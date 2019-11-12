Цены на жилье в Азербайджане продолжают расти - ИССЛЕДОВАНИЕ

Одним из секторов, чутко реагирующих на экономические и социальные тенденции, является рынок недвижимости.

Report исследовал то, как процессы, происходившие на рынке недвижимости в октябре, влияли на стоимость квартир, частных домов и земельных участков, а также отследил уровень покупательской способности.

Директор Экспертного центра "Недвижимость" Рамиль Османлы сообщил Report, что в октябре наблюдалась активность на рынке жилья: "На вторичном рынке недвижимости цены в среднем возросли на 2,3%, а на первичном рынке недвижимости рост составил почти 5%. Показатель роста на первичном рынке недвижимости можно считать самым высоким за последний год. Одной из основных причин роста является решение проблемы регистрации более 200 многоквартирных домов в соответствии с исполнением указа президента от 19 февраля 2019 года и подорожание квартир в этих зданиях. В данном секторе наблюдается незначительный рост числа покупателей, и в ближайшие месяцы ожидается сохранение этой тенденции. В целом, октябрь можно считать наиболее активным месяцем в 2019 году".

По мнению эксперта, по сравнению с соответствующим периодом минувшего года на вторичном рынке жилья рост усредненных ценовых показателей составил 11,6%, а на первичном рынке жилья - до 16%.

Р.Османлы отметил, что стоимость 1 кв.м. жилья варьируется в зависимости от района: "Так, в Ясамальском районе стоимость 1 квадратного метра жилья составляет 1830 манат, в Хатаинском районе - 1195 манат, а в Насиминском районе 1560 манат.

Многие годы наиболее активными районами на рынке жилья являются Хатаинский и Ясамальский. В целом, 45% сделок на рынке жилья приходится на долю этих районов. Сюда также можно отнести Наримановский, Бинагадинский и Низаминский районы. В наиболее близких к центру города частях Сабаильского и Насиминского районов пока существенных серьезных изменений не наблюдается. А все потому, что цены на жилье здесь довольно высоки и заключаемых сделок по купле-продаже не так много. В предстоящие месяцы стоимость жилья в центре города будет только расти.

Стоит отметить, что цены на частные дома возросли на 1,2-1,3%. Полагаю, тенденция роста на частные дома сохранится и в следующем году. В начале следующего года ожидается принятие решений по легализации частных домов на территории республики. Отсутствие документации на отдельные частные дома создает проблемы при оформлении операций по этим домам. Такие сделки фактически остаются вне статистики. Поэтому решение проблемы оформления скажется и на количестве операций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на жилье возросли примерно на 6,3%, а земельные участки подорожали еще больше. Так, земельные участки за месяц подорожали на 3,7%, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года означает рост на 14%".