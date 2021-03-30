Цифровой Шелковый Путь: новые возможности для развития региона

Это усилит позиции Азербайджана на международном уровне в условиях активной фазы «Индустрия 4.0»

Одним из громких событий последних дней стало приобретение азербайджанской NEQSOL Holding 100%-ного пакета акций грузинской компании Caucasus Online, которая, в свою очередь, является владельцем подводного оптико-волоконного кабеля, проходящего по дну Черного моря. Именно по этому кабелю обеспечивается транзитная доставка интернета из Европы в регион Южного Кавказа и Каспийского моря.

Это довольно значимое событие не только в сфере информационных коммуникаций, но и, несомненно, очередной «жирный плюс» в копилку региональных экономических достижений Азербайджана.

Таким образом, Азербайджан все больше приближается к полной реализации крупнейшего международного проекта, начатого в 2018 году и известного как Digital Silk Way. Это фактически цифровая версия Великого шелкового пути, амбициозное начинание, направленное на развитие современной сети транзитной оптоволоконной инфраструктуры, соединяющей Европу с рынками Центральной и Южной Азии через Грузию и Азербайджан.

Как известно, в рамках проекта Digital Silk Way уже ведется строительство волоконно-оптической кабельной линии, которая свяжет Азербайджан и Казахстан по дну Каспийского моря. Договоренность о строительстве аналогичной линии, которая соединит Азербайджан и Туркменистан, также была достигнута в 2019 году. Параллельно идет проект по прокладке оптоволоконных кабельных линий внутри страны.

И все это часть крупнейшей программы “Azerbaijan Digital Hub”, благодаря которой Азербайджан превратится не только в энергетический, но и цифровой центр региона, причем в более широком смысле для Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии. При этом, как и в случае с транзитными проектами, проект принесет выгоду всем странам региона, способствуя развитию цифровой экономики, а также улучшению доступа к различным цифровым услугам в более обширном регионе Центральной и Южной Азии.

“Digital Hub” состоит из трех основных фаз. Главной целью его является построение магистральной инфраструктуры внутри страны и за ее пределами, превращение Баку в Точку Обмена Интернет-Трафиком (IXP), построение крупного регионального DATA-центра и как итог, формирование цифровой экосистемы.

Как считают эксперты, в долгосрочной перспективе эти и сопутствующие проекты позволят Азербайджану стать основным продавцом доступа в Интернет в регионе, превратив страну из импортера в экспортера цифровых услуг.

Это, несомненно, усилит позиции Азербайджана на международном уровне в условиях активной фазы «Индустрия 4.0» – аналитики ожидают позитивного воздействия на страновые и кредитные рейтинги, рост интереса к стране крупных международных инвесторов.

Помимо этого, продолжающаяся пандемия и карантинные меры дали мощный толчок развитию цифровых услуг практически во всех странах региона, на первый план сейчас выходят IT-стартапы и проекты по электронной торговле.

И даже до этого, в Азербайджане акцентировалось внимание на таких крупных диджитал-проектах, как создание «смарт» городов, улиц, домов. С деокупацией Карабаха актуальность этих идей возросла – как известно, Президент Ильхам Алиев не раз заявлял, что на освобожденных территориях будут созданы такого рода «умные» города и села. «Города и села на освобожденных территориях необходимо создавать на основе концепции “smart-city”, “smart-village”, то есть, “умный город”, “умное село”. Вы должны уже сейчас спланировать эту работу, чтобы при осуществлении градостроительства, реализации проектов там непременно применялись самые передовые в мире технологии, - отмечал, в частности глава государства еще в январе, принимая в видеоформате министра транспорта, связи и высоких технологий Рашада Набиева. - Вслед за этим, а может и параллельно, аналогичные проекты должны быть реализованы и в других наших городах и селах, потому что если сегодня мы не сделаем этого, то завтра будем отставать».

Учитывая эти проекты, Азербайджану нужно максимально избавиться от зависимости от импорта трафика, добиться либеральных тарифов на интернет. По мнению экспертов, сделать это в рамках указанных выше глобальных программ и проектов будет возможно. Кроме того, в них можно будет вовлечь большое количество талантливой молодежи, что решит проблему с их трудоустройством. В конечном итоге, Азербайджану удастся не только добиться намеченных целей по цифровизации экономики, но и существенно развить ее потенциал, причем уже без зависимости от нефтяного фактора.

Эксперт Гулу Нуриев