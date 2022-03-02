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Что принесло Азербайджану 30 лет членства в ООH?

Что принесло Азербайджану 30 лет членства в ООH? По своему уставу и количеству членов ООН является крупнейшей организацией в мире. В настоящее время в ней состоят 193 страны. Основная задача организации - поддерживать, укреплять мир и безопасность, развивать сотрудничество между государствами.
Аналитика
2 марта 2022 г. 19:28
Что принесло Азербайджану 30 лет членства в ООH?

По своему уставу и количеству членов ООН является крупнейшей организацией в мире. В настоящее время в ней состоят 193 страны. Основная задача организации - поддерживать, укреплять мир и безопасность, развивать сотрудничество между государствами.

Спустя почти три месяца после восстановления независимости Азербайджана, 2 марта 1992 года, наша страна была принята в состав этой влиятельной организации. Перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке был поднят государственный флаг Азербайджана, а с 6 мая при организации начало работу постоянное представительство нашей страны.

Азербайджан вошел в состав ООН в очень непростые для себя времена. Наша страна возлагала надежды на то, что столь влиятельная организация посодействует устранению армянской оккупации. В апреле, июле, октябре и ноябре 1993 года Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции о выводе армянских оккупационных войск с азербайджанских земель. Однако эти резолюции так и остались на бумаге. На протяжении 27 лет ООН так и не смогла отстоять один из основополагающих принципов своего устава - территориальную целостность. Против страны-агрессора не было применено ни одной санкции. Попустительство окрылило агрессора, лелеявшего надежды и выдвигавшего притязания на другие территории. Провокации следовали одна за другой. Бездействие ООН и других международных организаций побудило Азербайджан восстановить свою территориальную целостность. 27 сентября 2020 года Азербайджан в ответ на широкомасштабную провокацию армянских войск начал контрнаступательную операцию по освобождению своих земель от оккупантов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призывал стороны к немедленному прекращению военных действий и возобновлению мирных переговоров. Он обращался к ведущим мировым державам с призывом оказать содействие в прекращении азербайджано-армянского конфликта и скорейшего прекращении огня. Неужто Гуттереш не знал о четырех резолюциях? Или не понимал безуспешность переговорного процесса, проводившегося на протяжении 27 лет? Разумеется, знал...

44-дневная война завершилась освобождением азербайджанских земель от армянской оккупации, что создало новые реалии на Южном Кавказе. Фактически, Азербайджан выполнил резолюции ООН, остававшиеся на бумаге на протяжении 27 лет.

Как известно, 5 постоянными членами Совбеза ООН являются США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. Эти страны на протяжении 27 лет так и не смогли претворить в жизнь четыре известные резолюции Совбеза, тем самым подорвав доверие к себе.

Война в Грузии в августе 2008 года и военные действия в Украине стали вопиющим нарушением Устава ООН, территориальной целостности и суверенитета государств.

Азербайджан в течение 30 лет участвует в миротворческих и гуманитарных проектах ООН. Азербайджан активно вовлечен в программу развития ООН, в деятельность Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, а также ВОЗ и МАГАТЭ.

В седьмом пункте совместного заявления, подписанного президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, отмечается: "Внутренне перемещённые лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев".

Это вновь подтверждает желание официального Баку сотрудничать с ООН. Азербайджан выступает за совершенствование структуры этой организации. Укрепление ООН, рост ее авторитета посодействуют более уважительному подходу к международным отношениям, праву и нормам. И возможно тогда принцип "прав тот, кто силен" сойдет с международной арены...

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Версия на азербайджанском языке BMT-yə üzvlüyün 30 ili - "dünya hökuməti" Azərbaycana nə verdi?

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