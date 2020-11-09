“Bye Done”, Дональд! "С почином", Джо!

Что должен сделать Байден, чтобы остаться в сердцах у американского народа?

3 ноября в США прошли всеобщие выборы, где по прогнозам ведущих американских СМИ, Байден получил достаточное количество голосов, чтобы стать президентом США на следующие четыре года. Байден уже объявил о своей победе на выборах и получил поздравления от многих лидеров. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Он подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

Пока Трамп решает вопросы "справедливости", пройдемся по тому, что Байден "наобещал" в своей предвыборной компании и как он будет это реализовывать?

Перечеркнет все то, что сделал Трамп?

Не совсем так, но политика Байдена будет ощутимо отличаться от политики его предшественника. Демократ предполагает снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату и отменить выход Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Он также может снять запрет на въезд на американскую территорию для граждан ряда мусульманских стран и восстановить программу, позволяющую оставаться в стране людям, незаконно привезенным в детском возрасте. Он пообещал, что создаст рабочую группу для борьбы с коронавирусом, а его администрации предстоит "борьба с целью добиться расовой справедливости и искоренения расизма в стране". Байден констатировал, что на выборах за него активно голосовали афроамериканцы. "Вы всегда поддерживали меня, и я буду поддерживать вас", - подчеркнул он, обращаясь к темнокожим гражданам США. Байден напомнил, что кандидат в вице-президенты США Камала Харрис станет "первой темнокожей женщиной" на этом посту. Это тоже своего рода знак на решение такой щепетильной для американцев проблемы как расизм.

В отличие от Трампа, Байден собирается крупно потратиться на альтернативные источники энергии и на "зеленые технологии". Джо обещал выделить на их развитие около 400 млрд долларов США в течение следующих десяти лет.

Байден станет "передышкой" для Китая

Не так легко пришлось Китаю за время президентства Трампа. То обвинения в коронавирусе, то скандал с Тик Током медленно, но верно убивали надежды Китая на восстановление былых стратегических отношений. Но Байден может все изменить: еще во время дебатов, в то время как, Трамп позволял себе агрессивные высказывания на счет Китая, Байден воздержался от такого рода комментариев.

Пока что китайская фондовая биржа ликует: Неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась в понедельник ростом котировок на фоне предполагаемой победы демократа Джозефа Байдена на президентских выборах в США. Индекс Hang Seng поднялся на 444 пункта (1,73%) - до значения 26 157 пунктов, свидетельствуют данные, размещенные на сайте.

Китайские аналитики похоже тоже рады такому раскладу событий. Заместитель директора центра изучения США университета Фудань Синь Цян указал, что "в случае победы Байдена на выборах, можно ожидать, что Китай и США возобновят прагматичное сотрудничество в области вакцин, борьбы с эпидемией и с изменениями климата." Такие прогнозы выглядят довольно реалистичными на фоне обещаний Байдена, связанных с решением проблем с загрязнением экологии и климата.

К слову, во время подсчета голосов официальный представитель МИД КНР Вэньбинь сказал: "Китай не занимает никакой позиции относительно президентских выборов в США, это внутреннее дело США". Как долго будет длиться эта нейтральность, покажет время.

Подарок от ДЖО: ждать ли России новых санкций?

Какие отношения будут складываться между Байденом и Путиным вызывает много вопросов, но однозначного ответа нет. Пока одни утверждают, что изменения в отношении России не больше чем просто догадка, другие утверждают, что России придется не сладко. Отношения между двумя государствами переживали упадок еще в 2008, когда у власти был Барак Обама. Предвыборные речи Байдена добавляют масла в огонь, он назвал Россию "главной угрозой для американской безопасности". Но даже если санкции будут, то они будут направлены в другое русло. В апреле 2018 года США ввели ограничительные меры в отношении миллиардеров, которых американские власти считают приближенными к Путину. Еще несколько санкций были введены еще в период Обамы. В списке оказались высокопоставленные чиновники - такие как глава "Газпромбанка" Андрей Акимов, глава банка ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава Роскомнадзора Александр Жаров, а в список предлагаемых мер вошли запрет на операции с новыми выпусками российских гособлигаций, запрет на операции в США российских госбанков, в том числе Сбербанка и ВТБ, внесение России в список государств, спонсирующих терроризм, запрет на инвестиции в российский энергетический сектор и персональные санкции в отношении Путина и его приближенных. Но в случае с Байденом есть нюансы. Демократы уделяют больше внимания правам человека. Это означает, что новая президентская администрация может активнее использовать "Акт Магнитского" в своей санкционной политике. По всей видимости, США наконец-то среагируют на дело Навального. Ранее Навальный был обижен на США, ведь они практически не придали особое значение данному событию. Ну что ж, ожидается, что в скором времени наступит "перемирие".

"Возрождаем нефть!"

Байдену приписывают такую политику, которая будет направлена на увеличение спроса на нефть, а также ликвидацию всех факторов, которые тормозят процесс нефтяного оборота в мире. Если демократическая партия получит полный контроль над конгрессом и президентским креслом, то приоритетным для Байдена может стать утверждение пакета фискальных стимулов для поддержки экономики. По оценке Rystad, дополнительная поддержка в 1 трлн долларов США приведет к увеличению спроса на нефть в 2021 году примерно на 400 000 тыс. баррелей в сутки (б/с). Ввиду предполагаемого смягчения отношений с Китаем, торговая война может и вовсе перестанет быть войной. Такое яркое противостояние стоило мировому рынку нефти около 300 тыс. б/с спроса со стороны судоходной отрасли в 2019 году. Если торговые отношения между странами нормализуются, то этот объем может вернуться на рынок. Кроме того, снижение протекционизма может добавить к мировому ВВП около 1–2% и около 500 тыс. б/с спроса на нефть к 2025 году.

С другой стороны, Байден не собирается ставить все на черное. Намерения администрации Байдена ввести новые топливные стандарты будут направлены на то, чтобы новые проданные транспортные средства производили нулевые выбросы. Естественно, придется делать упор на экологические стандарты. По оценке Rystad, ужесточение экологических стандартов приведет к потере около 500 тыс. б/с спроса к 2025 году.

Также возможны послабления в отношении санкций против венесуэльской PDVSA. Потенциальный рост венесуэльской добычи к 2024 году агентство Rystad оценивает в 0,7–1,2 млн б/с. А к 2025 году политика Байдена может привести к смещению баланса в сторону профицита на 1,5–2 млн б/с.

С возможным послаблением санкционного режима в отношении Ирана, ситуация может кардинально измениться. Ведь если Тегеран увеличит объемы предложения нефти на мировом рынке, цены на сырье упадут, и это отрицательно скажется на нацвалютах нефтяных стран.

Будут ли демократы в "своем амплуа" относительно Азербайджана и Турции?

Принято считать, что Азербайджану легче договариваться с республиканцами, чем с демократами. Но что стоит ожидать от демократа Байдена?

Несмотря на то, что Байден "готов поддержать любую оппозицию Эрдогана на следующих президентских выборах Турции", ему придется все-таки считаться с лидером братского народа, ведь Турция один из членов НАТО, а Байден намерен всерьез усилить влияние данной организации.

Внешняя политика США по Азербайджану всегда проводилась по трем направлениям: сотрудничество в области безопасности, сотрудничество в энергетическом секторе, а также и развитие демократии и прав человека. А если в нефтяном секторе будет наблюдаться оживление, то это непременно плюс для экономики Азербайджана.

Несмотря на поддержу демократами армян, Байден пока что останется нейтральным в решении Карабахского конфликта, ему придется сначала привыкать к новому рабочему месту и решать задачи первостепенной важности. Сейчас Байден максимум может призывать стороны к мирному урегулированию конфликта, но не больше. Хотя Пашинян наивно возлагает на новоизбранного президента большие надежды. Премьер-министр поздравил Байдена с победой и отправил ему письмо, в котором он не поздравлял его, а как всегда, просил о помощи.

Администрация Байдена, скорее всего, вернется к концепции Обамы по Ирану, а это означает возвращение США к Совместному всеобъемлющему плану действий или же, по-другому, соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана, который скорее всего смягчит санкции, которые ранее ввел Трамп. А это открывает Азербайджану новые возможности для экономического сотрудничества с Ираном и, наконец, будет достроен проект "Север-Юг".

Чего ожидать от "второй части Марлезонского балета"?

Президентская гонка была весьма захватывающей не только для Америки, но и для всего мира. Кажется, это было лишь "тизером", настоящее зрелище еще впереди. Кто-то уверен в успехе Байдена, а кто-то говорит, что его возраст все-таки может дать о себе знать, несмотря на его высокие амбиции стоять горой за американский народ. Как будет управлять страной самый пожилой в истории США президент, остается одним большим вопросом, где уместны только догадки.