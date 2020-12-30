Блистательная победа, пандемия: чем еще запомнился 2020 год?

Агентство Report подготовило ежегодную подборку основных событий этого года

Уходящий год был богат на различные события, оказавшие большое влияние и изменившие глобальную геополитику. Агентство Report подготовило ежегодную подборку основных из них.

Победа, которую мы так долго ждали

2020 год войдет в историю как год победы, как год, когда мы вернули наши земли. Война в Нагорном Карабахе завершилась победой Азербайджана и разгромом армянских войск. "Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель", — сказал Ильхам Алиев. Начавшаяся в конце сентябре война, объединила всех азербайджанцев мира, где каждый солдат готов был отдать жизнь за каждую пядь родной земли. В то время как армянские матери не хотели посылать своих сыновей на войну, азербайджанские матери гордо провожали своих сыновей. Очереди в военкоматах были нескончаемыми, все хотели идти и воевать. В этой войне за Родину свои жизни отдали 2802 шехида – герои азербайджанского народа, чьи имена навсегда останутся в истории нашей страны.

Точка в войне была поставлена в ночь на 10 ноября, когда Россия, Азербайджан и Армения подписали заявление, согласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Азербайджану до 1 декабря вернулись Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Весь мир увидел силу и мощь нашей армии, а посвященный победе парад, который состоялся 10 декабря, поднял имидж Азербайджана на более высокий уровень.

Нужно особо отметить поддержку от других стран, которые поддержали нас в это нелегкое время. Турция оказала высокую моральную поддержку и еще раз подтвердила выражение "один народ- два государства". Пакистан, Израиль, Украина, Италия и многие другие государства считали, что война является суверенным правом Азербайджана на восстановление ее территориальной целостности. Многие российские эксперты, такие как Максим Шевченко, Игорь Коротченко, Евгений Михайлов поддержали Азербайджан, обосновывая это тем, что Азербайджан ведет справедливую войну за возвращение своих земель, тем самым обличали все лживые комментарии и аргументы армянского народа. Российское издание «Ведомости» объявило президента Ильхама Алиева политиком года по выбору читателей издания.

Тем временем, поражение в карабахской войне дорого обошлось армянским властям. Армянский народ понял, что все эти годы власти попросту обманывали их, давая пустые надежды. В Ереване начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Народ просит отставки Пашиняна. Экономика страны переживает не самые лучшие времена, вдобавок можно отметить и рост цен, что явно также не по душе гражданам. Армении еще предстоит вернуть азербайджанской стороне огромную сумму денег, как компенсацию за весь ущерб, нанесенный во время военных действий.

Челлендж на выживание: СOVID-19

2020 год начался весьма печально для Китая. В январе китайское правительство обьявило о новом вирусе COVID-19. Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. По мнению китайских вирусологов, один из этих видов мог стать источником заражения. Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

Тогда мир еще не был осведомлен о том, что вирус станет основным испытанием 2020 года для всего мира и унесет за собой на данный момент почти 2 млн жизней. Вирус распространился на весь мир, и многие страны вынуждены были объявлять карантин. За этим Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию COVID-19, а страны начали активно вводить локдауны и комендатские часы для предотвращения еще большего распространения вируса. Мир пережил первую волну, вторая волна оказалась еще серьезнее и не поддавалась контролю. Страны усиленно занимаются разработкой вакцины и вроде бы есть надежда на то, что коронавирус покинет нашу планету навсегда, но в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который заражает на 70% больше чем предыдущий.

Эксперты ВОЗ говорили, что будут считать успешной любую вакцину, эффективность которой превысит 70%. Американские власти сообщали о готовности закупать препараты, дающие хотя бы 50-процентую защиту от вируса (примерно такую эффективность имеет вакцина от гриппа). В Европейском медицинском агентстве намекали, что готовы рассмотреть даже менее эффективные препараты. На сегодняшний момент в мире зарегистрированы вакцины от разных крупных стран и компаний. Китай масштабно распространяет свою вакцину Sinovac с эффективностью 97%. Компания Pfizer - американский фармацевтический гигант с полуторавековой историей, заработавший миллионы долларов еще в годы Второй мировой на производстве пенициллина. Компания опубликовала подробные промежуточные данные клинических испытаний, по результатам которых можно сделать вывод, что вакцина (BNT162b2) обеспечивает 95-процентную защиту от Covid-19. Другая американская вакцина Moderna с эффективностью 94,5% также обещает до конца года выпустить 20 млн доз препарата. С учетом двух иньекций на каждого, этого должно хватить на 10 млн человек.

Компания AstraZeneca выпускает свою вакцину, разработанную в Оксфордском университете, которая является самой недорогой. Россия зарегистрировала свою вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Сможет ли человечество навсегда стереть этот опасный вирус с лица Земли в 2021 году? Надежд много, а подтверждений нет.

Год выборов

В число важных событий 2020 года можно отнести президентские выборы в США. В ноябре по традиции республиканцы и демократы столкнулись лицом к лицу. Многие пророчили победу Трампа, особенно после его громких выступлений в ходе дебатов с главным соперником – Джо Байденом. Но на выборах победил Байден, хотя Трамп до сих пор не хочет признавать свое поражение, аргументируя его тем, что результаты выборов это не больше, чем фальсификация. Обращения в Верховный Суд также увенчались поражением. В 2021 году весь мир встретит нового президента США и всех волнует лишь один вопрос: "С кем Байден сможет поладить, а с кем будет враждовать?".

Впрочем, волна выборов прокатилась по Европе. В Беларуси в ходе выборов 9 августа в за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. Явка в целом по стране составила 84,28%. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь. После этого события в стране начались крупнные акции протеста, которые сопровождались забастовками на крупнейших промышленных предприятиях, где сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Латвия, Литва и Эстония запретили Лукашенко и еще 29 чиновникам въезд в страну из-за ситуации после президентских выборов.

Довольно интересными можно назвать и выборы в Молдове. Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Молдавии Майя Санду победила на президентских выборах главу республики Игоря Додона, взяв у него реванш за поражение в 2016 году. 24 декабря она вступила в должность президента и принесла присягу. "Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдавии", - зачитала Санду. Она также высказалась за проведение досрочных выборов в парламент без формирования временного правительства после отставки кабинета Иона Кику.

Капризы природы, пострадала и экология

Печальным событием 2020 года можно назвать разного рода экологические проблемы, а в частности лесные пожары в разных точках мира. По данным международной благотворительной организации Christian Aid, суммарный ущерб от десяти крупнейших экологических катастроф, произошедших на планете в 2020 году, составил 140,9 млрд долларов США. По данным авторов доклада, наибольший ущерб (40 млрд долалров США) принесла серия штормов, прокатившихся этим летом и осенью по Северной и Центральной Америке.

В начале года волна лесных пожаров охватила Австралию, в результате сгорели около 7 млн гектаров территории, погибли как минимум 24 человека и сотни миллионов животных. Экономика Австралии вступила в стадию рецессии. Как показывают данные Австралийского бюро статистики (ABS), ВВП Австралии за первые три месяца 2020 года сократился на 0,3%, и это произошло впервые за последние 29 лет.

Аналогичные природные катастрофы произошли и в России. На 20 июня 2020 года лесные пожары были зафиксированы на 251 тысячи га на труднодоступных территориях, к 27 июню лесные пожары уже действовал на 1,153 миллиона гектаров в труднодоступных районах.

Также в грузинском районе Местиа несколько дней продолжались лесные пожары. Сложный рельеф и ветреные погодные условия усложняли тушение пожара. Спасателям удалось локализовать очаги пожара, но нанесенный ущерб был существенным для Грузии.

Ноябрь 2020 года стал в Европе самым жарким за всю историю наблюдений. К такому выводу пришли специалисты Службы по изменению климата Copernicus (C3S), которые провели анализ температуры воздуха и поверхности Земли. Пока глобальные температуры увеличились на один градус, однако это уже вызвало усиление стихийных бедствий по всей планете, включая лесные пожары и тропические штормы. Кроме того, зафиксировано исчезновение морского льда в Карском море, а также уменьшение площади ледяного покрова во всей Арктике, которая нагревается быстрее, чем другие регионы Земли.

Таким был насыщенный событиями 2020 год. Его смело можно назвать годом "испытаний" для человечества и годом "радости и победы" для всех азербайджанцев. Какие сюрпризы ждут нас в 2021 году? Следующий год многим представляется как год трансформации и перехода человечества на следующий, более важный этап, где все силы будут направлены на избавление от нового типа коронавируса, который достался нам от 2020 года.