Болтон и его отставка - жертва интересов или Трампу виднее - КОММЕНТАРИЙ

Помощник по вопросам национальной безопасности считается правой рукой президента США. Чаще его называют советником по вопросам национальной безопасности. Он всегда рядом с главой государства, в чрезвычайных ситуациях именно из его уст президент получает последние сводки о возникшей ситуации. Этот пост был учрежден президентом Дуайтом Эйзенхауэром в 1953 году. Первым главным советником был Роберт Катлер, однако дольше остальных на этой должности усидел и прославился Генри Киссинджер. Он занимал пост советника с 20 января 1969 года по 3 ноября 1975 года, помогал Ричарду Никсону и Джеральду Форду. Непродолжительной оказалась карьера советника президента Дональда Трампа - Майкла Флинна, занимавшего пост менее месяца - с 20 января по 13 февраля 2017 года.

За 2 года и 9 месяцев президентства Дональд Трамп сменил трех своих советников, включая Болтона. Первым был вышеупомянутый Флинн, затем Герберт Макмастер, с 20 февраля 2017 года по 9 апреля 2018 года, а после - Джон Болтон, назначенный 9 апреля 2018 года и уволенный 10 сентября 2019 года. Главный советник - ключевая фигура в осуществлении внешнеполитического курса США. Некогда пост советника занимал Збигнев Бжезинский. Наряду с Киссинджером он запомнился как ярый противник СССР.

Как известно, во многом внешнюю политику Белого дома определяют взгляды и предпочтения его хозяина. Дональд Трамп отличается категоричной антииранской политикой. В ходе предвыборной кампании он делал резкие заявления в отношении Ирана. Очевидно, что его советник и близкое окружение должны разделять взгляды главы государства. Общеизвестны антииранские настроения нынешнего госсекретаря Майкла Помпео и директора ЦРУ Джины Хаспель. Джон Болтон выступал против Ирана еще в бытность послом США в ООН. После назначения на должность советника он сохранил приверженность своим убеждениям. За три дня до отставки, то есть 7 сентября Болтон заявил, что Америка не смягчит свою позицию, пока Иран не перестанет лгать и распространять террор. Bloomberg, ссылаясь на свои источники, распространил информацию о намерении Дональда Трампа смягчить санкции в отношении Ирана, на что последовала жесткая и категоричная реакция Болтона. Это, по мнению агентства, и стало главной причиной отставки Болтона.

Комментируя свое решение, Дональд Трамп заявил журналистам, что Джон Болтон совершил "некоторые очень крупные ошибки". По словам Трампа, Болтон не поддержал его предложение о применении "ливийской модели" (вторжение в Ливию, убийство Каддафи) в отношении северокорейского лидера Ким Чем Ына. Дональд Трамп также отметил разногласия с Болтоном по многим вопросам. "Он так и не сумел найти общий язык с людьми, которых я считал важными фигурами в Белом доме", - сокрушался Трамп.

Есть вероятность расхождения взглядов Трампа и Болтона по Ирану. В мае прошлого года президент США заявил о двух этапах антииранских санкций. Не исключено, что автором этого плана был именно Джон Болтон. Поэтому отставка советника пришлась по душе иранским властям. Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф выразил надежду на то, что после увольнения Болтона давление Вашингтона на Тегеран прекратится: "Отставка Болтона должна положить конец давлению на Тегеран". Однако на брифингах, последовавших сразу после увольнения Болтона, госсекретарь США Майкл Помпео и министр финансов Стивен Мнучин поспешили развеять мечты иранских властей, заявив, что продолжат придерживаться линии максимального давления на Тегеран.

Получается, после отставки Болтона санкции в отношении Ирана останутся в силе. А все потому, что не устранены факторы, вызвавшие введение санкций. Иными словами, Тегеран не выполнил условия Вашингтона.

Что же может произойти? Возможно учащение встреч на разных уровнях, усиление совместной борьбы с терроризмом, снятие запретов на въезд граждан Ирана в США, сближение с европейскими союзниками по иранскому вопросу. Но это вовсе не говорит об отмене санкций в отношении Ирана и исключении Корпуса стражей исламской революции из списка террористов. Об этом ясно дали понять Помпео и Мнучин. Они заявили о готовности Дональда Трампа провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани, в то же время подчеркнув приверженность хозяина Белого Дома политике максимального давления на Исламскую Республику. И такое отношение не впервой.

Так, несмотря на санкции в отношении России и Северной Кореи, Трамп проводит встречи с лидерами обеих государств. Однако Хасан Роухани - не лидер Ирана, а глава правительства, поэтому вероятную встречу можно расценить как дань вежливости. Между тем, официальный Тегеран не допускает возможность встречи в условиях санкций, о чем совершенно однозначно заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф. "Встреча между Дональдом Трампом и Хасаном Роухани невозможна, двусторонние переговоры не состоятся", - категорично заявил он.

Таким образом, пока в силе американские санкции в отношении Ирана, встреча Трампа и Роухани маловероятна.

Так кто же займет место советника по вопросам национальной безопасности? Ранее Трамп заявлял, что уже присмотрел пять кандидатов на эту должность. По его словам, имя выбранного кандидата будет названо на следующей неделе.

На днях телеканал CNN обнародовал имена десяти претендентов на должность советника президента США по вопросам национальной безопасности. Фаворитом считается спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Недавно Хук побывал на Ближнем Востоке вместе с зятем и по совместительству советником президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Другой вероятный кандидат - генерал-майор в запасе Рикки Уодделл, в 2017-2018 годах занимавший пост заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности. Претендентом также считается спецпредставитель президента США по Северной Корее Стивен Биган. Также в списке фигурирует Роб Блэр, являющийся советником по нацбезопасности и.о. главы штаба Мика Молвани и Кит Келлог, еще один советник по нацбезопасности вице-президента США Майка Пенса.

В списке претендентов посол США в Германии Ричард Гренелл и глава диппредставительства в Нидерландах Пит Хукстер. В ТОП-10 кандидатов также числятся имена полковника в отставке Дугласа Макгрегора, экс-главы штаба Болтона Фредерика Флейца и негласного консультанта Трампа по вопросам нацбезопасности Джека Кина.

Таким образом, Джон Болтон ушел, а напряженность в американо-иранских отношениях сохранилась. Ранее Майкл Помпео упрекнул Иран в нежелании сотрудничать с МАГАТЭ и решимости США не позволить Ирану овладеть ядерным оружием.

Весьма вероятно, что отставка Болтона была продиктована позицией союзников. Отметим, что в иранском вопросе позиции ЕС и США расходятся. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе вызвал недовольство союзников. Как известно, это решение было принято после назначения Джона Болтона (в мае 2018 года). Не исключено, что Болтон стал разменной монетой в отношениях между США и ЕС по иранскому вопросу. Иными словами, был уволен ради увещевания Евросоюза. Что говорить, 70-летний Джон Болтон не дотянул до славы Генри Киссинджера и Збигнева Бжезински.