Цена на нефть может достичь 58-60 долларов за баррель

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ До конца этого года на мировом рынке цена на нефть марки Brent может повыситься до 58-60 долларов за баррель.

Как заявляет аналитическая группа Report, как технический, так и экономический анализы показывают, что вероятность роста цен на нефть высока.

На начальном этапе цена на нефть марки Brent может достичь 54,7 доллара за баррель. После этого цена может повыситься до 58,4 доллара за баррель. Дело в том, что возникла экономическая основа для подорожания нефти. Экономики США, Великобритании, Японии, стран еврозоны имеют проблему низкого уровня инфляции. Причина этого заключается в снижении цен на нефть начиная с 2014 года и чрезмерном увеличении курса доллара США. В настоящее время наблюдается обратный процесс, дан старт началу восстановления инфляции. Однако постоянной продажи нефти по цене выше 60 долларов за баррель и достижения курса валютной пары USD/EUR максимума в июле 2008 года - 1,6039 не ожидается. Это соотношение может вырасти до 1,26.