Цены на нефть взлетели: Что ожидает рынок?

Четыре основных фактора, влияющих на рост цен на нефть

Стоимость нефти марки Brent в понедельник утром превысила 60 долларов США за баррель впервые с января 2020 года.

По состоянию на 12:30 (по бакинскому времени) Brent стоит 60,18 долларов США (рост на 7,41%).

На подорожании нефти сказывается четыре основных фактора:

Рынок позитивно воспринимает меры по вакцинации, надеясь в скором времени вернуть докоронавирусную жизнь, а с ней и сопутствующие объемы потребления.

Фондовый рынок США в плюсе в ожидании принятия американскими конгрессменами пакета стимулирующих мер в 1,9 трлн долларов США.

Спрос на нефть растет в азиатских странах. Главным игроком здесь является Китай.

Меры ОПЕК+ по сокращению добычи нефти дают позитивные результаты.

Источник: TradingView

Рост Brent поддерживается возросшим спросом, в первую очередь, в Китае. Экономика Поднебесной не только прошла V-образное восстановление, но и вышла на уверенную траекторию роста - в IV квартале 2020 года ВВП страны вырос на 6,5%, в годовом выражении экономика выросла на 2,3%.

На этот год многие финансовые институты прогнозируют 8-9%-ный рост экономики Китая, а рост потребления нефти ожидается на уровне 3-6%.

По данным Bloomberg, по состоянию на пятницу в китайские порты направлялись 127 танкеров с нефтью. Если они полностью загружены, то это составляет около 250 млн баррелей нефти.

Китай почти весь прошлый год скупал подешевевшую нефть - ежесуточно в страну поступало 10,85 млн баррелей нефти, что на 7,3% больше показателей 2019 года.

Не только Китай, но и другие страны региона постепенно наращивают спрос на "черное золото". В Южной Корее закупки топлива в IV квартале 2020 года выросли на 62,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В первом квартале этого года рост ожидается на уровне 38,2%. Тоже самое происходит и в Японии. На фоне неожиданно холодной зимы азиатские страны вынуждены закупать все больше нефти и низкосернистого печного топлива для электростанций.

Но есть и менее очевидные драйверы роста - из-за карантина люди во многих странах мира перешли на покупки в онлайн, а это увеличило спрос на топливо. Кроме того, возрос спрос и на другие продукты, вроде нафты, которая используется в изготовлении пластика, необходимого для упаковки товаров.

Тем не менее, несмотря на возрастающие потребности азиатского рынка, мировое потребление нефти все еще на 5-7% ниже докоронавирусного периода. Но в Saudi Aramco и British Petroleum прогнозируют восстановление спроса на нефть до конца года, а у Goldman Sachs более позитивные прогнозы – восстановление спроса должно произойти уже к августу.

Свою позитивную роль играет соглашение ОПЕК+, в рамках которого добыча нефти в феврале должна сократиться на 7,125 млн баррелей в сутки, а в марте - на 7,05 млн баррелей в сутки. Кроме того, Саудовская Аравия решила сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к взятым на себя обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+.

Но есть и риски очередного падения цен. Одной из угроз являются сланцевые компании США. Эксперты считают, что при цене нефти выше 50 долларов США почти все скважины вновь стали рентабельными. Если на фоне этого в США будет очень бурный рост добычи сланцевой нефти, то это может обрушить цены на нефть.

Источник: TradingView

Если взглянуть на график выше, то можно увидеть восходящий тренд. Стоимость Brent, скорее всего, продолжит расти, но возможна некоторая коррекция до уровня 57-58 долларов США за баррель, после чего вновь последует рост до 62 долларов США. Но эта отметка в долгосрочной перспективе вряд ли будет устойчивой, поэтому, скорее всего, возможны очередные колебания в сторону понижения.

Азад Гасанли, финансовый аналитик