Что творится в Армении?

Если Пашинян привержен прозападному курсу, Манукян и его окружение видят выход из ситуации, в которую попала Армения, в налаживании отношений с Россией

Жители постсоветского пространства никак не могут избавиться от наследия того строя. Советской империи не существует вот уже 29 лет. Но, подобно призраку, она всюду так и маячит под различными именами. В последние годы призрак советской эпохи витает над Южным Кавказом. Во многом его усилиями объясняется смена власти в южно-кавказских республиках. На протяжении 30 лет все страны региона вовлечены в тягучие конфликты. События в странах региона управляются этими конфликтами. После того, как армянские оккупанты были изгнаны с азербайджанских земель, обстановка в Армении еще более накалилась. Совершив экскурс в историю региона, становится очевидно, что общественно-политическая ситуация в стране и ранее была тяжелой. 10 ноября, в день подписания заявления о капитуляции Армении, в Ереване прошла акция протеста. Было совершено нападение на Дом правительства и резиденцию премьер-министра Никола Пашиняна. Тем самым начались акции с требованием отставки главы правительства.

Что побудило армян требовать отставки Пашиняна? Является ли причиной тому его капитуляция? На наш взгляд, дело не только в этом. Призывы об отставке армянского премьера звучали еще в апреле 2018 года. А летом 2019 года было объявлено о предстоящем формировании в Армении политического блока с участием 20 партий. Ожидалось, что в новый блок войдут известные в Армении политические деятели, а также ряд общественных организаций и обществ. Незадолго до появления этой информации Роберт Кочарян заявил в одном из интервью, что вопрос власти будет решаться на улицах, в ходе внеочередных выборов.

16 июня нынешнего года лидер партии "Процветающая Армения", миллионер Гагик Царукян пригрозил правительству: "Недовольство нарастает, все завершится спустя пару месяцев". В своем выступлении он обвинил правящую партию "Мой шаг", возглавляемую премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в невыполнении предвыборных обещаний: "Пашинян не дал согласия на сотрудничество. Это привело к провалу инвестиционной политики и неудаче в борьбе с коронавирусом". По словам Царукяна, конец революции Пашиняна уже близок.

Значит, требование отставки Пашиняна связано не только с поствоенной ситуацией. Армения терпела поражение и до Пашиняна. Еще при Серже Саргсяне Армения проиграла апрельские бои 2016 года. Иными словами, армянская армия является наследием Саргсяна и Кочаряна. Это особо подчеркнул президент Ильхам Алиев в ходе своего визита в Физулинский и Джебраильский районы: "Мы уничтожили армию Кочаряна-Саркисяна. Они разрушили наши земли. На этот раз они от страха даже не сунули и носа на территорию Нагорного Карабаха. Так где же ваш героизм? Прицепили себе на грудь фальшивые ордена "за героизм", выбросите эти железяки, мы нанесли вам поражение. Пашинян – никто. Кочарян и Саркисян, палачи азербайджанского народа, палачи Ходжалы, мы нанесли вам поражение, уничтожили вашу армию. Если бы акт о капитуляции не был бы подписан Арменией, они сами знают, чем бы эта война завершилась".

5 декабря в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна, в которых приняли участие сторонники Кочаряна, Саргсяна и дашнаков. А значит, за минувшие 30 лет на политической арене Армении не произошло никаких изменений. Вазген Манукян, считающийся основным кандидатом на место Пашиняна, состоит в вышеупомянутой триаде. Он один из тех, кто стоял у истоков сепаратизма в Карабахе, был участником Ходжалинского геноцида. Пашиняну дали срок до 8 декабря. Оппозиционеры заявили, что в случае отказа от выполнения предъявленных условий, в Армении начнется гражданское неповиновение. 74-летний Вазген Манукян, воплощающий в себе "политическую культуру армян", заявил: "Чем раньше мы отстраним Пашиняна от власти, тем скорее мы пойдем по пути 1988 года и одержим победу. Никол Пашинян должен понимать, что чем раньше он уйдет в отставку, тем лучше для него. Если это движение не принесет результата, разгневанный народ просто разорвет его на части. Пока еще можно урегулировать ситуацию в Армении мирным путем. Если Никол Пашинян не уйдет по своей воле, его сместят силой".

Видимо, Манукян до сих пор пребывает в плену иллюзий 1988 года. Комментируя слова Манукяна, первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил: "Если бы это были просто слова, то не было бы особого повода для беспокойства. Но окружение резиденции премьера со стороны многотысячной толпы сторонников Манукяна – не что иное, как нескрываемая готовность к насилию". Не менее опасной Тер-Петросян считает и позицию премьера. Риторика и поведение последнего свидетельствуют о его нежелании уйти и готовности к конфронтации. По словам Тер-Петросяна, если обе стороны настроены решительно, то конфликт неизбежен.

По мнению первого президента, и Пашинян, и Манукян, хоть и не по своему интеллекту, но по упорству, натуре, авантюристским наклонностям и манией идти до конца являются близнецами. У обоих есть большой опыт "штурма" парламента – у Манукяна в 1996 году, у Пашинянa - в 2018-ом.

Но если в 2018 году правящая партия уступила власть Пашиняну, то сегодня очевидно, что действующий премьер не проявляет готовности к аналогичному шагу. Риторика армянского истеблишмента не изменилась. Все то же желание оккупировать Карабах и обслуживать чужие интересы, все та же враждебная риторика и отношение к России. Армения верна своему политическому курсу, загнавшему ее в тупик. Обстановка в стране накаляется. Армения влачит жалкое существование. Однако, вопреки сложившимся реалиям и здравому смыслу, не оставляет попыток оккупировать Карабах и зарится на чужие земли.

Видимо, 44-дневная война не отрезвила армян, не оторвала их от сладких грез. Слова Манукяна пронизаны воинственной риторикой. Но откуда на голову разбитой в боях Армении взять сил и технику для начала военных действий? Нынешние власти Армении и старожилы армянской политики, рвущиеся к власти, никак не могут осознать, что в регионе сложились новые реалии.

Реванш предшественников Пашиняна тоже не сулит Армении ничего нового. Движение во главе с Манукяном ратует за отставку Пашиняна, но от перемены мест слагаемых, как говорится, сумма не изменится. Политическая власть в Армении нуждается в новом дыхании, лицах прогрессивного, рационального мышления, готовых оставить в сторону нелепые измышления и способных мыслить трезво. И, следовательно, могущих осознать необходимость кооперации с Турцией, Азербайджаном, Ираном, Грузией и Россией, вести сбалансированную политику. В противном случае, старомодно-мыслящие политики, наподобие Манукяна, могут еще больше усугубить ситуацию в Армении.

Кстати, Манукян и словом не обмолвился об отношениях с соседями, а все только твердит о необходимости отставки Пашиняна. Экономическая программа его неясна, однако риторика в отношении Карабаха осталась неизменной. Разнится лишь отношение к России. Если Пашинян привержен прозападному курсу, Манукян и его окружение видят выход из ситуации, в которую попала Армения, в налаживании отношений с Россией. Иными словами, уповает на Россию. До смены власти в Армении в 2018 году политические власти в стране не испытывали особых проблем с Россией, но и в ту пору ситуация в Армении была отнюдь не радужной. Россия тоже по всей вероятности не намерена поддерживать Армению в прежнем объеме. Антироссийская риторика армянских властей изменила отношение Кремля. Поэтому вряд ли Москва будет как прежде доверять армянским властям.

По результатам опроса, проведенного с 25 ноября по 2 декабря, 12% респондентов в Армении считают Россию своим врагом. Между тем, лишь 5,4% опрошенных считают Америку страной, угрожающей безопасности Армении. Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна упал с 85% до 45%. Сам Пашинян требования об отставке никак не комментирует. На первый взгляд, отставка главы правительства страны, разгромно проигравшей войну, считается вполне разумеющейся.

Так или иначе, 8 декабря станет ясно, уйдет ли Пашинян или одержат верх спонсоры реваншистов.