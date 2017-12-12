Цена биткоина стабилизируется, IOTA и Litecoin подорожают

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Цена биткоина стабилизируется, а такие криптовалюты как IOTA и Litecoin подорожают.

Аналитическая группа Report отмечает, что в первый же день после начала фьючерсных операций на биткоин на Чикагской фондовой бирже (CBOE) в воскресенье биткоин столкнулся с волатильностью, а сегодня подорожал на 12%. Однако ожидается, что цена биткоина несколько снизится к концу года, поскольку большинство инвесторов захотят закрыть свои позиции и реализовать свою прибыль до завершения 2017 года.

Аналитики полагают, что биткоин в дальнейшем перейдет в плавный рост, с учетом резкого роста цены в 17 раз с начала года и в 3 400 раз за последние пять лет. Исследования дают основание предполагать резкий скачок цен лайткоина, одной из ветви биткоина, и созданной в Германии криптовалюты IOTA.

Litecoin - интернет-валюта, которая включает в себя платежи с нулевой комиссией по всему миру. Litecoin - это открытый исходный код и глобальная платежная сеть, полностью децентрализована и не контролируется правительствами. Математика защищает сеть и позволяет людям управлять своими финансами. Litecoin - это самая быстрая платежная система с высокой эффективностью хранения.

IOTA – новая криптовалюта, разработанная для Интернета Вещей (IoT), анонсированная в конце 2015 года. IOTA, по словам своих создателей, обладает рядом преимуществ перед блокчейном в том, что касается большого числа микроплатежей - например, в 1 цент. Микроплатежи в классических криптовалютах сталкиваются с высокими комиссиями и достаточно длительным временем подтверждения транзакций. В блокчейне верификация полностью отделена от пользователей, поэтому за подтверждение транзакций надо платить комиссии майнерам или держателям доли. В IOTA нет такого разделения, это полностью самоподдерживающаяся сеть, в которой нет майнеров, а пользователи сами подтверждают транзакции других пользователей. Комиссии за транзакции внутри сети отсутствуют, что позволяет проводить микроплатежи в реальном времени, кроме того система бесконечно масштабируема.

Отметим, что Litecoin в настоящее время продается за 250 долларов. С начала года цена выросла в 55 раз, только сегодня лайткоин подорожал на 15,5%.

IOTA продается за 4,90 доллара США, а с выходом на криптовалютную биржу с начала августа цена выросла в 18 раз. Сегодня стоимость IOTA увеличилась на 16,5%.