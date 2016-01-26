Что можно ожидать от слияния банков в Азербайджане? - МНЕНИЕ

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев на конференции, посвященной итогам второго года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 гг.", выступил с важными заявлениями, касающимися оздоровления банковского сектора Азербайджана. Глава государства отметил, что не отвечающие необходимым требованиям, имеющие крупные недочеты банки не могут осуществлять деятельность в банковском секторе Азербайджана.

Аналитическая группа Report считает, что данное решение в ближайшее время приведет к слиянию в банковском секторе и аннулированию лицензий ряда проблемных банков. На сегодняшний день продолжается сужение банковского сектора, банки закрывают филиалы с низкой рентабельностью. Это касается, в основном, филиалов с низкой доходностью или работающих в убыток. Тем самым доходы банков сокращаются, что приводит к необходимости их слияния в целях сокращения расходов. В результате сформируется более здоровый банковский сектор. В этой ситуации имеющие тяжелое финансовое положение банки будут вынуждены закрыться. К ним относятся, в основном, банки, которые получили кредиты в долларах и столкнулись с валютными рисками, выдавая кредиты в манатах. Банки с лучшим финансовым положением после слияния смогут выйти из сложной ситуации, возникшей в банковском секторе, при поддержке Центробанка. В этом случае будут созданы новые банки, которые смогут продолжить капиталовложения в экономику путем привлечения дешевых иностранных кредитов.