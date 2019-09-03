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Цены на авторынке Азербайджана остаются высокими - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

​Цены на авторынке Азербайджана остаются высокими

На авторынке Азербайджана продолжается период застоя. 

Report изучил ситуацию на авторынке в поселке Бадамдар.

Покупатели жалуются на высокие цены и ограниченный выбор автомобилей, соответствующих их бюджету.

Продавцы отмечают, что за последний месяц на автомобильном рынке не произошло существенных изменений цен.

Отметим, что на авторынке Бадамдар очень мало автомобилей российского производства. В основном покупателям предлагаются различные модели Mercedes, KIA и Chevrolet. По словам продавцов, покупатели предпочитают автомобили, работающие на дизеле, в ценовой категории до 10-12 тысяч манатов.

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