иностранным вмешательством. Как демократы могут нацеливаться на партнеров президента Трампа в процессе импичмента за их предполагаемую деятельность в качестве незарегистрированных иностранных агентов, если с другой стороны, игнорируют тот факт, что учрежденный иностранным правительством фонд, председателем правления которого является сам президент Армении, также остается незарегистрированным в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов?",- задается вопросом П. Миллер.