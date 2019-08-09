​Что потеряли некоторые болгарские депутаты в горах Карабаха?

На днях в армянских СМИ прошла информация о посещении "группой депутатов" из Болгарии Ханкенди, где они, как водится, провели ряд встреч с "официальными лицами".

Как сообщает Report, любые сообщения о фактах такого рода "политического туризма" за гранью фола совершенно обоснованно вызывают недовольство азербайджанской общественности и заставляют нас, журналистов, пристально их отслеживать. Ведь очевидно, что никакой иной цели, кроме попыток лишний раз напомнить о незаконном режиме, созданном на оккупированных Арменией землях Азербайджана, подобные поездки не преследуют.

Мы оперативно изучили этот случай, в результате чего удалось выяснить, что "группа депутатов" состояла всего из двух персон: Валерий Симеонов и Йордан Апостолов. Так сказать, "сладкая парочка", не сумевшая найти третьего, чтобы именоваться группой по распитию дармовой чачи и поеданию шашлыков на лоне изнывающих под пятой армянских агрессоров яйлагов азербайджанского Карабаха. Как бы то ни было, но недолгий дальнейший поиск показал, что имя Валерия Симеонова в контексте непрошенных проникновений в Ханкенди всплывает не впервые.

Данный политический деятель право-радикальной ориентации, возглавляющий партию "Национальный фронт спасения Болгарии" (НФСБ), входящую в коалицию "Объединённые патриоты", известен своим провокативным поведением, вынудившим его в прошлом году подать в отставку с поста вице-премьера. Исповедуя плохо согласующуюся с ценностями ЕС парадигму этнической нетерпимости, НФСБ является в своей стране одним из основных проводников тюркофобии. Идеологическое родство с армянским национализмом, подкрепляемое весьма тесными и, есть основания полагать, далеко небескорыстными контактами с армянской диаспорой Болгарии, привели группу из четырёх депутатов от НФСБ во главе с В.Симеоновым в Карабах в 2016 году. За столь явную демонстрацию собственного политического авантюризма, неуважения к суверенитету и территориальной целостности нашей страны, а также международному праву лидер НФСБ получил государственную награду Армении и, вместе со своими подельниками, был включён нашим МИДом в "Список иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики", где имена этого "квартета" фигурируют до сих пор.

Кроме того, как нам удалось выяснить, Азербайджанское государство не ограничилось включением В.Симеонова в "чёрный список", были предпринят и ряд мер в юридической плоскости, начато уголовное разбирательство, направлены соответствующие запросы Болгарской стороне. Очевидно, это заставило даже некоторых членов НФСБ сильно подумать, прежде чем соглашаться вновь незаконно следовать за своим лидером в азербайджанский город Ханкенди. И, как видим, для своего нынешнего посещения Карабаха В.Симеонов смог найти всего лишь одного компаньона – Й.Апостолова.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана, а также посольство нашей страны в Софии незамедлительно отреагировали на последнюю провокационную выходку главы НФСБ, выразив по этому поводу свой протест. Но мы как представители общественности, со своей стороны, полагаем: наряду с активной работой по дипломатическим каналам необходимо и далее активизировать деятельность в направлении уголовного преследования злостных нарушителей государственной границы Азербайджана, посягающих на суверенитет нашей страны. Уверены, осведомлённые о казусе Лапшина деятели НФСБ ещё крепче задумаются, оставив собственного лидера в одиночестве открыто выражать симпатии агрессивным поползновениям Армении. До тех пор, пока его за этим занятием не застанет рука азербайджанского и международного правосудия…