Брайза: Усилия Олланда и Меркель напрасны, пока Путин не поверит в серьезность намерений Запада

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "Я предполагаю, что вторжение России в Украину, а также захват Крыма усилил региональную напряженность во всех чувствительных регионах российской периферии. Создав новый замороженный конфликт в Украине, кажется, что Россия не способна помочь в урегулировании других конфликтов, в частности, нагорно-карабахского конфликта".

Об этом Report заявил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, эксперт в эстонском Международном центре обороны и безопасности Мэтью Брайза.

Говоря об украинском кризисе, М.Брайза отметил, что усилия президента Франции Франсуа Олланда и канцлера ФРГ Ангелы Меркель будут напрасны до тех пор, пока президент России Владимир Путин не поверит, что Запад серьезен в том, чтобы сделать так, чтобы "Россия дорого заплатила за вторжение, захват и оккупацию украинской территории".

"Демонстрация такой серьезности потребует больше санкций ЕС и США против России, а также потребует, чтобы НАТО выполнила согласованное военное размещение на территории прибалтийских стран, Польши, Болгарии и Румынии. Трансатлантическое сообщество также должно рассмотреть расширение концепции коллективной безопасности, которая включила бы в себя основные страны Восточного Партнерства, такие как Украина, Азербайджан и Грузия. Но проведение переговоров в то время, как Путин поддерживает сепаратистов и вводит российские войска для того, чтобы проводить свою гибридную войну против Украины только укрепляет милитаристский авантюризм Москвы".

Отвечая на вопрос о том, что может быть предложено в ходе переговоров, чтобы Россия перестала поддерживать ополченцев на востоке Украины, М.Брайза сказал, что гарантиями для Путина может быть то, что будут уважаться права русскоговорящего населения Украины, и что Донбасс получит автономию в составе единой Украины, а также то, что ассоциативное соглашение Украины с ЕС не нарушит экономические связи этой страны с Россией и ЕАЭС: "Также такими гарантиями могут быть то, что НАТО не будет размещать войска в Украине. Но самым главный путь для достижения мира в Украине - дать четко понять президенту Путину, что цена продолжающейся войны против соседа (и братской славянской страны) возрастет и станет невыносимой".