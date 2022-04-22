Будущее Армении в отказе от вымышленной истории

В мире строятся новые отношения. Возникшая ситуация требует нового подхода и к событиям прошлого. За последние 30 лет на долю Азербайджана выпало множество исторических перипетий. На протяжении этих лет наши земли находились под армянской оккупацией. А

В мире строятся новые отношения. Возникшая ситуация требует нового подхода и к событиям прошлого.



За последние 30 лет на долю Азербайджана выпало множество исторических перипетий. На протяжении этих лет наши земли находились под армянской оккупацией. Армянские агрессоры чинили многочисленные преступления. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года Вооруженные силы Армении при участии 366-го мотострелкового полка бывшего СССР совершили чудовищный по своей жестокости геноцид азербайджанцев в Ходжалы. В результате этого преступления были убиты 613 мирных жителей города, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков и детей, полностью истреблены 8 семей, 25 детей остались круглыми сиротами, 130 детей потеряли одного из родителей. Ранения получили 487 человек, в том числе 76 детей, 1 275 человек были взяты в заложники. До сих пор неизвестна судьба 150 пленных, в том числе 68 женщин и 26 детей.



17 февраля 1992 года вооруженные до зубов армянские головорезы при участии сил и техники 366-го мотострелкового полка совершили геноцид в селе Гарадаглы Ходжавендского района. В результате 117 человек были взяты в заложники, 66-90 гражданских лиц были убиты. Среди убитых 21 пожилой человек, 10 женщин и 8 школьников. 146 детей остались круглыми сиротами. Около 800 жителей села были обречены на долю вынужденных переселенцев. Некоторые были убиты с особой жестокостью: трое были сожжены, двое - обезглавлены.



8 апреля 1992 года Армения совершила геноцид в Агдабане. Село из 130 домов было сожжено дотла. 779 мирных жителей были подвергнуты чудовищным пыткам, 67 жителей были жестоко убиты, заживо сожжены 8 стариков в возрасте 90-100 лет, двое несовершеннолетних и 7 женщин. Виновники этих преступлений - экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян до сих пор не понесли наказание за содеянные преступления. Азербайджанская общественность все еще ждет от международного сообщества справедливости.



Безнаказанность за содеянное в Азербайджане обернулась трагедией в украинском городе Буча. К сожалению, нет однозначного подхода к событиям, произошедшим в этом городе. В то время как часть международного сообщества назвала это геноцидом и кровавым преступлением, президент Франции Эммануэль Макрон воздержался от слова “геноцид”. По его словам, выносить соответствующие суждения должны не политики, а юристы. Он также запомнился выступлением против освобождения азербайджанских земель от оккупации в 2020 году. Макрон объявил 10 апреля 2019 года во Франции Днем памяти пресловутого "армянского геноцида". Он пообещал армянам учредить "День памяти геноцида армян". Сопредседатели Координационного совета армянских организаций во Франции (Council of Armenian organizations of France) Мурад Папазян и Ара Торанян в ответ пообещали поддержать его на президентских выборах 28 апреля 2017 года. Эммануэль Макрон выиграл предвыборную кампанию. Все это указывает на то, что действующий президент Франции - банальный конъюнктурщик. 24 апреля 2022 года состоится второй тур президентских выборов во Франции. Президент Украины Володимир Зеленский уже призвал его выбрать один из двух путей: либо борьбу за свободу, либо деньги, торговлю. Макрон называет "геноцидом" события столетней давности, но умалчивает о недавних трагических событиях в Украине. Отрицая реальность, Макрон фактически оказывает политическую поддержку фальсификации истории.



С одной стороны, армяне говорят о региональном сотрудничестве, мире и безопасности, а с другой - выступают с подобными нелепыми заявлениями о "геноциде", сеющими злость и ненависть. Этим вопросом, несомненно, должны заниматься историки. Уместно будет напомнить о том, что Турция уже много лет призывает Армению открыть архивы и не выступать с надуманными обвинениями, подрывающими доверие.



В целом, поддерживая фальсификацию армян, международное сообщество наносит ущерб нормализации азербайджано-армянских и турецко-армянских отношений. В США армянские измышления находят поддержку на самом высоком уровне - 24 апреля 2021 года Джозеф Байден произнес заветную для всех армян фразу "геноцид". В 1981 году подобное позволил себе и предшественник Байдена - Рональд Рейган. Что изменила эта фраза в жизни армян? Или каким-то образом повлияла на внутреннюю и внешнюю политику Турции? Армения живет в тотальной зависимости, а Турция, укрепляя свой авторитет, стала мощным региональным государством. Ясно, что все эти игры являются политическим инструментом против Турции, запускаемым всякий раз в канун президентских выборов с тем, чтобы заручиться поддержкой потенциального электората в лице этнических армян. Ясно одно: будущее Армении не в вымышленных датах и событиях, а в объективной реальности, и коль скоро в Армении поймут это, столь скоро и наступит для нее то самое будущее…