"Цифровой манат": что могут дать экономике Азербайджана электронные деньги?

В 2016 году благодаря цифровым способам оплаты ВВП Азербайджана вырос на 70 миллионов долларов США

В последнее время интерес центральных банков к цифровым валютам (central bank digital currency, CBDC) резко возрос. Изначально настроенные негативно, сейчас правительства разных стран одно за другим заявляют о выгодах цифровых валют и от теоретических исследований переходят к предметному обсуждению.

Большую роль в этом сыграли коммерческие компании, вроде Facebook. В середине прошлого года компания анонсировала стейблкойн (криптовалюта, привязанная к другому активу) Libra. В мире осознали, что превращение частной компании (с 2,7 млрд пользователей) в центральный банк может вызвать угрозу для мировой монетарной системы.

Сейчас перспективы создания своей цифровой валюты активно изучают Китай, США, Швеция, Южная Корея, Великобритания, Канада, Бразилия, Дания, Норвегия, Россия, Япония, Европейский центральный банк и другие. И это все больше подстегивает другие страны изучать возможности внедрения цифровых валют. Например, в Японии исследования ускорили на фоне объявления Китаем пилотного проекта цифрового юаня. В стране посчитали угрозой безопасности выпуск китайской цифровой валюты.

Цифровая валюта, правда, даже при самых оптимистичных прогнозах не сменит фиатные (бумажные) деньги раньше 10-15 лет.

Коронавирус облегчил переход к цифровым деньгам

Пандемия COVID-19 значительно усилила популярность бесконтактных и онлай-платежей в мире. Во-первых, к этому вынудили объявленные во многих странах мира локдауны - люди не могли выйти из дома и им пришлось делать покупки онлайн. Во-вторых, вопросы гигиены - бумажные деньги часто называют одним из рассадников вирусов.

Только в январе-марте объем безналичных платежей по миру вырос на 40% год к году.

Причем, как ожидается, после пандемии эта тенденция не изменится. В сентябре глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что большинство опрошенных ЕЦБ не планируют возвращаться к наличным платежам, а будут даже чаще пользоваться цифровыми платежами, чем сейчас.

В Азербайджане также растет объем безналичных операций. По данным Центрального банка (ЦБА) страны, в январе-октябре 2020 года этот показатель в стране превысил 182 миллиона операций на общую сумму в 23,3 миллиарда манатов.

С конца 2016 года Центробанк совместно с партнерами реализует в стране инициативу "Безналичный Азербайджан", в рамках которой планомерно стимулирует использование цифровых способов платежей. На графике выше можно увидеть, что резкий рост безналичных платежей как раз пришелся на период после 2016 года, что может говорить об эффективности инициативы.

В этом году в Азербайджане была запущена система мгновенных платежей, которая позволяет значительно ускорить и упростить платежные операции. Для экономики рост "безналички" однозначно полезен. Еще летом генеральный директор ЦБА Фарид Османов во время запуска другого совместно с Visa проекта по безналичным расчетам говорил, что увеличение безналичных платежей на 10% создает условия для сокращения теневой экономики на 5%.

Кстати, одно из главных преимуществ цифровых валют, которое одновременно для некоторых является и главным минусом, это контроль всех финансовых операций государством. В этом плане цифровые валюты сильно отличаются от криптовалют с децентрализованной системой, вроде биткоина или этериума. Однако такой контроль с другой стороны может помочь победить коррупцию, обеспечив полную прозрачность. Правда, тут многое зависит от модели внедрения цифровых денег - на основе счетов пользователей или с помощью цифровых токенов. Но так или иначе полной анонимности операций уже не будет.

Преимущества и риски

На первоначальном этапе риски и преимущества в случае с цифровыми валютами идут рука об руку. Например, полная прозрачность и нежелание людей доверять информацию о своих тратах центральным банкам. Или снижение расходов при безналичных операциях, но относительная дороговизна перехода на цифровую валюту.

Первое преимущество - контроль всех операций государством и обеспечение прозрачности - указано выше. Возможно, это самый главный фактор, потому что он одновременно может и отпугнуть людей. Такое уже случалось в Эквадоре и Венесуэле. Обе страны были первыми, кто объявил о внедрении цифровых валют. Оба проекта провалились, в первую очередь, потому что жители этих стран не доверяют центральным банкам (читай: правительству).

Вторым преимуществом можно считать дешевизну. Здесь речь идет не только о сокращении расходов из-за того, что не придется печатать деньги. Но сюда также можно включить расходы на перевозки физических денег и сопутствующие траты на безопасность.

Сами купюры также имеют срок жизни и могут находиться в обращении от 1 года до 15 лет (около 30 лет для монет) в зависимости от частоты использования. Обычно мелкие купюры изнашиваются быстрее. И расходным является не только выпуск новых купюр, но и уничтоежние старых.

Вместе с тем необходимо учитывать готовность финансовой инфраструктуры к такому объему обрабатываемых операций. Наличие POS-терминалов по всей стране, в каждом магазине и даже киоске - тоже необходимость. В настоящее время количество POS-терминалов в Азербайджане сокращается - за год это показатель упал с 67,5 тысяч до 57 тысяч единиц.

Между тем, не во всех регионах Азербайджана можно найти филиалы банков или небанковских кредитных организаций. Доступ к финансовым ресурсам часто указывается микро и малыми предприятиями как одна из главных преград для развития бизнеса. С другой стороны, уровень проникновения интернета в Азербайджане составляет почти 80%, что позволит расширить доступ к финансам за счет платежных мобильных приложений.

Сопредельный вызов в данном случае - это широкомасштабная кампания по информированию населения. Существуют три стадии информированности - когда гражданин не знает о цифровых валютах, когда слышал о них, но не знает как пользоваться и, когда знает о них, но не доверяет. Правительству придется провести достаточно серьезную работу, чтобы объяснить населению пользу и необходимость перехода на цифровые деньги.

Безналичные платежи стимулируют торговлю и развивают экономику. В 2016 году Moody's проводило исследование в Азербайджане, которое выявило, что благодаря цифровым способам оплаты ВВП Азербайджана вырос на 70 миллионов долларов США, а потребительские расходы получали дополнительный рост в 0,06% с 2011 по 2015 годы.

В 2020 году на фоне ограничений передвижения из-за коронавируса оборот электронной торговли в Азербайджане вырос c 34,7 миллиона до 54,78 миллиона операций. В стоимостном выражении рост составил 27%, до 2,95 миллиарда манатов.

Цифровые деньги также помогут сделать монетарную политику более гибкой, предоставляя информацию в режиме реального времени, но в то же время потребует пересмотра большого количества нормативных документов и создание новых регуляторных рамок.

В Азербайджане работы по внедрению безналичных расчетов ведутся планомерно. Стимулируется расширение цифровых платежей, создается нормативная база для работы финтех компаний. Сегодня компания Visa и процессинговый центр Azercard объявили о стратегическом партнерстве - это один из ярких примеров проводимых работ. В рамках сотрудничества в Азербайджане будут развиваться инновационные платежные решения и цифровая эмиссия.

На сегодняшний день пока сложно сказать каким будет "цифровой манат". Существует множество конфигураций и возможностей - центробанк может единолично контролировать весь процесс, а может подключить посредников в виде коммерческих банков или же полностью передать всю работу им. Инфраструктура, на которой все будет держаться, может работать как с помощью обычной централизованной базы данных, так и технологии распределенного реестра с ограниченным доступом. Более того, манат может использоваться только внутри страны или стать трансграничной валютой. Однако то, что "цифровой манат" должен появиться - это однозначно, учитывая протекающие в мире события.

Азад Гасанли, финансовый аналитик