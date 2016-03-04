​Что ожидают от визита премьер-министра Турции в Тегеран - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Сегодня премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу отбыл с официальным визитом в Иран. Дифференциальный подход сторон к событиям в Сирии и Ираке привел к возникновению проблем как в регионе, так и в двусторонних отношениях.

Правда, в своих выступлениях официальные представители Тегерана и Анкары скрыли отдельные моменты. Хотя некоторые моменты все же всплыли и стали известны общественности, не секрет, что остаются проблемы, ожидающие разрешения и обсуждения.

Неожиданную и необоснованную отмену намеченного на 9 августа прошлого года визита министра иностранных дел Ирана в Турцию также можно считать одним из скрытых моментов.

Демонстративное участие России в военных операциях в Сирии также является одним из отрицательных воздействий на отношения Ирана к Турции.

Защита Исламской Республикой Кремля в вопросе о сбитом российском военном самолете из-за нарушения турецкой границы также повлияла на отношения между странами.

Можно также увеличить число подобных противоречивых и создающих противостояние случаев.

Несмотря на это обе стороны приняли шаги для смягчения ситуации.

В нынешних условиях сложно сказать, что Иран является союзником Турции.

Правда, после прихода к власти Партии справедливости и развития, Иран был исключен из списка "стран, которые могут представлять опасность для Турции" и включен в число дружественных государств.

В отношении к своим соседям официальная Анкара даже выдвинула "нулевой вариант". Однако, впоследствии, выступления и поведение Армении и Ирана по отношению к Турции подтвердили безуспешность данного плана.

На протяжении столетий в отношении этих государств друг к другу наблюдались подъемы и спады.

Иран и Турция соседи. Нынешняя ситуация в регионе обуславливает также наличие у них общих целей.

Не исключается обсуждение Ахметом Давутоглу в Иране следующих важных вопросов:

- Условия вложения Турцией в Иран инвестиций: Официальный Тегеран заявляет, что помнит все хорошее, сделанное Турцией Ирану в период санкций, и приглашает в свою страну предпринимателей соседнего государства.

- Транспортировка закупаемого у Ирана природного газа и вывоз в Европу через Турцию посредством TANAP:

Турция закупала у Ирана газ за 487 долларов за каждые 1 000 кубометров. Отмечается о решении данного вопроса после суда.

90% добываемого природного газа Исламская Республика продает Турции, а около 5% - Армении.

Что же касается Армении, за каждые 1 000 кубометров закупаемого у Ирана природного газа она платит 250-300 долларов.

Между Турцией и Ираном заключен 25-летний контракт о ежедневной транспортировке в Турцию 30 млн. кубометров газа.

С этой точки зрения на обсуждение также будет вынесен вопрос об энергоносителях.

Официальная Анкара заявляла, что в случае снижения Ираном цен на продаваемое Турции "голубое топливо", противоположная сторона увеличит объем импортируемого газа. Так как в нынешних условиях между Россией и Европой есть разногласия и Европа ищет дополнительные энергоисточники.

Хотелось бы отметить, что на встречах, проведенных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках последнего визита в Тегеран были обсуждены проект TANAP и аналогичные экономические проекты.

Поэтому, реализовывая подобные проекты в экономической сфере, Азербайджан, Иран и Турция могут также внести свой вклад в безопасность региона.

Это также может послужить повышению рентабельности TANAP и транзитно-транспортных проектов, а также обеспечению интересов сторон.

- Сближение общих позиций, связанных с этой страной: Самым противоречивым моментом между странами является отношение к Сирии. Хотя Анкара заявляет об уходе из политики режима Башара Асада в Сирии, а Тегеран о его защите, в отличие от других, в особенности от России и США, Иран и Турция поддерживают территориальную целостность этой страны.

- Отношение к действующей на территории Ирака и Сирии террористической группировке РПК и ее крыльям: Распространилась информация об оказании Ираном в канун поездки Ахмета Давутоглу сирийским крыльям террористического РПК помощи боеприпасами и военной техникой.

Согласно информации, встретившись с командующим сирийского крыла РПК "PYD" Сипаном Хемо, командующий Гвардией стражей исламской революции, некий генерал Джавад передал ему ракеты на сумму 3,5 млн. долларов.

Также существуют предположения, что действия курдов в Ираке в перспективе могут повториться и в Иране.

Поэтому, на встрече между Давутоглу и президентом Ирана Хасаном Рухани в центре внимания будет вопрос о том, что обе страны могут стать целью таких террористических организаций, как "PKK", "PYD", "PJAK" (в основном действует в Иране).

- Демонстрация общей позиции на будущее Ирака и Сирии и пр.

Товарооборот между двумя странами составляет около 13-15 млрд. долларов. Стороны намерены довести этот показатель до 30 млрд. долларов.

Отметим, что в середине апреля ожидается визит в Турцию президента Ирана Хасана Рухани для участия в заседании Совета турецко-иранского сотрудничества высокого уровня.

Таким образом, существует также немало моментов, объединяющих в нынешних условиях Иран и Турцию. Можно считать, что стороны не пожертвуют этим превосходством по желанию сил извне.

В конечном счете, Тегерану представляется очередной шанс для того, чтобы быть Турции не милым врагом, а хорошим соседом. Этим Иран может также доказать свою надежность. Так как Исламская Республика заявляет, что не забыла тех, кто оказывал ей помощь в период санкций.