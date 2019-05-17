"Битва" за Мадуро или еще жива память о событиях в Чили - КОММЕНТАРИЙ

Авторитарные режимы, диктаторы и даже демократы подчас пользуются демократией как орудием для достижения своих целей. Все это происходит под ширмой верховенства закона, служения народу и государству. Авторитарные режимы и диктаторы, набивая себе цену, пытаются уверить всех, что от них зависит чуть ли не вся мировая безопасность. Разумеется, это в равной степени относится и к тем, в чьих разгоряченных хитроумными планами умах демократия каким-то непостижимым образом уживается с вооружением повстанцев, вторжением в чужие пределы, якобы, для борьбы с этими же повстанцами и разграблением недр другого государства. Иными словами, демократия в их руках становится как заплатка в руках портного. Все это унижает и низводит демократические ценности, по сути, все больше становящихся орудием в руках власть имущих.

Инициативы по распространению демократии в мире продолжаются и после развала СССР. К сожалению, этот процесс сопровождается смертями, потоками беженцев, болезнями и иными социальными проблемами.

Обратившись к истории, становится очевидно, что и Латинская Америка никогда не была спокойной. Идеологическая борьба, бушевавшая в мире последние сто лет, отразилась и на этом континенте. СССР был одним из полюсов противоречий. События в Венесуэле, за которыми пристально следит весь мир, являются продолжением той самой исторической конфронтации полюсов.

Раньше крупные державы или считающие себя таковыми вели открытое противостояние, а теперь либо тенью стоят за правящими режимами нужных им стран, либо же всеми силами пытаются свергнуть эти режимы. Наглядным тому примером являются события на Ближнем и Среднем Востоке. Оценивая происходящее в этой части мира, склоняешься в сторону той или иной стороны. Одним словом, события в Венесуэле подтверждают вышесказанное.

Россия является правопреемницей СССР и стремится вернуть былое могущество, распространив свое влияние в странах, где некогда присутствовали советские интересы. После аннексии Крыма первую такую попытку столкнувшаяся с санкциями Россия предприняла в Сирии. Это принесло Кремлю определенные политические дивиденды на международной арене. Запад, не ожидавший такого поворота событий, теперь сталкивается лицом к лицу со своим давнишним оппонентом и в Венесуэле. С той лишь разницей, что обстановка и игроки несколько изменились. У власти в Венесуэле пребывают левоцентристы, нет больше и коммунистического Советского Союза, который сменила капиталистическая Россия. Значит, идеологией здесь и не пахнет, зато явно чувствуется борьба интересов. Демократия тут тоже совсем ни при чем. По сути, Венесуэла становится очередной после Сирии жертвой противостояния двух держав в их борьбе за геополитические и экономические интересы. Правда, Москву связывают с Каракасом больше региональные политические интересы и амбиции.

По сути, Москва не желает повторения поражения в Чили, случившегося в 1973 году. 11 сентября 1973 года правительство Сальвадора Альенде, сторонником которого была Страна Советов, пало в результате госпереворота и власть в стране оказалась в руках военной хунты, возглавляемой Аугусто Пиночетом. В результате переворота, осуществленного при поддержке СШA, в Чили пало первое социалистическое правительство и в течение последующих 17 лет в стране господствовала диктатура. В тот период экономика Чили переживала тяжелые времена, однако, несмотря на это, на выборах победил Сальвадор Альенде, завоевавший 43% голосов избирателей. Несогласные с итогами выборов оппоненты Альенде – консерваторы, националисты и христианские демократы сплотились и выступили против него единой коалицией, прозванной Демократической. В 1973 году противоречия между властями и оппозицией еще более усугубились.

22 августа христианским демократам и консерваторам удалось добиться принятия парламентом страны законопроекта "Угроза уничтожения чилийской демократии". В документе подчеркивалось, что Сальвадор Альенде, злоупотребляя властью, стремится задушить демократию в стране и установить режим диктатуры. Якобы, вмешательство парламента продиктовано желанием сформировать в Чили демократическое правительство. Альенде осудил подобные действия, которые, по его убеждению были ни чем иным, как попыткой нанести удар по международному имиджу Чили и посеять смуту в стране. Что касается позиции США, официальный Вашингтон был недоволен приходом к власти социалиста Альенде.

Его попытки восстановить контроль над медной промышленностью страны, контролируемой американскими компаниями, вызывало категорическое недовольство Белого Дома. Это недовольство вылилось в планы свержения Альенде, которые были изложены в отчете тогдашнего госсекретаря США Генри Киссинджера. В его рапорте от 5 ноября 1970 года приход Альенде к власти в Чили был назван одной из крупнейших проблем, возникших перед Америкой на южном полушарии. Вынашиваемые Белым Домом планы вылились в итоге в свержение Альенде. А после развала СССР в Чили установился демократический режим. Но даже по прошествии многих лет, общественность страны помнит ту ненависть, боль и трагедию.

Аналогичный сценарий разворачивается и в Венесуэле. И в этой стране парламентское большинство составляют оппозиционные силы. Конституционный Совет принял решение продлить полномочия Николаса Мадуро. Оппозиция выступила против этого решения. Америка и ее соратники признают временным президентом страны спикера парламента – лидера оппозиционных сил Хуана Гуайдо. Все неминуемо шло к перехвату власти оппозицией, как Россия решила оказать военную помощь Венесуэле. На этом процесс свержения власти в Венесуэле словно застыл. Получив поддержку России, Мадуро почувствовал себе защищенным.

Кстати, после развала СССР Россия окружила всесторонней помощью Кубу и, словно, забыла о Никарагуа. Однако с 2000 –х годов Россия начала потихоньку восстанавливать отношения с Латинской Америкой. В этом отношении наибольшую активность проявил президент Венесуэлы Уго Чавес. Впервые в 2001, а затем трижды – в 2004, 2006 и 2007 годах он бывал в Москве. А в 2008 году Каракас посетил тогдашний президент России Дмитрий Медведев. С той поры двусторонние отношения стали укрепляться. За последние девять месяцев 2018 года торговый оборот между Россией и Венесуэлой составил 84,7 млн долларов, что больше соответствующего показателя за 2017 год на 93,84%.

За указанный период из России в Венесуэлу было экспортировано товаров на сумму 83,9 млн долларов. В 2005 году российский "Газпром" выиграл тендер на разведку и добычу газа в Венесуэльском заливе. В августе 2017 года "Роснефть" инвестировала в Венесуэлу 6 млрд долларов. Россия – основной поставщик оружия в Венесуэлу. В 2005-2017 годах Венесуэла закупила у России оружия и военной техники на сумму 11 млрд долларов. В 2009 году Россия выделила Венесуэле кредит на сумму 2,2 млрд долларов, а в 2012 и 2014 гг. – по 2 млрд долларов. Венесуэла обязалась вернуть долг в течение 10 лет. По мере того, как расширялось сотрудничество между Москвой и Каракасом, экономический интерес Америки к Венесуэле заметно убавился. При том, что в 2015 году торговый оборот между странами составлял 23,9 млрд долларов.

Таким образом, события в Венесуэле говорят о продолжении конфронтации между США и Россией. Без сомнения, США значительно сильнее по всем параметрам. Несмотря на это, Россия не намерена уступать и повторять ошибки прошлого. Во времена не столь отдаленные, советские и американские войска воевали друг с другом во Вьетнаме, Афганистане и других странах, сейчас же стороны стараются избегать открытого противостояния. Для России особой разницы нет, поскольку она всячески стремится вернуть былое могущество. Улучив момент, Россия также старается стать посредником на нефтяных рынках, скажем, продает венесуэльскую нефть Индии.

В то же время Россия всячески препятствует развертыванию деятельности Америки и ее западных союзников вдоль своих границ, а, при недостаточном раскладе сил растягивает этот процесс. Венесуэла стала для России своего рода делом чести. Москва хочет закрепить в Венесуэле успех, достигнутый в сохранении власти в Сирии. Как известно, Асад усидел у власти в Сирии исключительно благодаря поддержке России. И теперь Москва хочет удержать в Венесуэле Мадуро. Россия хочет стать альтернативой для стран, желающих обезопасить себя от США, ведь впереди еще много государств, в которых, вероятно, грядут перемены…