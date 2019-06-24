Что ожидает Facebook от выпуска собственной криптовалюты? - АНАЛИТИКА

В начале этой недели социальный медиа-гигант Facebook представил собственную криптовалюту Libra. Основу новой криптовалюты составляет закрытый блокчейн Libra, тестирование которого началось 18 июня. В отличие от открытых блокчейнов Bitcoin и Ethereum, только 27 членам Libra Association, среди которых Visa, Mastercard, Uber, Vodafon, будет дозволено запускать узлы (ноды). Используемый для проверки транзакций алгоритм позволит совершать 1 000 транзакций в секунду. По мере развития структуры блокчейна Libra планируется изменить ее с закрытой на открытую, чтобы в будущем вовлечь больше участников в принятие решений. Для упрощения торговли с помощью Libra будут созданы биржи.

Аналитическая группа Report полагает, что, по крайней мере, на начальном этапе Libra станет скорее основанной на блокчейн альтернативой традиционным системам денежных переводов, чем классической криптовалютой. Хотя новая цифровая валюта не настолько общедоступна как биткоин, она позволит миллиардам пользователей осуществлять переводы средств посредством технологии блокчейн.

Тот факт, что Libra является стейблкоином и привязана к реальным активам, предотвратит спекуляции и снизит волатильность алткоина.

Внедрение Libra в первую очередь, повлияет на сферу денежных переводов. Удержание небольших комиссий за транзакции на начальном этапе сделает платежи максимально доступными. Компания фактически обеспечит себе крупный источник дохода. Платформа также создаст для Facebook значительные возможности для выпуска новых продуктов.

Известно, что использование криптовалюты в повседневной жизни проблематично. В этом смысле Libra предоставит пользователям широкие возможности.

Facebook и без того имеет достаточно информации о пользователях. Благодаря Libra социальная сеть фактически сможет контролировать потребительские привычки пользователей.

Вхождение такого гиганта, как Facebook в альтернативную традиционному финансовому сектору сферу, не могло остаться вне внимания международных регуляторов. Сразу после презентации председатель Палаты представителей США Максин Уотерс заявила, что "Facebook, объявив о планах выпустить собственную криптовалюту, продолжает бесконтрольную экспансию и расширение доступа к личной жизни пользователей". Она призвала компанию отложить выпуск в обращение Libra до тех пор, пока законодатели и регуляторы США не завершат соответствующие проверки. Сенатский комитет по банковским делам 16 июля проведет слушание, посвященное запуску проекта Libra и связанными с этим рисками, включая безопасность личных данных пользователей.

Французский министр финансов Бруно Ле Мер заявил о невозможности превращения Libra в суверенную валюту. Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что криптовалюта, предложенная Facebook, представляет интерес, но потребует от регуляторов предъявления более высоких требований и стандартов регулирования. Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл подчеркнул, что вряд ли цифровые валюты могут повлиять на монетарную политику центральных банков.