Цены на авторынке Азербайджана остаются высокими - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На авторынке Азербайджана продолжается период застоя.

Report изучил ситуацию на авторынке в поселке Бадамдар.

Покупатели жалуются на высокие цены и ограниченный выбор автомобилей, соответствующих их бюджету.

Продавцы отмечают, что за последний месяц на автомобильном рынке не произошло существенных изменений цен.

Отметим, что на авторынке Бадамдар очень мало автомобилей российского производства. В основном покупателям предлагаются различные модели Mercedes, KIA и Chevrolet. По словам продавцов, покупатели предпочитают автомобили, работающие на дизеле, в ценовой категории до 10-12 тысяч манатов.