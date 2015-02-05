​CFD – перспективный инструмент для современного инвестора - АНАЛИТИКА

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Грамотные и опытные инвесторы вне зависимости от рыночных условий постоянно ищут новые пути и возможности сохранения и преумножения собственного капитала. Это особенно актуально в отношении активов, которыми управляют инвесторы с целью повышения своих доходов. Инвесторы применяют ряд методов увеличения доходности – как при падении, так и при росте рынка – и в то же время ищут пути сокращения комиссий, выплаченных при обращении к традиционным брокерам.

Одним из подобных инструментов, набирающих все большую популярность на протяжении последнего десятилетия, стал Контракт на разницу цен (Contract for Difference/CFD), который предоставляет инвесторам возможность торговать, не имея в своем распоряжении базового актива. Другими словами, торгуя CFD, инвестор может получить прибыль, предугадывая, будут ли акции, валюта, товар или индекс расти или падать без владения основным инструментом. Контракты CFD позволяют трейдерам воспользоваться преимуществом растущих цен (длинные позиции) или снижением цен (короткие позиции) по основным финансовым инструментам, предоставляя инвесторам реальный торговый опыт при более низкой стоимости. Как сообщает Report, об этом заявил глава SaxoBank в Центральной и Восточной Европе Эммануил Лемонакис (Emmanouil Lemonakis).

Э.Лемонакис считает, что для многих инвесторов критически важен тот момент, что контракты CFD предоставляют возможность открывать длинную и короткую позиции (go long/go short) в зависимости от их точки зрения на перспективы развития рынка. Если инвестор открывает длинную позицию и приобретает CFD, это отражается в покупке базового актива, и, следовательно, инвестор может ожидать возврата инвестиций, если базовый актив – такой как акции – растет. Таким же образом можно открывать короткую позицию, продавая контракты CFD, и получать прибыль, играя на снижении стоимости определенных акций или рынка в целом. Многие инвесторы применяют эту технику как средство хеджирования портфеля: например, имея 80% на длинной позиции акций и сохраняя 20% в виде короткой позиции с целью защиты от возможного спада фондового рынка.

"Другими ключевыми преимуществами торговли контрактами CFD являются высокая степень кредитного предложения, когда требование к марже часто стартует с низкой отметки - 2%. Это означает, что для достижения продуктивности потребуется меньше средств, чем потребовалось бы, приобретая актив. Привлекательность CFD также состоит в том, что эти контракты теперь доступны не только для акций, но и для товаров, облигаций, валют, а также в виде контрактов на разницу на основе самих глобальных индексов. В связи с этим, CFD сектор сегодня становится все более популярным среди инвесторов. Контракты CFD обычно предлагаются на единой платформе, и инструмент стал отличительным признаком нового поколения инновационной онлайновой торговой платформы", - добавил Э.Лемонакис.

С точки зрения стратегии, рынок CFD не ограничен правилами короткой продажи, и, учитывая тот фактор, что базовые активы не являются собственностью, о тратах на займы не может быть и речи. Инвесторам приходится платить только за спрэд, т.е. разницу между стоимостью аск и бид, что на фоне сборов и комиссий традиционных брокеров выглядит более привлекательно – особенно для тех игроков, кто желает активно торговать.

В то время, как трейдинг CFD предоставляет возможности получения большей прибыли, потери также могут быть выше в сравнении с другими инструментами более низкого уровня использования кредитных средств. Большинство брокеров CFD предлагают типы ордеров, аналогичные традиционным брокерам, включая ордера остановок (stop), лимитов (limit) и условных заявок (contingent), но при этом инвесторы должны торговать с осторожностью, не забывая о комплексных проверках и инвестиционном анализе, как в случае применения иных техник торговли.

В случае использования всех финансовых инструментов, важно, чтобы инвесторы предпринимали все необходимые меры для изучения продукта и убедиться в том, что они понимают все плюсы и минусы использования того или иного инструмента. Это особенно важно в период крайней волатильности рынка, с которым мы столкнулись в середине января.

"SaxoBank очень серьезно относится к образованию инвесторов, и мы стремимся к тому, чтобы стать платформой выбора наших клиентов в долгосрочной перспективе, позволяя им воспользоваться всеми возможностями, которые предлагает мировой рынок", - заявил региональный директор SaxoBank.