Что обещает Азербайджану углубление торгово-экономического сотрудничества с Кыргызстаном?

На днях президенты Азербайджана и Кыргызстана подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. В то же время между двумя странами учрежден Межгосударственный совет. В целом подписано 10 важных документов, в том числе о сотрудничеств

На днях президенты Азербайджана и Кыргызстана подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. В то же время между двумя странами учрежден Межгосударственный совет. В целом подписано 10 важных документов, в том числе о сотрудничестве в области сельского хозяйства, информационных технологий, авиаперевозок, антимонопольного регулирования и защиты интеллектуальной собственности. Новые документы отражают намерение вывести партнерство между Азербайджаном и Кыргызстаном на качественно новый уровень.

Эта среднеазиатская республика является важным рынком поставок азербайджанских товаров. В прошлом году в стоимостном выражении общий экспорт Азербайджана в регион Средней Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан) составил 5%. За отчетный период Азербайджан реализовал в Кыргызстан продукции на сумму 6,023 млн долларов США (0,1% от всего импорта Кыргызстана). Основными экспортными продуктами до 2015 года были лекарства и сахар. Так, 47% всего нашего экспорта в Кыргызстан в 2011-2014 годах составляли именно лекарственные средства. Но, начиная с этого периода, поставки этой продукции практически прекратились. Так, в 2015-2020 годах доля этой продукции в общем экспорте в Кыргызстан упала до 0,2%. В настоящее время основным продуктом, который мы поставляем в Кыргызстан, является сахар. Это второй по объему рынок экспорта сахара Азербайджана в 2021 году. На фоне антироссийских санкций северный сосед ввел запрет на экспорт сахара из-за ажиотажа на внутреннем рынке страны. Для Кыргызстана, который удовлетворяет половину своих потребностей в сахаре именно за счет внешних источников, важное значение имеет диверсификация каналов поставок. В этом смысле новые документы создают широкие возможности для торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Санкции нанесли серьезный удар по экономике России. Экономическая активность значительно снизилась. Возникли проблемы с трудоустройством, в том числе с точки зрения обеспечения мигрантов работой. Нет сомнений, что антироссийские санкции будут действовать еще долго. В России сотни тысяч граждан Кыргызстана работают в строительной сфере. Азербайджан проводит широкомасштабные реставрационно-строительные работы на освобожденных территориях. Масштабы этих работ со временем будут только увеличиваться. Все это требует как человеческих ресурсов, так и больших финансовых вложений. Азербайджан в определенный момент может столкнуться с нехваткой рабочей силы. В этом смысле можно рассмотреть привлечение трудовых мигрантов из Кыргызстана к восстановлению Карабаха.

По сообщениям кыргызских СМИ, обсуждается вопрос создания инвестиционного фонда Кыргызстан-Азербайджан. Его капитал предусмотрен в размере 1 миллиарда долларов США. Предполагается, что этот вопрос будет в числе тем, которые обсуждались вчера на встрече делегации Кыргызстана с руководством Государственного нефтяного фонда Азербайджана. Наряду с этим, были обсуждены направления сотрудничества с Azergold. Следует иметь в виду, что Кыргызстан обладает значительным потенциалом природного минерального сырья. К числу основных полезных ископаемых относятся золото, серебро, ртуть, вольфрам, олово. В стране есть несколько месторождений золота с запасами более 100 тонн, два крупных месторождения ртути с запасами более 20 тысяч тонн. Учитывая опыт Azergold в этой сфере, эти сектора также могут стать целью азербайджанских инвестиций. Кыргызская сторона призвала азербайджанских инвесторов инвестировать в малые и средние ГЭС страны. Речь идет также об участии в строительстве Камбаратинской ГЭС.

Еще в 2012 году Азербайджан и Кыргызстан договорились о строительстве совместного нефтеперерабатывающего завода. Но все осталось на бумаге. Мощности предприятия рассчитывались в объеме 2 млн тонн сырья в год. Потребность Кыргызстана в горюче-смазочных материалах составляет 1 млн тонн в год. Оставшаяся часть должна была продаваться Афганистану, Таджикистану и другим странам. Учитывая, что кыргызская делегация встретилась с руководством Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), можно говорить о реабилитации этого проекта. Рынок горюче-смазочных материалов страны в значительной степени находится под контролем российских компаний (Газпромнефть Азия и Роснефть). Для Кыргызстана, представленного в Союзе тюркских государств, необходимо со временем уменьшить зависимость от России или хотя бы создать альтернативные каналы поставок. Поэтому углубление торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном не вызывает сомнений.