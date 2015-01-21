​Зара Муртазалиева: Задержанные во Франции не имеют никакого отношения к нападению на редакцию Charlie Hebdo - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 21 январь. REPORT.AZ/ "Любой малозначительный факт, в котором замешан представитель чеченской национальности, раздувается в российских СМИ до масштабов вселенской катастрофы". Об этом Report заявила французская активистка родом из Чечни Зара Муртазалиева, комментируя появившуюся в ряде СМИ информацию о задержании чеченцев во Франции.

"Насколько мне известно, в связи со сложившейся ситуацией во Франции проверяли не только чеченцев, а вообще, сквоттеров (люди, самовольно заселившие незанятые или покинутые здания - ред.), эмигрантов и тех, кто временно проживает на территории Франции. Их задерживали, забирали в отделение полиции и после проверок отпускали", - заявила З.Муртазалиева.

Она подчеркнула, что во Франции к этим арестам отнеслись абсолютно спокойно, так как понимали, с чем это связано.

Активистка отметила, что, однако, вчера во французских СМИ появилась информация о задержании российских граждан, среди которых есть и выходцы из Чечни, проверяется их причастность к терроризму в связи с нахождением у них взрывчатки.

"Однако российские СМИ и блоггеры перепечатали эту новость, как о задержанных чеченцах, причастных к теракту. Не хочу думать, что это осознанная пропаганда", - сказала З.Муртазалиева.

Она сослалась на сообщения французских СМИ, в которых говорится, что в данном случае речь идет о преступном сообществе и о "бандитских разборках".

"Задержанные лица не имеют никакого отношения к нападению на редакцию карикатурного журнала Charlie Hebdo", - подчеркнула активистка.