Болезнь детской левизны в климатических изменениях - СТАТЬЯ

Упоминание имени 15- летнего подростка в газете случай необычный. А то, что имя ребёнка, решившего прогулять занятия, появляется на странице The Guardian аккурат в первый день прогула вообще неожиданно. 1-го сентября 2018-го года The Guardian напечатало статью о шведской школьнице Грете Тунберг. В тот день утром Грета вместо школы направилась к зданию парламента и объявила о сидячей забастовке до выборов, назначенных на 9-ое сентября, чтобы привлечь внимание всех к вопросу необходимости принятия неотложных мер по воздействию на глобальное потепление. Грета требовала, чтобы политики приняли срочные меры для спасения детей от глобального потепления. В течение одного дня этот шаг 15- летней девочки стал одной из самых обсуждаемых тем в мировых СМИ.

Можно ли отнести появление статьи в The Guardian в день начала акций к оперативности журналистов? Действительно ли сидячая акция 15- летней девочки, которая так обеспокоена глобальным потеплением, событие мировой значимости? Привлечёт ли сидячая акция какого-либо другого ребёнка, в каком-либо другом уголке мира такое же внимание?

Чтобы найти ответ на эти вопросы, проследим за ходом событий. Летом 2018-го в Лапландии было зарегистрировано 60 случаев лесных пожаров. На борьбу с огнём были привлечены солдаты из Франции, самолёты-носители водяных бомб из Италии, пожарники из Дании, Норвегии и Эстонии.

Но Швеция - не единственная страна, где меняется климат. За последние 120 лет температура воздуха в среднем по планете повысилась на 8 градусов. 2018-й год запомнился лесными пожарами в Африке, США, Великобритании, Греции и Амазонских лесах. Учёные предрекают планете "мини ледниковый период" лет через 30. К тому же всего 0,15-0,17% эмиссий по всему миру приходится на долю Швеции. Кроме этого, страна поставила задачу сократить до нуля количество выбросов до 2045-го года. Почему же тогда Швеция? Почему именно шведская школьница?

После относительного спокойствия в течение года, ведущие новостные агентства мира возвращаются к теме Греты Тунберг. Это происходит 24-го сентября 2019-го года, в день когда в Нью- Йорке проходит Саммит ООН по Глобальному Изменению Климата. Выясняется, что 16 летняя Грета является участницей Саммита. Особо отмечается, что Грета прибыла в Нью-Йорк не на самолёте, а на яхте, которая менее опасна для окружающей среды. На этот раз Грета Тунберг уже призывает к ответственности мировых лидеров.

Странно, ведь климат в мире меняется вне зависимости от желаний, усилий и воли мировых лидеров.Совместные заявления и подписанные протоколы лидеров не могут остановить современный экономический прогресс, который частично сопровождается растущим выбросом эмиссий. Грета запоминается выступлением на одной из панельных обсуждений и взглядом полным презрения в сторону Трампа. Но, как бы не старались опытные новостные программы, умеющие направлять внимание аудитории в нужную заказчику сторону, придать пламенности речи Греты, от зрителя не ускользнуло, что девочка читает свою речь с бумаги и не обладает глубокими знаниями по обсуждаемой теме. Грета Тунберг, называющая политического активиста и борца за права человека Розу Паркс своим кумиром, очевидный носитель синдрома Аспергера. Она часто повторяется, не может сконцентрироваться, не способна совладать собой, не управляет эмоциями, отвечает шаблоном на различные вопросы.

…И наконец на повестку дня выносится предложение представить кандидатуру Греты Тунберг на соискателя лауреата Нобелевской премии...

2-го октября 2019-го года, во время пленарной сессии в рамках Форума Российской Энергетической Недели, президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста по поводу деятельности Греты Турнберг, сказал, что не разделяет общего восторга связанного с 16-и летней школьницей. По мнению Путина, вероятно ей не объясняли, как сложен и разнообразен современный мир, и как он быстро развивается. Путин добавил, что отрадно, когда дети интересуются природными процессами,воздействующими на климатические изменения, но недопустимо когда детей используют в политических целях.

На деле Путин озвучил ту мысль, которую не решались озвучить другие политики. Кто-то должен был сказать про это. Было ясно, что 16-летнюю девочку кто-то использует в политических целях. Сначала родители Греты, певица-мать и актёр-отец, выражали обеспокоенность по поводу того, что их девочка пропускает занятия, но затем предпочли более либеральную позицию.То есть нельзя исключать, что либеральные родители получили компенсацию от левых за популярность своего ребёнка…

Таир Керимов

переводчик Общенационального лидера Гейдара Алиева

Выпускник Гарвардского Университета