"Цифровая лира": спасение для турецкой валюты?

Около 16% жителей Турции в своей жизни хотя бы раз владели криптовалютой и сегодня приблизительно 1 миллион граждан используют какую-либо из криптовалют

Во второй половине 2021 года в Турции планируют начать тестирование "цифровой лиры". Первоначально проект должны были реализовать еще в прошлом году, но по неизвестным причинам работы задержались.

Для Турции "цифровая лира" имеет особое значение. Население страны открыто к подобным технологиям – около 16% жителей Турции в своей жизни хотя бы раз владели криптовалютой (результаты опроса Statista) и сегодня приблизительно 1 миллион граждан используют какую-либо из криптовалют (данные Центрального банка).

Правительству страны необходимо перевести этих граждан в контролируемое пространство – цифровая валюта, выпускаемая Центробанком, с системой идентификации граждан лучше, чем децентрализованные криптовалюты.

Масла в огонь подливает и тот факт, что почти половина граждан страны, по данным ING Bank, готова хранить средства в криптовалюте, если лира продолжит дешеветь.

В 2020 году турецкая лира сильнее других валют подешевела по отношению к доллару США. Это восьмой год подряд, когда национальная валюта Турции в течение года дешевеет, а не дорожает.

Снижение курса турецкой лиры по отношению к доллару по годам (в %). Источник: Bloomberg

По мнению экспертов, введение в оборот "цифровой лиры" поможет улучшить позиции страны перед иностранными инвесторами и придать уверенности в отношении нацвалюты.

Сильная девальвация уже привела к увольнению главы Центробанка Мурата Уйсала. Нынешний руководитель ЦБ Наджи Агбал вернулся к политике повышения учетной ставки и общему ужесточению валютного режима.

С внедрением цифровой валюты президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен создать "максимально благоприятные условия институциональному сектору экономики, и сделать юрисдикцию страны привлекательным финансовым сектором".

Перед запуском "цифровой лиры" должна появиться система мгновенных платежей для цифровых валют. Она позволит сделать переход максимально безболезненным. В прошлом году Центробанк уже стал одним из акционеров Межбанковского карточного центра, что по заявлению ЦБ должно помочь "адаптироваться к финансовым технологиям".

С этой целью в сентябре прошлого года при Центральном банке также появилось новое Главное управление финансовых инноваций, которое активно нанимает специалистов по блокчейн-технологиям и непосредственно занимается проектом "цифровой лиры".

На данном этапе, как ранее заявлял глава ЦБ Наджи Агбал, завершены исследовательские работы. Неизвестно, смогут ли в Турции все сделать к сроку или проект придется вновь переносить. Однако, учитывая состояние лиры, внедрение "цифровой лиры" может стать самым приоритетным проектом для руководства страны.

Азад Гасанли, финансовый эксперт