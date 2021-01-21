Американский аналитик о внешней политике США при президентстве Байдена

Цукерман: "Кавказ для Байдена не приоритет"

"К сожалению, при Байдене ожидаются тяжелые четыре года, так как он идет на поводу у крайне левых политиков, взгляды которых приводят к серьезным расколам в стране".

Об этом в беседе с Report заявила американский журналист, аналитик по национальной безопасности и юрист Ирина Цукерман.

По ее словам, избранный президент приступил к своим обязанностям не с лучшей стороны, назвав одного из ведущих республиканских сенаторов Теда Круза Геббельсом.

"Это вряд ли сблизит его со сторонниками Круза и Трампа. Хотя демократы и более левые республиканцы считают, что, так как Байден в меньшей степени активен в Twitter, чем его предшественник, он будет меньше настраивать против себя часть публики. Но он изначально своими действиями, а не только словами, проявил себя иначе. Даже в выборе своего кабинета и прочих союзников он дал понять, что интересуется больше внешними показателями, такими как цвет кожи, пол и сексуальная ориентация, чем заслугами. Более того основная масса его чиновников очень левого толка и не настроена на компромисы с республиканским меньшинством в конгрессе, т.е. их не интересует мнение как минимум половины страны".

Цукерман также подчеркнула, что так как обе палаты сейчас в руках демократов, можно ожидать, что больших препятствий у администрации Байдена не будет, и они смогут провести "даже довольно радикальные и разрушительные для страны программы" в ближайшие два года.

"Байден уже дал понять, что его приоритеты в первый же день президентства - это отменить многие достижения Трампа включая "Ключевой трубопровод" который важен для экономики и энергетической политики страны и создает тысячи рабочих мест. Вместо этого наблюдается возврат к дорогой и коррумпированой "зеленой" экономической политике Обамовской эры, которая обогатила приближенных к администрации в корпоративных кругах, создала неудобства и ударила по карману среднего американца", - заявила Цукерман.

Аналитик считает, что при президенстве Байдена американскую внешнюю политику ждет безоговорочное возвращение к многосторонности, которая работает далеко не всегда, "а особенно плохо работает в контексте корумпированых междунорадных организаций возглавляемых или ведомыми авторитарными государствами".

"Переговоры с Ираном тоже вряд ли приведут к чему то хорошему, особенно если учитывать тот факт, что Байден с первого дня поставил себя в противовес таким старым союзникам, как Саудовская Аравия. Байден собирается снять энергетические и прочие санкции с Ирана и его сподвижников на Ближнем Востоке, что чревато крайними последствиями, вклучая новые разрушительные войны, рост терроризма", - считает аналитик.

"Наконец, демократы симпатизируют армянскому лобби, который финансирует их кампании и инвестирует в определенные проекты и корпорации. На данный момент Кавказ для Байдена не приоритет, но это может изменится в любую минуты, в особенности под давлением Германии которая предпочитает работать с Россией по вопросам энергетики из-за серьезных ивестиций в трубопровод, и Франции, которая также находится под давлением собственной армянской диаспоры и относительной близости с Россией", - заявила И. Цукерман.

20 января в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации нового президента США Джо Байдена.