БЫЛО – СТАЛО: Что в 2021 году изменилось в системе налогообложения Азербайджана

В этом году Азербайджан, уступив лишь Кувейту по налогово-бюджетному смягчению, в 2022-2025 годах вновь станет лидером среди развивающихся стран и стран со средним уровнем дохода

В 2020 году весь мир был окутан «паутиной» пандемии COVID-19, которая изменила не только расклад экономических отношений, но и меры, предпринимаемые для смягчения социальных последствий.

Меры поддержки по восстановлению глобального экономического роста, которые в прошлом оценивались в 14 трлн долларов США, будут продолжены и в 2021 году. К примеру, Канада предоставит 70-100 млн долларов США в виде налогово-бюджетных стимулов в течение следующих трех лет, Греция будет поддерживать экономический рост за счет налогов солидарности и взносов на социальное страхование, а Австралия подготовила план JobMaker. В соответствии с глобальными мегатенденциями в Азербайджане продолжается фискальная экспансия как для экономического роста, так и для социального обеспечения. Однако, в отличие от мировых тенденций, фискальная экспансия в Азербайджане во многом обусловлена финансовыми ресурсами государства, а не посредством, например, введения налога солидарности.

С другой стороны, Азербайджан должен и дальше укреплять как государственный бюджет, так и возможности национальной безопасности и обороны страны.

По данным МВФ, Азербайджан является страной с наибольшим смягчением фискального баланса в 2020 году среди развивающихся стран и стран со средним уровнем дохода. Таким образом, в прошлом году кумулятивное налогово-бюджетное смягчение было самым высоким в Азербайджане, достигнув 20% ВВП. В этом году Азербайджан, уступив лишь Кувейту, в 2022-2025 годах вновь сохранит лидирующие позиции среди развивающихся стран и стран со средним уровнем дохода.

Фискальное послабление означает увеличение государственных расходов при уступках в доходах. Конечно, выход Азербайджана в лидеры по этому показателю был возможен благодаря созданному в стране «фискальному пространству». Из 40 развивающихся стран и стран со средним уровнем дохода Азербайджан больше всех воспользовался возможностями госбюджета.

При беспрецедентно низких ценах на нефть и падении добычи в Азербайджане в 2020 году, борьба с засухой и пандемией, а также славная победа в Великой Отечественной войне были обеспечены за счет финансовой мощи государства. Фискальный отчет МВФ лишь подтверждает этот факт. Фактически, Азербайджан добился лидерства среди входящих в группу стран (Китай, Индия, Бразилия), которые во много раз больше нас.

Временный налоговый режим сохранится?

В целях снижения последствий в результате распространения коронавирусной пандемии на деятельность экономических субъектов, в прошлом году был введен временный налоговый режим. Многих предпринимателей волновал вопрос, сохранятся ли введенные в 2020 году налоговые послабления для частного бизнеса и в 2021 году. Вчера Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Налоговый кодекс, о которых мы расскажем подробнее ниже.

Итак, если лица, являющиеся плательщиками НДС и осуществляющие деятельность в сфере общественного питания по истечении этого срока продолжают свою деятельность по постановке на учет по НДС, они обязаны предоставить в налоговый орган сведения по установленной форме об оставшихся в их распоряжении товарах.

Государственная налоговая служба утвердила информационную форму "о товарах, приобретенных лицами, осуществляющими деятельность в сфере общепита, являющимися упрощенными налогоплательщиками, при продолжении деятельности по регистрации НДС после первого января 2021 года", которую должны предоставить данные налогоплательщики. Данная форма размещена на официальном сайте налоговой службы.

Целью предоставления информации является обеспечение того, чтобы при представлении товаров, по которым НДС не возмещается, они не были повторно обложены НДС, то есть во избежание уплаты этого налога дважды за один и тот же товар. Последующее представление товаров, указанных в представленной информации, списание которых, в том числе в составе услуг общественного питания, не будет считаться оборотом, облагаемым НДС.

Между тем, для сферы строительства и торговли, с 1 января 2021 года по 1 января 2026 года ставка отчислений на обязательное соцстрахование составит 50% от минимальной зарплаты, 25% - в других сферах (с учетом дифференцированных коэффициентов по регионам в размере от 50% до 100%).

Для лиц занимающихся предпринимательством в индивидуальном порядке без привлечения работников, до 1 января 2026 года предусмотрены нижеследующие отчисления на обязательное соцстрахование:

- для ведущих, музыкантов и танцоров на свадьбах и прочих увеселительных мероприятиях и для лиц, предоставляющих индивидуальные фото, аудио и видео услуги – 5% от минимальной зарплаты;

- для сапожников, часовщиков, портных, лиц, занимающихся ремонтом телевизоров, холодильников и прочей бытовой техники, предоставляющих услуги по дому, – 3% от минимальной зарплаты (с учетом дифференцированных коэффициентов по регионам).

Кроме того, в случае если физическое лицо имеет надел площадью до 5 га, то выплата на соцстрахование будет осуществляться в размере 2% от минимальной зарплаты за каждого члена семьи (5 манат), при наличии надела от 5 до 10 га – 6% (15 манат на одного человека), более 10 га – 10% (25 манат на человека).

Также с 20% от минимальной зарплаты до 10% от минимальной зарплаты снижены суммы отчислений на обязательное соцстрахование для членов адвокатской коллегии, аудиторов и бухгалтеров.

Наряду с этим, предусматривается освобождение от налогообложения целой группы продовольственных и непродовольственных товаров, а также повышение ставок на подакцизные товары. Первоначально, импорт и продажа пшеницы, производство и продажа пшеничной муки и хлеба были освобождены от налогообложения в стране до 1 января 2021 года. Теперь же этот мораторий продлен еще на год.

До 1 марта 2022 года продлено освобождение от налогов производства и продажи отрубей. Срок данного решения истекал 1 марта 2021 года. Данное решение говорит о значимости этой отрасли для развития животноводства и птицеводства.

Кроме этого, до конца 2021 года от НДС освобождается предоставления нерабочих (токсичных) активов банками, утратившими платежеспособность, в рамках мер резолюции и санации в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти, а также представления активов банка в рамках процедуры банкротства.

Помимо этого, до 1 января 2022 года продлевается освобождение от НДС для выполнения работ и оказания услуг на основе договора, заключенного с органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти, юридическими лицами публичного права, созданными от имени государства.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, импорт в страну вакцин от пандемии коронавируса COVID-19 и шприцев для них, а также товаров и материалов с целью реконструкции нефтеперерабатывающих заводов с годовой производительностью не менее 3 млн тонн, освобожден от уплаты налогов. Они также освобождены от уплаты таможенных пошлин с 1 января 2021 года сроком на 2 года.

С целью эффективного использования запасов золота в Кяльбаджаре правительство также освобождает от НДС на срок до 3 лет - с 1 января 2021 года - импорт станков, оборудования и устройств для производства и переработки золотых и серебряных ювелирных изделий.

Изменения также предусматривают полное освобождение от НДС продажи золота и серебра в виде слитков, монет и гранул.

Власти Азербайджана также освобождают от уплаты акцизов импорт в страну платины, золота и обработанных, сортированных, вставленных в оправу и закрепленных алмазов на срок до конца 2023 года.

Ранее от уплаты акциза был освобожден ввоз в Азербайджан 20 граммов золота, изготовленных из него ювелирных и других бытовых изделий, обработанных, сортированных, вставленных в оправу и закрепленных алмазов в 0,5 карата для индивидуального потребления.

Между тем, напротив, предлагается внести все виды курительного табака, за исключением табака для кальянов и промышленного табака,в список подакцизных товаров.

Таким образом, акцизом теперь будет облагаться гомогенный, жевательный и нюхательный табаки (произведенные в Азербайджане), а также табак и табачные изделия, используемые путем нагрева.

Согласно изменениям в НК, ставка акциза по всем видам курительного табака, за исключением табака для кальянов и промышленного табака, а также для гомогенного, жевательного и нюхательного табака устанавливается в размере 30 манатов за каждый килограмм.

Ставка акциза за табак и табачные изделия, потребляемые путем нагрева, устанавливается в размере 12,9 манатов за каждые 1 тыс. штук.

Изменения также предусматривают повышение ставок акциза на производимые в Азербайджане сигариллы - с 31 маната до 43 манатов за каждую 1 тыс. штук (рост на 38,7%), изготовленные из табака сигареты и их заменители – с 31 маната до 35 манатов за каждую тысячу штук (рост на 12,9%), жидкость для электронных сигарет – с 20 манатов до 100 манатов за каждый литр (рост в 5 раз).

Новый кодекс

Итак, 2021 год принес с собой для бухгалтеров множество разнообразных вкусняшек в виде нововведений. Некоторые из них правда были введены в период пандемии и решение о продлении налоговых послаблений связано с желанием дать время бизнесу для восстановления своей деятельности. Другие же изменения законотворцы приняли уже в новом году.

Действующий Налоговый кодекс применяется в Азербайджане с 1 января 2001 года и ежегодно в него вносятся множество поправок. Однако в среднесрочной перспективе планируется подготовить новую версию Налогового кодекса.

Об этом сказал начальник главного управления налоговой политики ГНС Ниджат Иманов.

По его словам, в настоящее время ведется работа над улучшением налоговой политики. В числе приоритетов - обеспечение инвестицонной направленности налогового законодательства, поддержка внутреннего рынка, продолжение борьбы с теневой экономикой и формирование конкурентной среды. Кроме того, как отметил Иманов, планируется приведение налогового законодательства в соответствие с международным опытом и совершенствование учетной политики.

Обновление Налогового кодекса, он объяснил рядом факторов, в частности, необходимостью сделать документ «более конкурентным и понятным». Кроме того, по словам Иманова, для привлечения в страну инвестиций необходимо увеличить стабильность Налогового кодекса и обеспечить интеграцию в международные налоговые отношения.