Что делает Европа, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоносителей?

США ввели запрет на импорт из России энергоносителей и новые инвестиции в энергетический сектор этой страны. Речь идет о сырой нефти, нефтепродуктах, нефтяном топливе и смазочных маслах, сжиженном природном газе, угле и угольной продукции. США не являются

США ввели запрет на импорт из России энергоносителей и новые инвестиции в энергетический сектор этой страны. Речь идет о сырой нефти, нефтепродуктах, нефтяном топливе и смазочных маслах, сжиженном природном газе, угле и угольной продукции. США не являются для России основным рынком поставок нефти и нефтепродуктов. В прошлом году доля нашего северного соседа в импорте сырой нефти США составляла 3 %, а вместе с нефтепродуктами - 8%. США приняли это решение после интенсивных консультаций с союзниками и партнерами по всему миру, в частности в Европе. Тем не менее, по ту сторону океана понимают, что Европа не сможет присоединиться к запрету импорта.

Несмотря на это, вчера транснациональные нефтегазовые компании British Petroleum (BP) и Shell заявили, что не будут покупать нефть и газ у России, а Британия откажется от импорта нефти и нефтепродуктов из этой страны к концу 2022 года. В Британии 8% потребления нефти и 4% спроса на природный газ удовлетворяются за счет России. Тем не менее Лондон настаивает на полном отказе от российского газа, и для этого рассматриваются даже самые радикальные шаги. Сюда входит восстановление добычи сланцевой нефти методом фрекинга. Дело в том, что из-за возможных экологических последствий (при методе фрекинга выполняется гидроразрыв пласта, при этом вода и химические добавки закачиваются в бурильные скважины под высоким давлением, что, в частности, может привести к загрязнению питьевой воды) добыча газа этим методом фактически находится под мораторием в течение последних двух лет. Аналогичный запрет действует во многих европейских странах. Но, видимо, в сложившейся ситуации экологические моменты отходят на второй план. Основной же вопрос - обеспечение энергетической безопасности и нейтрализация зависимости от России.

Это имеет исключительное значение для Германии, которая в значительной степени зависит от России в плане энергоснабжения. Крупнейшая экономика Европы получает 35% нефти, 55% природного газа и 50% угля из России.

Если на фоне военных действий нашего северного соседа против Украины возникнут какие-либо проблемы с поставками энергоносителей из этой страны, то потребности экономики Германии в энергоносителях не удастся покрыть за счет возобновляемых источников, включая солнечную, ветряную и от гидроэлектростанций.

Основная нагрузка вновь ляжет на традиционную энергетику, в том числе и "грязные" носители.

Угольные электростанции будут в резерве, чтобы быть готовыми к худшему сценарию в ближайшей перспективе. Правительство рассматривает возможность отказа от эксплуатации этих станций позже, чем предполагалось прежде. Германия планировала сделать это до 2038 года.

В среднесрочной перспективе страна рассчитывает на строительство двух терминалов по приему сжиженного природного газа. Решение уже принято на уровне правительства. Терминалы будут расположены в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене.

Также рассматривается более широкое использование атомной энергии, хотя до конца этого года все атомные электростанции страны должны были отключиться от сети.

В настоящее время запасов нефти Германии достаточно для удовлетворения 90-дневной потребности страны. Правительство заявило о создании аналогичных запасов угля.

Также могут быть задействованы общеевропейские механизмы по минимизации последствий возможного энергетического кризиса в случае дальнейшего ухудшения отношений с Россией.

Таким образом, страны ЕС должны будут делиться друг с другом запасами природного газа в случае форс-мажорных обстоятельств.

В первую очередь, это касается защиты домашних хозяйств от дефицита природного газа. Параллельно Европейская комиссия работает над обеспечением дополнительных поставок природного и сжиженного газа. По официальной информации, уже ведутся переговоры с Азербайджаном, Египтом, Нигерией и Норвегией. Япония уже заявила, что направит оставшуюся часть закупленного СПГ в Европу. Кроме того, Катар готов увеличить поставки природного газа в “Старый свет”.

Не исключено, что Европа может пересмотреть доктрину декарбонизации. На фоне новых угроз энергетической безопасности для континента экологические вопросы отойдут на второй план.

Сегодня на одной чаше весов экологические вопросы, на другой - Россия, которая многим представляется как реальная угроза традиционному мировому порядку. Происходящее в Украине привело к такой консолидации в Европе, которая не наблюдалась за последние десятилетия. В этом смысле рассматриваются все варианты снижения энергетической зависимости от России. Европа прекрасно осознает, что чем больше она будет опираться на свои внутренние источники энергии, тем увереннее сможет реагировать на внешнеэкономические проблемы и вызовы.