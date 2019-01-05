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    Бравада по-армянски: Ереван замахнулся на выборы в Совбез ООН через 12 лет - КОММЕНТАРИЙ

    © UN News

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Несколько дней назад и.о. министра иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян в интервью общественному телевизионному каналу этой страны заявил о намерении Еревана выставить свою кандидатуру на выборах непостоянных членов Совета безопасности ООН.

    Однако необходимо прояснить некоторые моменты по этому вопросу. В своем интервью З. Мнацаканян забыл упомянуть, что речь идет о выборах на пост непостоянных членов Совбеза ООН на период 2032-2033 гг, которые состояться в 2031-ом году. То есть ни много ни мало, через целых 12 лет.

    Напомним, что Армения, которая была в числе стран-кандидатов на выборы непостоянных членов в Совет Безопасности ООН в 2011 году, сняла свою кандидатуру незадолго до выборов, испугавшись борьбы с Азербайджаном. Именно тогда армянская сторона определила свою кандидатуру на 2031 год. Азербайджан, победивший на тех выборах, был избран членом Совета Безопасности ООН на 2012-2013 годы, оставив позади другие страны-кандидаты - Словению и Венгрию.

    И сейчас трудно сказать наперед какие еще страны выдвинут свою кандидатуру на выборах в 2031-ом году, поэтому судя по всему Армению ждет непростая борьба.

    Cложно сказать, что движет Ереваном выставить свою кандидатуру на выборах в непостоянные члены Совета безопасности ООН, либо пустая бравада, направленная на внутреннюю аудиторию страны, либо, что скорее всего, банальная зависть по отношению к более удачливому в этом плане Азербайджану.

    Однако, нужно напомнить, что согласно Уставу, именно Совбез ООН несет главную ответственность за поддержание мира и безопасности, и стране-оккупанту там явно не место. 

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