Частичный выход Ирана из соглашения - растущая опасность войны с США- КОММЕНТАРИЙ

На заседании правительства президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна прекращает выполнение двух пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ввиду нарушения США условий Соглашения и американских санкций.Официальный Тегеран уведомил о своем решении пять стран Большой шестерки, всех, за исключением США.

Напомним, что Соглашение было достигнуто 15 июля 2015 года. А 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе своей страны из сделки по иранской ядерной программе.

9 января прошлого года официальный Тегеран заявил, что в случае выхода США, откажется выполнять свои обязательства по Соглашению. По договоренности, на протяжении 15 лет Иран обязался сократить свои запасы обогащенного урана на 98% - с 10 тонн до 300 килограмм. Иран также согласился не обогащать уран свыше уровня 3,67% в течение не менее 15 лет, а также за этот период не строить каких-либо объектов по обогащению урана и новых реакторов на тяжелой воде. По договоренности Иран должен был остановить работу 2/3 центрифуг из имеющихся 19 тысяч, сохранив деятельность лишь 6 104. В предстоящие 10 лет Иран обязался сохранить 5060 центрифуг. На период действия Соглашения Иран должен был вести работы по обогащению урана только в Натанзе. Объект Форду на этот срок предусматривалось перепрофилировать в исследовательский центр по ядерным технологиям, а МАГАТЭ получал право доступа ко всем ядерным объектам на территории Ирана.

В случае исполнения Ираном своих обязательств должен был начаться процесс снятия санкций в отношении этой страны. Для вступления в силу достигнутой договоренности страны-участники сделки следовало осуществить соответствующие процедуры для вступления соглашения в силу, однако предвыборная гонка в США замедлила этот процесс. В ту пору кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что эта сделка всецело на руку Ирану и в случае его избрания главой государства, непременно добьется выхода США из соглашения. Таково было одно из его предвыборных обещаний, которое он исполнил год назад. Хотя еще четыре года назад отмечалось, что ведущие страны мира, сев за стол переговоров, достигли договоренности проблемы, представляющей угрозу международной безопасности. На фоне полыхающих конфликтов на Ближнем Востоке, в том числе конфронтации в Сирии и Ираке, развертывания деятельности террористической ИГИЛ соглашение по иранской ядерной программе было встречено бурей восторга. Однако впоследствии Америка обвинила Иран в нарушении договора, непрозрачности ядерной программы, создании баллистических ракет и поддержке международного терроризма.

В ноябре 2018 года Америка выдвинула Ирану ультиматум из 12 пунктов. Говорилось, что в случае выполнения официальным Тегераном этих условий санкции в отношении страны будут сняты. Однако в прошлом месяце Америка причислила Гвардию Стражников Иранской Революции к террористическим организациям и ввела эмбарго на экспорт иранской нефти, тем самым заняв более жесткую позицию.

5 мая к иранским берегам пустился американский авианосец “Авраам Линкольн”, что еще более усугубило обстановку. Комментируя этот шаг, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о готовности авианосца нанести “сокрушительный удар” по Ирану.“Мы направили Ирану ясный и безошибочный сигнал”, - заявил представитель американской администрации. “США не ищут войны с Ираном, но готовы мгновенно отреагировать на любое нападение”, -уверил Болтон.

Совершенно очевидно, что США и Иран на пороге вооруженного противостояния, однако подобная развязка маловероятна, поскольку Иран поддерживает экономические отношения со странами мира и развязывание военных действий нанесет ущерб региональным союзникам США. Война будет больше на руку иранским властям. Тем самым они смогут снять с себя ответственность за многие нерешенные проблемы в стране, а это продлит ситуацию, которую так истово желает изменить Америка.

По нашему убеждению, Америка продолжит сплачивать вокруг себя антииранскую коалицию, а заявление Хасана Рухани о временном прекращении исполнения Ираном некоторых обязательств по ядерному соглашению лишь льет воду на мельницу намерений Дональда Трампа. Иными словами, своим решением власти Ирана отчасти подтвердили выдвинутые им обвинения. Таким образом, официальный Тегеран дал понять, что не приемлет ни один из 12 предъявленных Америкой пунктов. Ход событий только укрепляет позицию США по иранской проблеме.