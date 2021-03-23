Бизнес молодых или молодой бизнес: стартапы нуждаются в инвестициях

Получившие сертификат стартапа в Азербайджане не будут платить налог на прибыль и подоходный налог

Новомодное для экономики понятие «стартап» зачастую ассоциируется с чем-то молодежным и экспериментальным. Долгое время, несмотря на поддержку со стороны правительственных структур, эти проекты в Азербайджане не воспринимались как часть серьезного бизнеса. Да и справедливости ради, примеров превращения стартапа из начинания в устойчивый бизнес пока очень мало. Но поскольку в мировом масштабе такого рода инициативы вполне себя оправдали, правительство Азербайджана решило усилить господдержку для их развития с тем, чтобы дать больше шансов инновационным инициативам стать частью национальной экономики.

Стартапы за бортом

У слова «стартап» есть несколько значений. Согласно одному из них, стартап (от англ. start up) — это любое бизнес-начинание. Например, открыли ларек на улице — стартап. Более узкое толкование термина предполагает, что стартап — это любой молодой (меньше двух лет) бизнес-проект в сфере IT. В нашей стране прижился именно второй вариант.

Сегодня эксперты уверенно называют стартапы основой экономики будущего, где на первый план будут выходить инновационные решения и креативные инициативы. Главное отличие стартапов от традиционных проектов малого и среднего бизнеса - амбициозность и стремление к открытию новых рыночных ниш, технологий, продуктов и услуг.

Согласно Global Startup Ecosystem-2020, главным в мире местом для стартапов остается Кремниевая долина, за ней следуют Нью-Йорк и Лондон, на 4-м месте Пекин и на 5-м Бостон.

Глобальная экосистема стартапов активно росла с 2016-го года и на начало пандемии разрослась до 3 триллиона долларов США. Но карантинные ограничения сильно ударили по рынку на первом этапе – проблемы по большей части возникали с финансированием проектов, так как многие потенциальные инвесторы стали крайне осторожно вкладываться в новые проекты.

Согласно отчету Global Startup Ecosystem-2020, сейчас стартапы нуждаются в помощи, и если политики не будут поддерживать их, экономические последствия станут крайне тяжелыми. В отчете сказано, что правительства разных стран помогают предприятиям во время пандемии, но практически не обращают внимания на стартапы. «Государственные программы помощи и поддержки стартапов обычно руководствуются строгими критериями для выделения средств и делают акцент на компаниях с хорошей прибыльностью и имущественным залогом. Но вследствие этого многие стартапы остаются за бортом», - говорится в отчете.

Между тем, именно такого рода емкие и нацеленные на инновации проекты наиболее гибко реагируют в условиях кризиса и способны быстро заполнить возникшие пробелы на рынке.

Господдержка

В Азербайджане сектор стартапов набирает обороты, но пока в основном именно за счет господдержки. Интерес местных инвесторов к такого рода проектам, к сожалению, все еще не высок, нет собственных развитых венчурных фондов, которые как раз и играют ведущую роль в мире в финансировании инновационных проектов.

Как отмечал по этому поводу Президент Ильхам Алиев, «наша политика, связанная со стартапами, конечно, позитивна. Однако во время встреч с этой талантливой молодежью выяснилось, что многие из них работают за рубежом, на время приезжая в Азербайджан. Мы должны создать такие условия, чтобы наша талантливая молодежь осуществляла деятельность в Азербайджане, могла полностью реализовать здесь свои знания и служила экономике страны, наращиванию ее мощи».

Надо сказать сегодня в рамках Указа Президента Ильхама Алиева «Об обеспечении координации в области инновационного развития в Азербайджанской Республике» разрабатывается стратегия по инновациям, которая будет отвечать современным вызовам.

И, судя по последним шагам, правительство всерьез взялось за развитие стартап-сектора в Азербайджане. Так, на днях министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети Twitter сообщил что субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), получившие сертификат стартапа в Азербайджане, в течение 3-х лет не будут платить налог на прибыль и подоходный налог с доходов, полученных от инновационной деятельности. Это достаточно действенный стимул для предложения новых идей.

Возможности финансирования

Впрочем, как уже было сказано выше, господдержкой стартапы и сегодня не обделены. На данном этапе они имеют возможность получить финансирование со стороны ряда фондов, функционирующих при госструктурах, скажем, Госфонд по развитию информационных технологий, Фонд молодежи, Нацфонд поддержки предпринимательству и т.д. Многие госструктуры время от времени объявляют различные грантовые конкурсы, основная цель которых выявить лучшие бизнес-идеи у креативной молодежи и помочь в их осуществлении.

В период пандемии было несколько такого рода инициатив, сконцентрированных на проектах, наиболее актуальных в период карантинных ограничений. К примеру, тот же Фонд молодежи объявил конкурс «Оставайся дома, реализуй идею!», который предусматривает финансирование идей по созданию мультимедийной продукции и проектов в социальных сетях. Министерство транспорта, связи и высоких технологий же совместно с Программой развития ООН запустило сайт evdeqal.az , в котором в том числе размещает услуги мелких компаний в рамках вызовов в период пандемии.

В рамках новых условий, как отмечают эксперты, сегодня стартап-проекты в Азербайджане в основном предлагаются в сфере образования (онлайн курсы), электронной торговли и соцсетей. Это наиболее ресурсоемкие проекты – особых финансов для их реализации не требуется, а успешность зависит, прежде всего, от правильного отбора команды.

Агентство по инновациям при том же министерстве также усиленно старается добиться вовлечения крупных игроков зарубежных рынков в стартап-экосистему Азербайджана – именно при его содействии у нас был открыт первый совместный венчурный фонд стоимостью в 5 миллионов долларов США.

Кроме того, в конце прошлого года между Агентством по инновациям и ведущей американской венчурной и акселерационной компанией 500 Startups был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере развития предпринимательства и договор о совместной деятельности. Согласно договору, 500 Startups будет оказывать ряд услуг, направленных именно на развитие азербайджанской стартап-экосистемы, реализовывать совместно с Агентством по инновациям акселерационные и инвестиционные программы.

Между тем, как сообщил на днях исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы, созданный Центром портал www.enterpriseazerbaijan.com, в качестве банка данных об инвестиционных проектах, стартапах и т.д., и Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты предоставили средства для поддержки стартапов в рамках программы самозанятости.

В то же время EnterpriseAzerbaijan реализует совместный проект с Международным банком Азербайджана по предоставлению стартапам доступа к зарубежным финансовым рынкам. Как сообщил менеджер EnterpriseAzerbaijan Парвин Мамедзаде, в ближайшее время планируется провести встречу потенциальных инвесторов с азербайджанскими стартапами совместно с Ассоциацией банков Азербайджана (ABA). Опять же цель - финансирование стартап-проектов.

Вместе с тем, еще одна проблема стартапов – устойчивость и возможность расширения может быть решена, если они смогут уловить веяние времени и предложить проекты, нацеленные на долгосрочные потребности рынка. Большим стимулом в этом плане может служить обширная программа восстановления освобожденных от оккупации земель в Карабахе, на которых Азербайджан планирует создать населенные пункты типа Smart. Вот там как раз полное раздолье для предложения креативных инновационных решений. Поэтому стартапам сегодня самое время провести мозговую атаку и приготовиться к буму потребности с новых идеях.

Эксперт Гулу Нуриев