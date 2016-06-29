Цели теракта в Стамбуле - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В то время, когда, как заявлял премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, Турция расширяет круг друзей и сужает круг врагов, когда с Израилем заключается протокол о нормализации отношений и принимаются серьезные шаги для восстановления связей с Россией, в Стамбуле вновь совершается теракт.

По последним данным, в результате теракта в Стамбульском международном аэропорту имени Ататюрка погибли 41, ранено 239 человек. Не исключается, что число пострадавших может возрасти.

Теракт совершен в период, представляющий важное значение как для Турции, так и для региона, где она расположена.

Взоры в первую очередь обращены к террористической группировке ИГ. Иными словами, постепенно становится обычным явлением причастность ИГ к совершенным за последние годы терактам. Однако, обвиняя ИГ в причастности к теракту, создаются условия для укрывательства истинных зачинщиков трагедии.

За последнее время в столице страны Анкаре и Стамбуле совершено 6 терактов.

Во время теракта 10 октября 2015 года на Анкаринском вокзале погибли 109 человек. Теракт на стамбульской площади Султанахмед 12 января этого года унес 11 жизней, 15 человек получили ранения.

Очередной теракт 17 февраля этого года в государственном квартале Анкары привел к 29 жертвам.

Во время взрыва в Анкаре 13 марта погибли 37, были ранены 125 человек.

Жертвами взрыва в Стамбуле 19 марта стали 5 человек, 36 получили ранения.

Теракты также совершались в различных городах страны. Мы обратились к данной статистике, чтобы подчеркнуть тот факт, что террор добрался до столицы Турции Анкары и крупного и ведущего города страны - Стамбула.

Кто может быть причастен к терактам в Турции? Первым делом нам придется пересмотреть врагов и недоброжелателей придерживающейся демократического пути и постоянно развивающейся Турции, которые пытаются расколоть эту страну.

Невзлюбившие Турцию силы прибегают к помощи таких террористических группировок в Сирии и Ираке, как ПКК, ее крылья PYD, YPG, ИГИЛ и "Аль-Каида".

Силы, поддерживающие эти террористические группировки, хотят, чтобы Турция ослабла. Список террористов можно пополнить и армянской террористической группировкой АСАЛА.

Кстати, некоторое время назад Совбез Турции призвал закрыть открывшиеся в Европе представительства террористических организаций.

В документе отмечалось, что подобный шаг не входит в рамки дружбы и союзничества: "Открытие представительств террористических PYD и YPG (сирийские крылья террористической группировки ПКК - Report) в Чехии, Швеции, Германии и Франции дало толчок их незаконной деятельности.

Это противоречит дружеским и союзническим отношениям. Турция ждет пересмотра решения относительно открытия данных представительств".

Восстановление российско-турецких отношений нарушает планы тех, кто желает "разгуляться" на Южном Кавказе. Нормализация отношений между Израилем и Турцией также не одобряется группами и режимами, считающими израильское государство своим врагом.

Поэтому невзлюбившие Турцию силы выглядят заинтересованными в упоминании ИГ.

Основные цели террористов могут быть следующими:

- В первую очередь нарушить стабильность в Турции;

- После восстановления отношений с Россией ожидается наплыв туристов из этой страны в Турцию. Создав имидж небезопасной и нестабильной страны, пытаются добиться уменьшения количества приезжающих в Турцию туристов и нанести ущерб экономике страны;

- Расколоть Турцию и довести ее до уровня Сирии и Ирака;

- Уменьшить доверие к Турции и пр.

Копая окопы на юго-востоке Турции, террористическая группировка ПКК пытается завладеть территорией и постепенно добиться раскола страны. Не добившись своего, группировка увеличила число террористических нападений.

ИГ также пользуется аналогичной тактикой, пытается внедрить собственные интересы и совершает теракты для того, чтобы присоединить Турцию к "халифату".

Вчера Вооруженные силы Турции распространили информацию о бомбардировке позиций террористических группировок ИГ и ПКК на территории Ирака и Сирии.

Отмечается об уничтожении 37 террористов ПКК. Подобные сообщения распространяются довольно часто. Это также может считаться образцом решительности Турции против террористов.

Однако есть еще один вопрос. Турецкое государство борется не только с терроризмом, но и против иностранных сил, желающих расколоть страну.

Хотелось бы затронуть еще один вопрос.

Подобные события также направлены на то, чтобы добиться дискредитации "непослушной" власти в Турции.

Некоторые любящие эту страну силы считают, что якобы подобного количества терактов не произошло бы, если бы у власти не было такой политической организации, как Партия справедливости и развития.

Разве в то время, когда у власти находились "послушные", в стране не совершались теракты, или же не были попытки раскола Турции?

Поэтому находящаяся у власти какая-либо политическая организация не является основной целью. Главная цель заключается в уничтожении Турции. Остальные вопросы - лишь отговорки.